BMW Group Gyár Debrecen – új építkezési szakasz, új mérnöki pozíciók

ÚJABB SZAKASZÁBA LÉP AZ ÉPÍTÉSI FÁZIS – MÉRNÖKÖKKEL BŐVÜL A CSAPAT A BMW Group debreceni gyárának fejlesztése egy látványosabb szakaszához ér azzal, hogy a kivitelezési fázisba lépünk és a gyárunk épületei elkezdenek növekedni. Ahhoz, hogy a létesítmény felvegye leendő formáját, a toborzás is új szakaszba érkezik, hiszen egyre több mérnöki pozíciót nyitunk meg.



Csúcstechnológiás gyárunk kivitelezése a központi irodaépület, a képzési központ és az adatközpont építésével folytatódik ebben az évben és ezt követően a gyártólétesítmények épületei is kinőnek a földből. Az alapkőletételre 2022. június elején kerül sor.



Folyamatosan bővülő szakmai csapatunkba a különböző építési fázisokhoz kapcsolódóan újabb és újabb mérnöki pozíciókat nyitunk meg, de várjuk a termelésben dolgozó mérnökök és szakemberek jelentkezését is.



Kiemelt állásajánlataink