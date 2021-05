Győrben, de mégis nemzetközi színtereken

Bangó Zsolt az Audi Hungariával 2019 év végén került kapcsolatba. Egy új szakmacsoport formálódó területére jelentkezett, és azóta is költségelemző mérnökként dolgozik. Állandóan újdonságokat tanul, fejlődik, új technológiákat ismer meg és komplex feladatokkal foglalkozik nap mint nap. Szeret nemzetközi környezetben érvényesülni és mindezt biztosítja számára a költségelemzés csapata. Sőt, a területen történő hatékony munkavégzéshez minderre szükség is van.

Mikor kezdett el költségelemzéssel foglalkozni?

A Széchenyi István Egyetemen 2005-ben megszerzett mérnöki végzettséggel azonnal folyamatmérnökként helyezkedtem el és azóta is mérnöki szerepkörben tevékenykedek. Részleteiben már hat-nyolc évvel ezelőtt is megtalált a költségelemzés. Akkor kerültem olyan területre, ahol különböző árajánlatokat kellet kérni szerszámokra, gépekre, készülékekre. Mélységében csak 2019 novemberében ástam bele magam az Audi Hungaria műszaki költségelemző területén.

Mit csinál egy költségelemző mérnök az Audi Hungariánál?

Ha röviden kell összefoglalni, akkor három területet fedünk le: szakmai és technológiai elemzések segítségével támogatjuk a beszerzési osztályt. A rendelkezésre álló technológiai, anyag- és folyamatismeret információi alapján szakmai megállapításokkal költségeket elemzünk, és az árat optimalizáljunk a vállalati célkitűzések mentén.

"A feladat nem mindig egyszerű, de széleskörű és változatos, magasfokú komplexitást igényel. Az ember megtalálja benne a perspektívát, ha mélységében elmerül benne."

Részletesebben mivel telik egy napja? Milyen feladatokat lát el?

A beszállító által kitöltött műszaki tartalmat, árajánlatot ellenőrizzük és a beszerző kollégákkal együtt veszünk részt az ártárgyalásokon. Mindig három dolgot szoktunk megvizsgálni egy alkatrész elemzésénél. Először, hogy milyen anyagból és milyen anyagárral dolgozzunk, második lépésként, hogy milyen gyártási költségei lesznek az adott alkatrésznek, harmadrészt pedig a járulékos költségekről sem szabad megfeledkezni. Főleg műszakilag és technológiai tartalmát tekintve vizsgáljuk az árajánlatot, de ugyanakkor figyelembe vesszük a gazdasági tényezőket is. Így igyekszünk a legjobb árat kialakítani. Hatalmas adatbázissal dolgozunk konszern szinten, de a meglévő tapasztalatokhoz mi is hozzátesszük a saját mérnöki ismeretünket. Meg kell vizsgálnunk azt is, mi az alkatrész legoptimálisabb gyártási folyamata, végül a különbözetekből úgynevezett potenciál alakul ki, ami ezernyi lehetőséget rejt. Az ártárgyalásokon ezekre a potenciálokra kérdezünk rá a beszállító cégeknél, így próbáljuk az optimális árat kialakítani, műszaki tényekre alapozva. A feladat nem mindig egyszerű, de széleskörű és változatos, magasfokú komplexitást igényel. Az ember megtalálja benne a perspektívát, ha mélységében elmerül benne.

Bangó Zsolt – Költség- és értékelemző mérnök (Audi Hungaria)

Ahhoz, hogy konszern szinten jól kiismerje magát, az idegen nyelveket is jól kell beszélnie.

Tárgyalási szinten jó, ha legalább egy idegennyelvet elsajátít az ember, társalgási szinten már előny, ha többet is. Én jelenleg magyarul és angolul tárgyalási szinten beszélek. Tavaly áprilisban kezdtem el németül tanulni, talán most ez az egyik legnagyobb kihívás is nekem, hogy ezt minél magasabb szinten elsajátítsam. Minden héten részt veszek német oktatásokon, és próbálom minél gyorsabban tárgyalási szintre emelni a tudásom.

Mi inspirálja a szakmájában?

A technológiák köre, melyekkel munkám során dolgozom, széles és változatos spektrumon mozog. Minden nap valami újdonsággal foglalkozom, ami engem nagyon motivál. Szeretek új dolgokat tanulni, ami nem csak a fejlődésemet viszi előrébb, de az önfejlesztésben is segít. A munkámban szerzett tapasztalatokat a legtöbbször át tudom ültetni a magánéletembe, ami inspiráló. A gazdasági elmélet, a technológiai tudás és a szakmai elméleti ismeretek komplex használata, egységbe hozása a célom. Mindez a magyar munkaerőpiacon egyedi komplexitással rendelkező feladat egy mérnök számára.

Technológiai szempontból folyamatosan megújulunk, hiszen a jövő projektjein dolgozunk. A legnagyobb öröm, amikor olyan projekteken is dolgozhatok, amiben a termék még csak papíron létezik, viszont várható, hogy néhány éven belül az utcán is szembe fog majd jönni velünk. Most találtam meg azt a munkát a mindennapokban, ami motivál és megújulási lehetőséget ad. Ez visz előre. Itt szeretnék hosszú távon berendezkedni és hozzájárulni az Audi sikereihez.

"A célom jelen lenni, értéket teremteni és alkotni a világ számos pontján az Audi Hungaria által."

Sok esetben többesszámban fogalmaz. Csapatban dolgozik az Audi Hungariánál?

Csapatban és egyedül is. Szintén szerencsésnek mondhatom magam, mert Győrben olyan feladatokat kapok, ami egyedi. Ugyanakkor egy nemzetközi csapat dolgozik a háttérben, aminek én is a része vagyok. Ez a konszern csapat projektről-projektre változik, aminek köszönhetően egyre több embert tudok megismerni és ezáltal egyre több hasznos információt is tudunk cserélni. Megismerem a különböző technológiákat, kultúrákat. Úgy élem az életemet, hogy amennyire csak lehet, nyitok a világ felé, hogy folyamatosan tanuljak és fejlődjek. A munkám „túlnyúlik” az Audi Hungaria keretein. A világ számos pontján képviselem a vállalatot, innen, Győrből.

Milyen projekteken dolgozik jelenleg?

Több projektem is fut egyszerre. Négy ingolstadti, ami konszern szintű, illetve három kifejezzen győri, ami az apróbb alkatrészekhez köthető. Emellett pedig az új kollégáknak a minél gyorsabb és zökkenőmentesebb felzárkózásáért is felelős vagyok.

"Fontos, hogy egyenes háttal ki merünk menni a nemzetközi porondokra, bátran képviseljük a témáinkat és az Audi Hungariát a tudásunknak megfelelően."

2019-ben alakult a költségelemző terület az Audi Hungariánál. Hol tart most a terület?

Ahogy változik a világ ugyanúgy változik a technológia és az ipar is a gazdasági helyzettel együtt. Az Audinak, mint prémium márkának ezeket a változásokat le kell követnie. Mivel üzletről beszélünk, mindennek a gazdasági hatását is mérlegelnünk kell, ezért is fontos egy ilyen csapat. Jelenleg huszonhatan dolgozunk a területen, de 32 fősre szeretnénk bővíteni a csapatot. Nagyon jó a csapat, színes egyéniségeket sikerült toborozni, akik rendkívüli tapasztalattal bírnak az ipar különböző részeiről. Ha bárki bármilyen feladat során megszorulna, akkor mindenki nagyon szívesen segít, tanácsot ad. Jó egy ilyen közösséghez tartozni.

Munkájának köszönhetően nem csak különböző kultúrából érkező embereket, de hazájukat is megismerte. Ha lehetősége lenne rá, melyik országban élne?

Az éremnek két oldala van. Ha más országban vagy földrészen végezhetném a munkámat, egy újabb szakmai kihívást jelentene. Szívesen próbára tenném magamat. Ugyanakkor ott a család és munka közti harmónia megteremtése is, ami szintén fontos számomra. Mélységében még nem foglalkoztam a kérdéssel, de mocorog a gondolataimban.

(Forrás: Kisalföld napilap, Lendületben rovat, Simon Roberta - 2021. március)