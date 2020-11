Így cseréltem le a virtuális autóépítést a szériabeszerzés területére

Címkék: állás állásajánlat Audi Hungaria Zrt autógyár autógyártás beszerzés győr mérnöki állás

Mérnök vagy beszerző? Az Audi Hungaria szériabeszerzésén nincs élesen elkülönítve a két szakma egymástól. Mérnökként beleláthatunk a technológiai kérdésekbe és megoldásokba, hiszen fontos, hogy megértsük a termékeinkhez kapcsolódó folyamatokat. Akit viszont a gazdasági szemléletmód motivál, számára is megfelelő kihívásokat jelent a beszerző feladatkör. Ez a komplexitás keltette fel kollégánk, Iván László figyelmét, aki hét év után, analízismérnök munkakörből váltott a szériabeszerzés területére. Éles szakmaváltás vagy „csak” bizonyos mértékű szemléletváltás? Cikkünkből kiderül, milyen lehetőségeket rejt a bővülő csapat a műszaki pályán tevékenykedő szakemberek számára.

Honnan hová vezetett az utad?

Iván László szériabeszerző, Audi Hungaria

Iván László: Hét éven keresztül dolgoztam az analízis- és előszéria centrumban. S bár a területen központi funkciót is betöltöttem, egyre inkább éreztem úgy, hogy érdemes lenne váltanom. Nem a kényszer hozta a váltást, hanem a bennem korábban megfogalmazódott és egyre erősebben jelentkező igény, miszerint ki kellene próbálnom magam más szakterületen is. Ezért arra gondoltam, hogy ha már változtatok, akkor az legyen egy éles váltás. Így cseréltem le a virtuális autóépítést a szériabeszerzés területére. Pontosan egy éve dolgozom stratégiai beszerzőként, az elektromos alkatrészeken belül a kapcsolók konszernszintű szériabeszerzésével foglalkozom.

Miért pont a beszerzést választottad?

I.L.: Közgazdasági érettségivel rendelkezem, majd a járműmérnöki végzettséggel zárult felsőfokú képzésem során is tanultam közgazdaságtant. Műszaki emberként, az alkatrészekkel szívesen foglalkozva úgy véltem, hogy mindez megmaradhat a szériabeszerzés szakterületén is, csak kiegészítve a gazdasági vonallal. S bár a közvetlen környezetemben sokan nem értették a választásomat, ez is csak motivált a váltásra, amely végeredményben nagyon gördülékenyen ment.

Az első egy éves tapasztalat alapján jól döntöttél?

I.L.: Egyértelműen igen. Nagyon élvezem a munkámat, a közösséget és az új helyszínt, hiszen a beszerzés területe nem az Audi telephelyén, hanem Győr központjához közelebb, az ETO Parkban található. Kicsit olyan, mintha munkahelyet is váltottam volna, s nem csupán feladatkört. Ezt erősíti az a tény is, hogy a váltással a munkakultúra is alapjaiban módosult, hiszen a termelés közeléből mentem szolgáltatói területre. S bár előzetesen nem voltam tisztában azzal, hogy milyen is a jó beszerző, most már világossá vált számomra, milyen új területeken ad lehetőséget ez a munkakör fejlődni. Mivel stratégiai és operatív feladatokat ez a munkakör egyaránt megkövetel, nagyon könnyű elveszni a két terület között, ha az idejével valaki nem jól gazdálkodik. A jó beszerző ismérve ezen felül az is, hogy döntéshozó grémiumok előtt képes legyen magabiztosan prezentálni.

A távolabbi jövődre vonatkozóan mennyire volt tudatos a váltás?

I.L.: Tudatos és logikus is. Nagyon szeretem minél több szempontból megismerni az engem körülvevő folyamatokat, és szeretek azokra hatással is lenni. Azzal pedig, hogy a beszerzést választva mégiscsak maradtam a szériaelőkészítés folyamatában, a horizontomat tágíthatom, mellyel kaput nyithatok akár más területek irányába is. Nem titkoltan egyébként hosszabb távon a vezetővé válás a célom, így számomra a váltás a fejlesztési folyamat részét is képezi.

Nyitottság az autóipari technológiák iránt, a szakmai hozzáadott érték, hogy a jövő technológiáját támogatva a legmegfelelőbb alkatrész kerülhessen kiválasztásra egy stratégiai, hosszútávú és gazdaságos beszállítói kapcsolatrendszer kiépítésével. Ez a komplexitás vár Téged is, kamatoztasd műszaki tudásod új perspektívából!