Mesterségem címere

Eldőlt, hogy kik képviselik a magyar robotikai készségeket a jövő évi shanghaji Worldskills versenyen

Mi lehet motiválóbb egy fiatal tehetség számára annál, hogy a szakmák Világbajnokságán mérheti össze a tudását az adott mesterség krémjével? A páratlan és páros években felváltva megrendezett Euroskills és Worldskills versenysorozatokba immár a robotika is felvételt nyert, a FANUC szerepvállalásának köszönhetően az átlagosnál ráadásul jobb esélyekkel készülhetnek a magyar versenyzők. 2021. november 26-án az is kiderült, kik mutatják majd be a magyar hallgatók robotikai felkészültségét Shanghajban.

A mintegy 70 éves múltra visszatekintő Euroskills és Worldskills versenysorozaton legutóbb 56 szakmában mérték össze tudásukat a legfiatalabb generáció versenyzői a legkülönfélébb területeken, legyen szó kőfaragásról, autószerelésről, fodrászatról, vagy éppen kertépítésről. A 2019-es kazanyi Worldskills óta már a Robotintegráció terén is összemérhetik tudásukat a fiatal szakemberek. A jövő évi shanghaji Wordskills hivatalos hazai válogatója a FANUC Olimpia – Robotikai Verseny volt, amelyen négy csapat mérettette meg magát, így közülük kerültek ki a robotikai hazai bajnokai.

A 2021. november 25-26-án a FANUC törökbálinti központjában rendezett verseny azt a célt szolgálta, hogy kiderüljön, melyik hazai tanintézmény melyik csapta képviseli majd Magyarországot Shanghajban a rendszerintegráció terén. A végső sorrend kialakulásában a robotikai tudásszint mellett nagy súllyal estek latba a gépészeti, mechatronikai és elektronikai ismeretek, valamint az adminisztrációs készségek is, hiszen a versenyfeladat része volt a projekt megfelelő dokumentálása is. A verseny tehát egy valós ipari projekt működését tükrözte vissza a feladat megtervezésével, szimulációjával és dokumentálásával.

A jövő évi shanghaji Wordskills hivatalos hazai válogatója a FANUC Olimpia – Robotikai Verseny volt

„A FANUC 2018-ban vált az Euroskills és Worldskills szakmai versenysorozatok egyik főtámogatójává és nagyrészt ennek köszönhetően a 2019-es kazanyi Worldskills megmérettetésen már a robotika is felkerült a versenyszámok közé – jelentette ki Mezei Tamás, a Fanuc Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. – Az Euroskills versenyen 2021-ben debütált a robotika, ahol olyan országok csapatai ellen szálltak harcba a magyar diákok, akik akár több éven át készülhettek a versenyre. A Grazban elért bronzérem így fantasztikus eredménynek számít. A 2022-es shanghaji Worldskills versenyen pedig magunk mögött hagyjuk majd a bemutatkozó státuszt és valódi éles versenyben képviselheti majd hazánkat a magyar csapat.”

A FANUC elköteleződése nem évekre, hanem évtizedekre szól, a robotikai ismertek terjesztése ugyanis a vállalat hosszú távú küldetésének számít. Az egyetemek, főiskolák, szakképzési centrumok gépparkja köztudottan elavult, a FANUC közreműködése tehát arra is esélyt ad, hogy 21. századi technológián képezzék a jövő mérnökeit.

A FANUC Olimpia 2021-es résztvevői már november 25-én megkezdték a versenyfeladatuk elkészítését, 26-án pedig a verseny hajrájára, az eredményhirdetésre és a szakmai egyeztetésre került sor. A szakértői zsűri értékelése alapján a csapatok között a következő sorrend alakult ki:

Farkas Bálint Károly és Kovács Erik, Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Liszi Márk és Molnár Gábor, Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Császár Miksa Henrik és Nagy Bálint, Széchenyi István Egyetem Nagy András és Voda Péter Levente, BGéSZC Mechatronikai Technikum

Ezzel tehát eldőlt, hogy hazai robotikai szaktudást Farkas Bálint Károly és Kovács Erik, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának hallgatói képviselik majd a 2022-es shanghaji Worldskills versenyen.

A dobogós csapatok

„A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2006 óta koordinálja az Euroskills és Worldskills versenysorozatok hazai teendőit, folyamatosan növekvő versenyzői részvétel és szponzori háttér mellett. A diákok elérése, megnyerése talán a legnehezebb feladatunknak számít, ezen a téren még bőven van hova fejlődni, ezért a jövőben a terveink szerint kisebb házi versenyeket is tartunk majd, amelyek jobban láthatóvá teszik a versenysorozatot a diákok között – mondta Vörös-Gubicza Zsanett, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési igazgatója. – Shanghajban már 23 szakmában tudunk magyar csapatot kiállítani és nem titok, hogy a legnagyobb sikereket azokon a területeken szoktuk elérni, ahol az üzleti szféra is megfelelő súllyal képviselteti magát. Nem lehet tehát eléggé hangsúlyozni a FANUC részvételének fontosságát. Az asztalos szakmában szinte mindig elhozzuk az aranyérmet és biztos vagyok abban, hogy ezzel az erős háttérrel a robotikában sem vallunk majd szégyent.”

Molnár László