Új vezérigazgatót neveztek ki az AGILOX élére

Új felsővezetőket nevezett ki az AGILOX. Helmut Schmid 2022 januárjában veszi át a vezérigazgatói posztot az előző vezérigazgató, Franz Humer utódjaként. Schmid folytatja az AMR-gyártó folyamatban lévő stratégiáját, hogy növelje annak globális piaci részesedését. Az AGILOX egyedüli ügyvezető igazgatójaként három új meghatalmazott aláíróval Josef Baumann-Rottal, Klaus Pucherrel és Robert Mayerrel egészíti ki a menedzsmentet.

Helmut Schmid, aki hosszú éveken át dolgozott németországi és nyugat-európai vezetőként a kobotok terén piacvezető Universal Robotsnál, most az AGILOX vezérigazgatói posztját fogalja el. Schmiddel, a nemzetközi tapasztalattal rendelkező ügyvezető igazgatóval és robotikai szakértővel a cég halad tovább a terjeszkedés útján. Korábban Schmid a kobotok terén úttörő müncheni Franka Emika GmbH ügyvezető igazgatója volt.

Az AGILOX új vezetősége

Helmut Schmid a növekedési stratégiák, az üzletfejlesztés, a változásmenedzsment, a nemzetközivé válás, az értékesítés és a marketing szakértője. Hosszú pályafutása során már több céget alapított, irányított nyereségesen, és ezen belül is skálázható üzleti modelleket valósított meg, gyakran új értékesítési folyamatokat és struktúrákat alakított ki, célzott új piacra lépési stratégiákat hozott tető alá. A diplomás repülőgépmérnök a Német Robotikai Szövetség és a Robotics Ventures GmbH társalapítójaként is hírnevet vívott ki magának. Az AGILOX új vezérigazgatója most a vállalat további fejlődését és nemzetközivé válását szeretné előremozdítani. „Az AGILOX egy erős bázissal és magas piaci potenciállal rendelkező márka. Nagyon várom, hogy tapasztalataimmal segítsem a céget, nyereségesen fejleszthessem tovább."

Zökkenőmentes átmenet

„Helmut Schmid a robotikai környezetben szerzett több éves tapasztalatával mélyreható műszaki és menedzsment szakértelmet hoz magával. Az AGILOX vezérigazgatójaként a céget kiváló kiindulási helyzetből fejlesztheti tovább és támogatni tudja tervezett növekedésünket, valamint azt a célt, hogy a világ vezető AMR-szolgáltatójává váljunk” – jelentette ki dr. Thorsten Dippel, a Carlyle csoport ügyvezető igazgatója, amely 2021 júniusa óta számít az AGILOX kulcspartnerének. Az új vezérigazgató nemzetközi iparági tapasztalatának jelentőségét Daniel Haider, a Raiffeisen Invest Holding GmbH & Co KG ügyvezető igazgatója is kihangsúlyozta: „Nagyon örülünk, hogy a robotika egy ilyen neves szakértője szavaz bizalmat az AGILOX-nak. Helmut Schmid új vezérigazgatóval nemzetközi szinten folytatjuk a dinamikus növekedést.” A cég korábbi vezérigazgatója, Franz Humer is elégedett az új felsővezetővel: „Az alapítók számára különösen fontos volt, hogy az új vezérigazgató a jövőre nézve is folytassa az AGILOX sikeresen kialakított stratégiáját, de ezzel párhuzamosan javítsa márkánk DNS-ét. Helmut Schmid egy olyan vezérigazgató az AGILOX számára, aki fokozatosan fejleszti a céget, és jó úton tart minket a jövőre nézve.” Schmid is várja az új kihívást: „Alig várom, hogy az egész csapattal együtt folytathassam a felkészülést és részese lehessek az AGILOX sikertörténetének. A nemzetközivé válás és a neukircheni központ tovább bővítése csak néhány fontos ügy, amelyeknek az intézését már alig várom.” Franz Humer ügyvezető elnökként csatlakozik az AGILOX igazgatótanácsához, és a vállalat következő stratégiai lépéseit készíti elő, különösen az Egyesült Államokban a termékfejlesztés és -szervezés terén. Dirk Erlacher Kínába költözik, és Sanghajból építi fel az ázsiai piacot.

Az AGILOX cégről

Az AGILOX 2009 óta fejleszt és gyárt magas hozzáadott értéket képviselő, a legmagasabb minőségi kritériumoknak is megfelelő intelligens, vezető nélküli szállítórendszereket. Az intralogisztikai robotokra specializálódott cég célja, hogy termékei segítségével az ügyfelek rugalmasan építhessék ki saját intralogisztikai rendszerüket. Ennek érdekében fejlesztette ki az iparág legjobban manőverezhető palettaszállító AMR-jét, az AGILOX ONE-t. 2021-ben a cég egy autonóm ellensúlyos targoncával, az AGILOX OCF-el bővítette termékportfólióját. Az intralogisztikai robotokat kizárólag a cég jelenleg mintegy 100 főt foglalkoztató ausztriai központjában fejlesztik és gyártják.

