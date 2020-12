Vezetői tapasztalatokkal munkatársként is kerek a világ. Miért?-ek és hogyan?-ok saját tapasztalatból, költségelemző mérnökként az Audi Hungariánál.

Címkék: állás állásajánlat Audi Hungaria Zrt autógyár autógyártás győr mérnöki állás

Elsőre sokak számára nem megszokott döntésnek tűnhet Kovács Tamás pályaválasztása. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki diploma átvételével rögvest vezetővé avanzsált borsodi fiatalember ugyanis minden munkahelyváltáskor vezetői szerepkörben maradt. 2019 decemberében fontos döntést hozott, amikor az Audi Hungaria munkatársa lett – méghozzá költség- és értékelemző mérnökként. Megfontolt döntések sorozata, a véletlen játéka és egy új élet kezdete.

Audi: Hogyan kerültél frissdiplomásként vezetői pozícióba? Azért ez nem mindennapos…

Kovács Tamás - Költség- és értékelemző mérnök, Audi Hungaria

Kovács Tamás: Mondhatnám, hogy mindez a véletlen számlájára írható, ami a kezdetekre kétségkívül igaz is. Nyári gyakorlatként indult, majd vezető lett belőlem. A gyakorlati hely kiválasztásánál fontos volt, hogy a polimer technológia területén megszerzett elméleti tudásomat gyakorlati ismeretekkel is gyarapíthassam, ezért jó döntésnek tűnt egy Budapest mellett működő vállalat, amely többféle gyártástechnológiával foglalkozott. Főleg azok után, hogy a gyakorlati időszak vége felé felajánlották számomra a diplomával betölthető üzemvezetői tisztséget. Addig azonban végig kellett járnom a ranglétrát, méghozzá a tanulmányok mellett. Gépbeállító, majd műszakvezető lettem, hogy gyűjtsem a vezetői tapasztalatokat. 2012 elején aztán megszereztem a diplomát, s ezzel az üzemvezetői megbízást egy folyamatosan növekvő üzemegység élén. A kapcsolódó gyártási területek réven ráadásul betekintést nyerhettem a stancolás, hegesztés, horganyzás és az elektronikai összeszerelés folyamatába is.

Audi: Most mégis Győrben beszélgetünk, s rajtad piros audis kabát van…

Tamás: Túl egyszerű lenne a történet, ha onnan egyből az Audihoz vezetett volna az utam. A köztes időszak minden szempontból kihívásokkal teli volt, viszont ebből is rengeteget tanultam. Mivel az első munkahelyemen nem volt továbblépési lehetőségem, a váltás mellett döntöttem. Pontosabban döntöttünk, mivel a nagykanizsai munkát már úgy vállaltam el, hogy tudtam, a barátnőm is velem tart. Az ezer fős munkahely után egy jóval kisebb, ámde komplex feladatokkal, újításokkal megbízott telephelyvezető lettem. Szerteágazó, szép feladat volt, ám időközben a barátnőből menyasszony, majd feleség lett – majd nem sokkal ezután édesanya. A gyermekünk születését azonban már máshol képzeltük el, így 2018 végén már költöztünk is Győrbe. De nem az Audi miatt, hanem egy csomagolóipari cégnél lettem termelésvezető. Jól éreztük magunkat Győrben, ekkor már tudtam, hogy jó helyen vagyunk, viszont szakmailag másra vágytam! Mindig is szerettem volna audis lenni, korábban jelentkeztem is, de akkor sajnos nem kaptam lehetőséget. 2019 szeptemberében aztán csörgött a telefonom – és az Audiból kerestek. Megtörtént az interjú, másnap ajánlatot kaptam.

Audi: Ha az audis pályázat beadása nem is, a megkeresés ezek szerint a legoptimálisabb időpontban történt.

Tamás: Bizony, mert már éppen elkezdtem véglegesen lemondani az audis reményekről. A felajánlott költség- és értékelemző mérnöki pozíció ráadásként nagyon is jól hangzott.

Audi: Pedig ez nem vezetői munkakör volt.

Tamás: Az Audihoz kerülni akkor is előrelépés! Nem titkolom ugyanakkor, eleinte azért bennem is megfogalmazódott, hogy vajon az egóm elbírja-e a vezetői körből való kilépést. A nyugodtabb élet iránti személyes motivációm azonban minden felülírt . Szeretnék minél több időt a családommal, a gyermekemmel tölteni, így az egyensúlyt megtalálni munka és magánélet között.

Audi: Szakmailag is tudatos döntés volt?

Tamás: Természetesen. A mély szakmai tudásvágyam mit sem változott, sőt. Tapasztalataimat tekintve költségelemző mérnökként jól jött a termék- és szerszámismeretem, a különböző gépek, berendezések és a beszállítói oldal ismerete a korábbi munkahelyeimről. Itt mindent egyben tudok hasznosítani. A személyes fejlődésemet tekintve is hozott újat ez a szakma számomra. Az eddig megszerzett tudásomra és tapasztalataimra itt stabilan építhetek, miközben műszaki értelemben még inkább előreléphetek. Nem is beszélve arról, hogy a tárgyalástechnika és a kommunikáció szintjén a tréningeknek köszönhetően teljesen új dimenzióba kerültem. Ez a munkakör abban is segít, hogy a korábban elkezdett közgazdász mesterszakot is befejezzem, s ezzel a mérnöki mellé gazdasági diplomát is szerezzek.

Audi: Így kerek a történet?

Tamás: A történet úgy kerek, ha arra is kitérek, hogy az Audi Hungaria az első olyan vállalat az életemben, amely nem csak ígér, hanem amit mond, azt betartja és ezt a saját bőrömön érzem is.