Új ügyvezető a Universal Robots-nál

Szemléletváltás és emberközpontú innováció a robotikában

Címkék: automatizálás ipari robot kinevezés kollaboratív robot robot robotika Universal Robots

2021. március elsejével új fejezet nyílt a Universal Robots történetében azzal, hogy a 38 éves Kim Povlsen személyében új elnök került a vállalat élére.

Kim Povlsen a Dél-dániai Egyetem (Syddansk Universitet, SDU) Maersk McKinney Moller Intézetében szerezett diplomát akárcsak Esben Østergaard, a UR társalapítója. Az új ügyvezető az egyetem elvégzése után azonnal a nemzetközi üzleti életben helyezkedett el, a globális energiagazdálkodási társaság, a Schneider Electric vállalatnál. Itt különböző részlegek vezetését látta el illetve a legnagyobb „product-to-solution” szoftver programokat vezette.

A minőség, a kíváncsiság és az egyedi dán gondolkodásmód különleges lehetőségeket biztosít a legtöbb dán vállalatnak, akárcsak a Universal Robots esetén is. Az új ügyvezető legfőbb célja a jövőt illetően a dán modell követése, ezen belül pedig a kiváló skandináv stílus üzleti fejlődésre gyakorolt hatása, a kíváncsiság, valamint a minőségi tervezés még magasabb szintű alkalmazása a mindennapi munkában.

A kobotokban rejlő hatalmas piaci potenciál egy újabb innovációs hullám, valamint forradalmi és dinamikus gyártási megoldások megjelenését teszi lehetővé. A dán vezető ezek alapján és korábbi globális tapasztalatait alapul véve a forgalmazók, UR+ fejlesztők, rendszerintegrátorok és az OEM partnerek ökoszisztémájának kiaknázása, valamint fejlesztése által törekszik a globális termelékenység átalakítására, a piaci növekedésre.

„Szeretnék a UR innovációs képletének egy fontos együtthatója lenni, bevonni, inspirálni, támogatni a legmerészebb ötleteket, a leginnovatívabb csapatokat és partnereket. Az én szerepem nem az irány kijelölése, hanem az út szabaddá tétele lesz a UR új perspektívái és nagy dobásai tekintetében. Ezt a vállalatot az innováció vezérli, célom pedig tovább éltetni, építeni ezt az örökséget.” - emelte ki Kim Povlsen

A vállalat korábban is a nagy hangsúlyt fektetett a csapatra és a tehetségek fejlesztésére. Egy vezető új szemléletmódot, stratégiát és értékeket hordoz, amelyek integrálásával egyfajta fókuszváltás következik be a vállalat életében, amely egyrészt javít az egyéni tehetségek helyzetén, másrészt pedig új irányokat jelöl ki a vállalat és a benne dolgozók számára is. Ezek alapján az új ügyvezető ambiciózus feladatkörével hisz abban, hogy a UR-nál csodára képesek, és hogy át tudják alakítani a piacot. A következő 5 évben célul tűzte ki, hogy a UR még nagyobb szerepet játszon az Odense Robotics klaszter erejének fejlesztésében és kiaknázásában. Továbbá aktívan szeretne részt venni az új kobot-központ és a UR odense-i székhely fejlesztésében is.