Az ALPHACAM 2021.0 integrációi segítik az okosgyár filozófia megvalósulását

A legújabb verzió automatizálási, megfogási, táblakiosztási és testmegmunkálási fejlesztéseket tartalmaz

Az új és továbbfejlesztett funkciók sora, és új közvetlen integráció más szoftvermegoldásokkal biztosítják, hogy az ALPHACAM a frontvonalban maradjon a gyártócégek támogatásában az Ipar 4.0-s elvárásokat kielégítő Okos gyárak kialakításának területén.

Az Automatizálás kezelő az ALPHACAM 2021 verzióban támogatja az ügyfeleket a munkák feldolgozásra történő előkészítésében éppúgy, mint azok kezelésében.

Chip Martin termékmenedzser elmondta, hogy most már módosítható a fóliák és megmunkálási stílusok sorrendje. „A fólia kiosztási beállításokban megadott sorrend kerül alkalmazásra szerszámpályákra, de a felhasználók most már kontrollálhatják a szerszámpályák sorrendjét az alkatrész megmunkálási módjának megadása közben is. Ugyanakkor a Megmunkálási sorrend opció továbbra is használható a műveletek szerszám alapján történő sorba rendezésére.”

Az Automatizálás kezelő most már megjeleníti azon alkatrészek listáját, amelyeket nem sikerült kiosztania, így a felhasználó, egyszerűen törölheti vagy tovább viheti azokat egy következő munkába. A további automatizmus érdekében, egy új opció is bevezetésre került, amely létrehoz egy új munkát csak azokkal az alkatrészekkel, amelyeket sikerült kiosztania.

A felhasználói felület továbbfejlesztése teljes körű szabadságot biztosít annak beállításában, hogy a felhasználó mely alkatrész tulajdonságokat akarja látni. „A korábbi verziókban a felhasználó csak az alkatrésznevet látta, és minden alkatrészre egyenként rá kellett kattintania további információkért. Most már láthat olyan kulcsfontosságú adatokat, mint a vastagság, darabszám, hogy ki lett-e már a darab osztva, valamint bármely egyéb alkatrész tulajdonságot.”

Az új Mappafigyelő lehetővé teszi, a munkák független, automatikus feldolgozását az Automatizálás kezelőben. Ez a megoldás ideális éppúgy egy jólszabályozott megmunkálási folyamatban, mint ahol a megrendelések egy ERP szoftverben, vagy bármilyen az ALPHACAM rendszertől független külső rendszerben készülnek. „A megoldás folyamatosan figyel egy mappát, és ahogy a rendelés elkészül, automatikusan feldolgozza azt az Automatizmus kezelőben, anélkül, hogy az ügyfélnek bármit is tennie kellene.”

Áttérve a CAD funkcionalitásra – A Geometriai csomópont szerkesztés most továbbfejlesztésre került, hogy lehetővé tegye több elem konvertálását egyetlen vonallá vagy körívvé. Továbbá a csomópont választáskor egy figyelmeztetés is megjelenik, abban az esetben amikor két vagy több csomópont fedi egymást. Most már lehetőség nyílik egy vagy több pálya feldarabolására és összefűzésére anélkül, hogy ki kellene lépnie az utasításból, ezzel sokkal teljesebb körűvé téve az utasítást a 2D-s geometriák módosításához és javításához.

Az ALPHACAM nagymértékű fejlesztést vitt végbe a testmodellek közvetlen megmunkálásával kapcsolatban, így már nem szükséges a geometriai elemek létrehozása a megmunkáláshoz. Ez is szintén jelentős előrelépés az automatizálás tekintetében. “Korábban nem volt lehetséges ennek automatizálása, mivel a testmodellek megmunkálandó felületeit mindig manuálisan kellett kiválasztani. De ugyanúgy ahogy a fóliákon található geometriák megmunkálhatóak Megmunkálási stílusokkal, most már a testmodell felületei is hozzáadhatóak fóliákhoz. Megmunkálási stílusok műveletek széles skálájáról készülhetnek, így a felhasználók könnyedén megmunkálhatják a testmodell adott fólián lévő felületeit anélkül, hogy manuálisan ki kellene választaniuk azokat.”

Egy új, a Szerszámpálya átfedés optimalizálására szolgáló, opció jelentősen javítja az anyagkihasználást táblakiosztás során. Ez lehetővé teszi, a különböző alkatrészek külső szerszámpályáinak átfedését, anélkül, hogy a szerszám bármilyen problémát okozna. Kiegészítő távolság kerül alkalmazásra, ahol meg kell védeni az alkatrészt, a szerszámpályák átfedésének alkalmazása során is. Chip Martin elmondta, hogy az új opció jelentős táblakiosztási fejlesztést is eredményez, amikor nagyobb átmérőjű szerszámot használunk a darab belsejében, de kisebb szerszámra van szükség a külső kontúr marásához. „A korábbi verziókban a kiosztás a nagyobb szerszámot használta a darabok közötti átfedés meghatározásához, annak érdekében, hogy kiküszöbölje, hogy a pálya egy másik alkatrészbe munkáljon. Most a kiosztási algoritmus a külső szerszámot használja az átfedési értékek meghatározásához.”

Egy másik fejlesztés lehetővé teszi a testek kiosztását azok külső geometriájával. „Mivel a kiosztás egy 2D-s megoldás, így nincs lehetőség munkasíkokat tartalmazó alkatrészek kiosztására, de mivel már testek is elhelyezhetőek a kiosztott táblán, azok megmunkálhatóak miután el lettek helyezve. A szerszámpályákat közvetlenül a testmodellre és felületeire is lehet alkalmazni, vagy a felhasználó egyéb műveletekkel kinyerheti a geometriákat a testmodellről, majd azokat is megmunkálhatja. Így kiosztás után lehetségessé vált a geometriai elemek és test alaksajátosságok megmunkálása akár 3-nál több tengellyel is.”

Egy új, Leszorító beszúrása nevű projektkezelő oldal használatával a leszorítók és megfogó készülékek egyszerűen ráhúzhatóak a rajzokra, majd egy XY pozíció megadásával beszúrhatóak. Az ALPHACAM automatikusan kiolvassa az anyagvastagságot és elhelyezi a leszorítót a megfelelő Z-síkon. „Szintén megadható az, hogy a leszorító alul helyezkedjen el, vagy lerögzítse az anyagot, és lehetőség van azok elforgatására a beszúráskor,” mondta Chip Martin. Hozzátette, hogy ez egy hosszabb, a megfogók egyszerűbb használatát célzó projekt része az ALPHACAM szoftverben, és az újabb verziókban továbbfejlesztésre kerül olyan, több mozgatható alkatrészből álló, bonyolultabb készülékek támogatásával, mint például a sínek és szorítóhüvelyek.

Az NCSIMUL Essential szimulátor integrálásra került az ALPHACAM rendszerbe, leváltva a fa- és fémipari marócsomagok külső szimulátorát, lehetőséget nyújtva a 3- tól 5-tengelyes szerszámpályák és mozgatható leszorítókkal szerelt szerszámgépek teljes körű szimulációjára.

Egy másik újdonság a Case Builder szekrénytervező, ami a CABINET VISION fejlesztőcsapatával történő együttműködés eredménye. Kimondottan a kis- és közepes méretű faipari cégek számára készült a korpuszbútorok gyors tervezéséhez… majd az alkatrészek egyetlen gombnyomással történő automatikus feldolgozására és NC program generálására az ALPHACAM-ben.

Ezt Chip Martin úgy jellemezte, mint egy egyszerűen használható belépőszintű szoftvermegoldás konyhaszekrények és üzletberendezések megmunkálásához. “A felhasználók minimális beállítással, gyorsan megtervezhetik és beoszthatják a szekrényeket és majd ARD fájlt ad át közvetlenül az ALPHACAM rendszernek, az NC felsőmarókra történő kiadáshoz. A szekrények egyedileg konfigurálhatóak, megadva az ajtók, fiókok és polcok számát és pozícióját, majd a rendszer automatikusan legenerálja az ALPHACAM rajzfájlokat valamennyi alkatrészhez.”

Végül essen szó egy másik integrációról is, ez konkrétan a WORKPLAN vállalatirányítási rendszer és a táblakiosztás között jött létre. Az ALPHACAM közvetlenül csatlakozik a WORKPLAN szerverhez és használja annak anyag adatbázisát, ami azt eredményezi, hogy a programozó pontosan látja a munka futtatásához rendelkezésre álló táblakészletet, valamint egyszerűbbé válik a maradéktáblák kezelése is.

“A felhasználók lefoglalják a táblákat és meghatározzák milyen maradéktábla keletkezik a munkában. A munka végrehajtásának megerősítése a WORKPLAN Windows operációs rendszerű tablet alkalmazásában történik. A felhasznált anyagmennyiség levonásra kerül a raktérkészletből, és a maradéktáblák hozzáadásra kerülnek az adatbázishoz, ahol elérhetővé válnak a későbbi megmunkálások számára.”

További információ az Enterprise Group oldalán

Forrás: Enterprise Group