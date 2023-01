BMW GROUP karrier lehetőségek januárban

Címkék: állás állásajánlat autógyár autógyártás BMW car debrecen mérnöki állás

A BMW Group-nál mindent a szenvedély mozgat. Így válik egy szakma hivatássá. Hajt bennünket, hogy megújítsuk a mobilitás világát és innovatív ötleteket vigyünk az utakra. A közös projektek iránti lelkesedés erős egységgé kovácsolhatja a csapatot, ahol minden vélemény érték. Csak akkor alakíthatjuk együtt a jövőt, ha a tapasztalat, a magas szintű szakmai folyamatok és a munka szeretete egyesül.

Digitalizáció, robotika, mesterséges intelligencia - nem sci-fi, hanem a mindennapjaink része. Minden lehetetlennek tűnik, amíg meg nem valósul.

Elektromos vezérléssel és informatikával foglalkozó szakembert keresünk, aki az autóipari gyártás automatizálási rendszereivel dolgozik. Az Automatizálási Mérnök (f/m/x) felelősségi körébe az elektromos és elektronikus vezérlések, vezérlőrendszerek, üzemi- és folyamatirányító rendszerek, valamint az ipari robotok tartoznak, a karosszéria- és a festőüzem területén.

Foglalkoztatás típusa: Teljes munkaidős foglalkoztatás.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak angol nyelvű pályázatokat tudunk figyelembe venni.

Jelöltprofilhoz csatolt ajánlólevelet vagy LinkedIn ajánlást örömmel fogadunk.

A BMW Gyár Debrecen Logisztikai Tervező csapatának tagjaként felelős lesz a logisztikai terület folyamatainak, struktúrájának vagy a csomagolás tervezéséért.

Foglalkoztatás típusa: Teljes munkaidős foglalkoztatás.

KARBANTARTÓ MÉRNÖK

A kiemelkedően prémium termékek a hatékony folyamatok és a magasan motivált alkalmazottak munkájának eredményeként születnek Ennek alapja a kiváló vezetési kultúra, amely különleges csapatszellemet eredményez. Fontos számunkra, hogy minden egyes ember büszke legyen az elért eredményeire, és azonosuljon a munkájával és a csapatával. Csatlakozzon hozzánk az alábbi termelési területek egyikén karbantartó mérnökként: Présüzem, Karosszériaüzem, Festőüzem, Összeszerelőüzem vagy Energiamodul.

Milyen feladatok várhatóak?

Karbantartási terv kidolgozása a magas műszaki rendelkezésre állás biztosítása érdekében.

A különböző karbantartási tevékenységek megtervezése a gyártósorok számára.

A gyártási folyamatok és rendszerek optimalizálásának megtervezése az operatív karbantartással együtt.

Karbantartással kapcsolatos rendszerek (pl. SAP) használata a karbantartás tervezési feladatokhoz.

Az adott terület beszállítóinak koordinálása.

A beszállítók teljesítményének, az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének ellenőrzése, a munkaidő és a fizetési folyamatok nyomon követése.

A munkatársak támogatása a műszaki problémákban, valamint tájékoztatásuk a műszaki változásokról a technológiai változások nyomon követése érdekében.

Az általános karbantartási anyagok kezelése, és a pótalkatrészek biztosítása a karbantartási tevékenységek megfelelő elvégzéséhez.

Új projektek kidolgozása más részlegekkel együttműködve az üzemi célok elérését célzó cselekvési terv elemzése alapján.

Mi szükséges ehhez?

Ipari, gépészeti, villamosmérnöki, mechatronikai mérnöki szakon szerzett diploma, vagy bármely ezzel egyenértékű tapasztalat a kapcsolódó területen.

Karbantartás-tervezésben szerzett tapasztalat, lehetőleg gyártó vállalatnál.

Strukturált és felelős munkavégzés.

Angol szakmai nyelv ismerete.

A német nyelvtudás előny.

TERMELÉSTÁMOGATÓ TECHNIKUS

Digitalizáció, robotika, mesterséges intelligencia – nem sci-fi, hanem számunkra a mindennapi valóság. Bármi tűnhet lehetetlennek, amíg meg nem történik. Csatlakozzon hozzánk, ha az autóipari automatizálási rendszereken való munka a szenvedélye. Termeléstámogató technikusként a következő termelési területek egyikén fog dolgozni: présüzem, karosszériaüzem, festőüzem, szerelde vagy energiamodul. Feladata a termelési rendszerek karbantartása és fejlesztése, főként a robotcellák, a szállítószalag technika és a speciális összekötő berendezések területén.

Milyen feladatok várhatók?

Ellenőrzések és karbantartások felelős lebonyolítása, hibaelhárítás, a gyártóberendezések javítása, optimalizálása.

Egy kiterjedt képzési programot követően képes lesz hibaelhárításra és gyártási berendezések, PLC-programok, robotok, szállítószalag-rendszerek optimalizálására.

Termelési folyamatok és rendszerek optimalizálása, strukturált problémaelemzés, gyökérokok azonosítása, megoldások kidolgozása és végrehajtása.

Az újra-telepítésekért és a gépekkel kapcsolatos változtatások végrehajtásáért felelős csapatban történő együttműködés.

Mi szükséges ehhez?

Sikeresen befejezett szakiskolai vagy középiskolai tanulmányok villamos, elektronikai, automatizálási, mechatronikai, mechanikai, informatikai vagy bármely kapcsolódó területen.

Karbantartásban, preferáltan gyártóvállalatnál szerzett, vagy szerviztechnikusi tapasztalat.

Automatizálási területen szerzett tapasztalat, PLC és vizualizációs rendszerek, robottechnológia, hajtástechnika vagy hasonló ismeretek előnyt jelentenek.

Strukturált, felelősségteljes munkavégzés.

Nyitottság a több műszakos munkavégzésre.

Alapfokú angol vagy német nyelvtudás előny.

IT SPECIALIST WORKSPACE (F/M/X)

Complex systems demand careful maintenance. Ideally from people whose good ideas and enthusiasm can truly shine in a supportive work environment. Because people like this make IT unique, smart and ready for the future. Without IT, the innovative power of the BMW Group would not exist. We want this to strengthen even further, so our team is currently looking for an IT Specialist Workspace (f/m/x) at BMW Group Plant Debrecen.

You will be responsible for setting up and providing technical support for Workspace solutions for offices and production end devices, including hardware, software and services for users from all the locations of Plant Debrecen.

What awaits you?

Coordinating daily operations of workspace systems and maintenance of IT Equipment Infrastructure such as personal computers, output management and other IT End User devices, including life cycle management.

Managing local service providers, contracts and resources in support of the efficient and effective delivery of all services.

Verifying execution of and adherence to standard operational procedures and processes of Workplace Solution and ensuring the highest level of end user experience.

Providing technical recommendations and support of IT end user workplace devices, tools and/or related software consistent with the BMW Group IT standards.

Running complex operational/technical projects and ensuring long-term requirements of Workplace Systems management and planning as main point of contact for Workplace Operation topics of Plant Debrecen.

Maintaining and developing reports to ensure SLA’s are met and all processes are followed.

Staying up to date on future innovations, technical trends and applies this to direct future changes.

What should you bring along?

University degree in Computer Science / Electrical Engineering or any Engineering fields.

Minimum 5 years of technical experience in IT to include experience with computer infrastructure in the area of setting up end devices for production (scanners, tablets, mini computers, printers, screens) and desktop software.

Proven knowledge and experience working in the agile working model and the ITIL Framework.

Familiarity with ITSM tools (i.e. Service Now), desktop software and operating systems (Microsoft, Linux, Virtual Machines).

Vendor management and strong communication skills with analytical thinking and structured working method.

Strong English and Hungarian both written and spoken, German language is an advantage.

Employment type: Full time employment

Please kindly be aware that we can only consider applications in English.

A letter of reference or LinkedIn recommendations attached to your candidate profile would be much appreciated.