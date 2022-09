A modularizáció, mint a szabványok és a megnövelt automatizálás alapja

Az idei EF|A – Eplan Forum for Automated Engineering elnevezésű rendezvény hibrid formátumban zajlik majd. A korábbi évekhez hasonlóan a hangsúly a modularizáción, a szabványosításon és az automatizáláson lesz. Ezek a témák égető jelentőséggel bírnak mind a menedzsment, mind a felhasználók számára a gépek és üzemrendszerek tervezésében – mivel a modularizáció a szabványosítás és végső soron a magasabb fokú automatizálás kulcsa. A résztvevők mind a helyszínen, mind az Interneten keresztül kaphatnak ötleteket és stratégiákat az automatizált tervezés és gyártás megvalósításához.

Akár személyesen Düsseldorfban, akár az élő online közvetítés során világszerte, az EF|A fórumon minden érdeklődőnek lehetősége nyílik kapcsolatba lépni más iparági szakértőkkel. Az Eplan létrehozott egy külön teret az automatizálásban rejlő lehetőségek kiaknázására gyakorlati példákon, a világ minden tájáról származó felhasználói sikertörténeteken és nem utolsósorban a résztvevők közötti személyes párbeszédeken keresztül. Az eseményt élőben közvetítik – a külföldi résztvevők pedig szinkrontolmácsolást is igénybe vehetnek.

A fókuszban: találkozások, eszmecserék, hálózatépítés

Az előadások, workshopok és gyakorlati szekciók ötleteket és inspirációt adnak mindenki számára a felső szintű menedzsmenttől a felhasználókig – számos témakörben, többek között:

Gépek és termékek modularizálása;

Szabványosítás a tervezésben;

Kapcsolási rajzok, kapcsolószekrény-elrendezések, anyagjegyzékek és további gyártási dokumentációk automatikus létrehozása;

Kábelezés a gép digitális ikerpárján;

Találkozás és hálózatépítés más döntéshozókkal.

„Ha a fejlesztési folyamat kezdetétől modularizáljuk a gépet, vagy az üzemi rendszert, azzal a szabványosítás alapjait is lefektetjük” – jelentette ki Harold van Waardenburg, az Eplan piackezelésért felelős igazgatója. „A cél a lehető legmagasabb fokú automatizálás, amelyet ügyfeleinkkel együttműködve különböző eszközökkel és módszerekkel mozdítunk elő.” – tette hozzá Achim Potthoff, az Eplan üzletfejlesztési igazgatója.

Jegyezze fel a dátumot: EF|A 2022, 2022. szeptember 28. és 29.

A rendezvény résztvevői akár elsőkézből is megtapasztalhatják, hogyan működik mindez a gyakorlatban. „Tegye alkalmassá termékét a digitális értékteremtésre” – erről az Achenbach Buschhütten cég számol be, akik sikeresen megvalósították ezt egy moduláris rendszer segítségével. Az Odego vezérigazgatója, dr. Szech Sandra a „Hogyan tegyük sikeressé a moduláris fejlesztést” címmel tart majd előadást, és többek között a moduláris rendszerek módszertani fejlesztésével és értékelésével kapcsolatos tapasztalatait is megosztja. Az Aartec Engineering B.V. és a Sollich KG cégek gyakorlati alkalmazásokba is betekintést nyújtanak mind a helyszíni, mind az online látogatók számára.

Más vállalatok, köztük a Grundfos és a CadCabel, szintén gyakorlati alkalmazásaikat fogják bemutatni az EF|A résztvevőinek. Az Eplan szakértői pedig az eBuild, Eplan Cogineer és EEC megoldásokat alkalmazó modularizációs, szabványosítási és automatizált tervezési módszerekkel és stratégiákkal egészítik ki mindezt.

Gyakorlati szekciók

Az online résztvevők számára az egyik kiemelt esemény lesz a "Hands-On Session", amelynek során a felhasználók maguk is kipróbálhatják az Eplan működését. Kapcsolási rajzok generálása vagy gépi kábelezés 3D-ben: mindez tesztelhető és kipróbálható lesz, betekintést nyerve a szoftver működésébe. Az Eplan partnerei, köztük a Configit, az Encoway és a SAE szintén prezentációkkal és virtuális standokkal képviseltetik magukat, és akár a helyszínen, akár online is elérhetők lesznek a felmerülő kérdések megválaszolására.