BMW GROUP CAREERS IN DECEMBER

At the BMW Group, everything starts with passion. It turns a profession into a vocation. It drives us to keep reinventing mobility and bring innovative ideas onto the roads. Enthusiasm for joint projects turns a team into a strong unit where every opinion is valued. It is only when expertise, highly professional processes and enjoyment of work unite that we can shape the future together.

SAP KEY USER (F/M/X)

Logistics concepts need to work, not only fascinate. Despite the myriad unforeseen circumstances that can impact at any given stage or time. That’s why they need to be brought to life on a daily basis by agile international teams – and people who know how to work together to find creative solutions to challenging problems, with an impeccable sense of timing. Our team is currently seeking an SAP Specialist .

You are responsible for the design and development of the process and IT landscape of the logistic and the production system SAP S4 Extended Warehouse Management (SAP S4 EWM). This includes the conception, development, integration and rollout of solutions, including innovations for the evolution of processes and systems in the global logistics and production system.

What awaits you?

Delivering efficient solutions and play the key role in the testing and roll-out process together with the team.

Defining business requirements for development, based on your knowledge of business and process.

Working in a state-of-the-art agile cross functional team, utilizing agile methodology.

Representing and taking responsibility for the business requirements towards the IT interface.

Ensuring and prioritizing necessary resources to perform the tasks and to achieve the business goals.

What should you bring along?

Bachelor degree in IT, economics or related field.

Experience in SAP S4 is desirable, ideally with EWM module.

Experience in physical logistics or production would be an advantage.

Goal-oriented and structured way of working

Willingness to travel and perform majority of the BMW Group qualification program abroad during the first year of employment.

English and Hungarian - business fluent both written and spoken, German language would be an advantage.

Employment Type: Full time employment.

PLC SPECIALISTA (F/M/X)

A BMW Group-nál mindent a szenvedély mozgat. Így válik egy szakma hivatássá. Hajt bennünket, hogy megújítsuk a mobilitás világát, és innovatív ötleteket vigyünk az utakra. A közös projektek iránti lelkesedés erős egységgé kovácsolja a csapatokat, és minden vélemény érték. Csak akkor alakíthatjuk együtt a jövőt, ha a tapasztalat, a magas szintű szakmai folyamatok és a munka szeretete egyesül.

A szerelde magasan automatizált terület, de nem működik magától. Az autóipari álmok megvalósulását szenvedéllyel dolgozó munkatársaink teszik lehetővé, akik önállóan vagy csapatban, nap, mint nap rendkívüli dolgokat hajtanak végre. A PLC specialista egy interdiszciplináris csapat tagja, és felelős a szereldei terület gyártási rendszereinek támogatásáért.

Milyen feladatok várhatók?

Összetett hibák azonosítása és azok megoldása.

Rendszerek optimalizálása a rendelkezésre állást, valamint folyamat- és felhasználóbarát szempontokat figyelembe véve.

A termelési rendszerek szoftveres biztonsági mentéseinek felügyelete, rendszerek üzembehelyezésének támogatása.

Rendszerek felügyelete, kisebb átalakítások végrehajtása a rendszereken, kvalifikációs mérési módszerek kialakítása és implementálása a karbantartás területén.

Mi szükséges ehhez?

Szakirányú szakmai vagy középiskolai végzettség, automatizált gyártórendszerek karbantartásában és/vagy üzemeltetésében szerzett tapasztalattal. Villamosmérnöki vagy automatizálási egyetemi végzettség előnyt jelent.

PLC programozás, S7 Classic és TIA Portal magas szintű ismerete, valamint SEW és SINAMICS hajtástechnika ismerete.

WinCC vizualizációk készítésében, szerkesztésében való jártasság, hálózati technológia, kommunikációs rendszerek (Ethernet, ProfiNet) és KUKA robotprogramozás ismerete.

Önálló és csapatban való munkavégzés, tanulási hajlandóság.

Több műszakos munkarendre való nyitottság.

Utazási hajlandóság, a képzési program döntő részének külföldön való teljesítésére való nyitottság (a munkaviszony első évében zajlik).

Magyar vagy angol folyékony nyelvtudás szükséges. Mindkét nyelv együttes ismerete előnyt jelent. Szintén előny a német nyelvtudás. Egyéni nyelvi képzések elérhetőek.

Foglalkoztatás típusa: Teljes munkaidős foglalkoztatás.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak angol nyelvű pályázatokat tudunk figyelembe venni.

Jelöltprofilhoz csatolt ajánlólevelet vagy LinkedIn ajánlást örömmel fogadunk.

AUTOMATIZÁCIÓS MÉRNÖK (F/M/X)

Digitalizáció, robotika, mesterséges intelligencia - nem sci-fi, hanem a mindennapjaink része. Minden lehetetlennek tűnik, amíg meg nem valósul.

Elektromos vezérléssel és informatikával foglalkozó szakembert keresünk, aki az autóipari gyártás automatizálási rendszereivel dolgozik. Az Automatizálási Mérnök (f/m/x) felelősségi körébe az elektromos és elektronikus vezérlések, vezérlőrendszerek, üzemi- és folyamatirányító rendszerek, valamint az ipari robotok tartoznak, a karosszéria- és a festőüzem területén.

Milyen feladatok várhatóak?

PLC rendszerek programozása és üzembe helyezése (további robotok, IT, SCADA-rendszer). PLC, robot és IT-rendszerek tesztelése a beszállítóval közösen.

Közreműködés az elektromos rendszerek tervezésében és kiépítésében.

Az új gyártósorok dokumentációjának elkészítése, a meglévő gyártósorok beállítása.

Az új sorok, rendszerek bevezetés esetén tesztek végrehajtása és az eredmények értékelése, a gyártósorok elektromos kábelezésének tervezése E-planban.

Optimalizálás tervezése és megvalósítása a gyártósorokon.

Mi szükséges ehhez?

Villamosmérnöki, automatizálási, mechatronikai mérnöki végzettség 3 év releváns tapasztalattal VAGY irányítástechnikai és automatizálási rendszerekben szerzett technikusi képesítés 5 év releváns tapasztalattal.

PLC programozásban szerzett tapasztalat.

Előnyt jelentenek a vizualizációs rendszerek (pl.: Siemens WinCC), robotprogramozás (pl.: Fanuc, ABB, KUKA vagy DÜRR) terén szerzett tapasztalat.

Az elektromos vezetékelés tervezésében való jártasság (E-plan vagy más program) előny.

Nyitottság és hajlandóság 1 éves, több képzési blokkra osztott németországi képzésre.

Magyar vagy angol folyékony nyelvtudás szükséges. Mindkét nyelv együttes ismerete előnyt jelent. Szintén előny a német nyelvtudás. Egyéni nyelvi képzések elérhetőek.

Foglalkoztatás típusa: Teljes munkaidős foglalkoztatás.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak angol nyelvű pályázatokat tudunk figyelembe venni.

Jelöltprofilhoz csatolt ajánlólevelet vagy LinkedIn ajánlást örömmel fogadunk.

SZAKMAI OKTATÓ MECHATRONIKAI TERÜLETRE (F/M/X)

Nem elég ismerni a célt: tudni kell, hogyan érheti el. Építse ki kapcsolatrendszerét, érvényesítse ötleteit, lelkesedésével inspiráljon másokat. Ezáltal az ötletek valódi innovációkká válnak. Folyamatosan bővülünk, ezért csapatunk szakmai oktatót keres mechatronika területre.

A mechatronikai terület szakmai oktatója felelős képzéseinkért a mechatronikai technológia témaköreiben - robotika, pneumatika, PLC technológia, mechatronikai telepítés és összeszerelés, elektromos és mechanikai karbantartás - a BMW Group debreceni gyárának szakképzési programjában. Feladatai közé tartozik a képzési folyamat megtervezése, tartalmának kialakítása egészen a záróvizsga lebonyolításáig. Célja a tanulók technikai készségeinek fejlesztése, szakképzett technikus utánpótlásunk biztosítása.

Milyen feladatok várhatóak?

Szoros együttműködés a BMW csoport műszaki részlegeivel és a külső oktatási partnerekkel, a tanulók felvétele és mentorálása.

A szakképzési program, valamint diák projektek tervezése, kivitelezése és megvalósítása.

Az oktatási anyag rendszeres felülvizsgálata és frissítése.

Záróvizsgák előkészítése és lebonyolítása a külső partnerekkel együttműködve.

Mi szükséges ehhez?

Mechatronikai mérnöki egyetemi végzettség vagy mechatronikai technikus végzettség legalább 3-5 éves tapasztalattal.

Pneumatikai, elektropneumatikai ismeretek, PLC programozási ismeretek.

Mechatronikai telepítés, fémmegmunkálás és CNC technológia, CAD tervezés ismerete előny.

A fiatal generációval való munkában szerzett tapasztalat vagy hajlandóság, pedagógiai készségek.

Affinitás a digitalizáció új témái iránt.

Magyar nyelv tudása anyanyelvi szinten, alapfokú angol nyelvtudás előnyt jelent.

Foglalkoztatás típusa: Teljes munkaidős foglalkoztatás.

Jelöltprofilhoz csatolt ajánlólevelet vagy LinkedIn ajánlást örömmel fogadunk.

Magyar vagy angol folyékony nyelvtudás szükséges. Mindkét nyelv együttes ismerete előnyt jelent. Szintén előny a német nyelvtudás. Egyéni nyelvi képzések elérhetőek.

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI MÉRNÖK (F/M/X)

Csapatunk a debreceni gyár összeszerelési folyamatait, berendezéseit tervezi, szerzi be és irányítja.

Irányítástechnikai szakértőink a termelési rendszerek optimalizálásán és műszaki rendelkezésre állásán dolgoznak, és gondoskodnak a termelési rendszerek hatékony működéséről. Ehhez modern szabványokat alkalmazunk mind a folyamat- és irányítástechnikában, mind a robotikában és a vizualizációban.

Irányítástechnikai mérnökként feladata a vezérlőberendezések tervezése, projektmenedzsmentje, kivitelezése, üzembe helyezése és átvétele a különböző szállítópályák és a gyártási folyamat egyéb berendezései kapcsán. Munkájának részeként megvalósíthatósági tanulmányokat készít, jövedelmezőségi számításokat, hasznosság- és költségelemzéseket, beruházási és költségvetési tervezést végez, belső partnerekkel és külső beszállítókkal együttműködve.

Milyen feladatok várhatóak?

Rendszereink automatizálási folyamatainak tervezésének támogatása, szoftvermegoldásokba való implementálása, és a kapcsolódó szoftverarchitektúrák szabvány-megfelelőségének felügyelete.

Teljes körű irányítástechnikai megvalósítás a projekt követelményei alapján.

Hardver meghatározása/jóváhagyása, beleértve a „best-practice” alkatrész beszerzési listát.

Vezérlők és az informatikai rendszerek közötti szoftver interfészek koordinálása.

Gyártósorok beszállítóiknál a szoftvermegoldások utólagos fejlesztésének támogatása, ennek ellenőrzése velük szoros együttműködésben.

Irányítástechnikai szabványok adaptálása, bevezetése.

A vezérlőszoftver biztosítása „virtuális üzembe helyezés” segítségével, sikeres gyári bevezetések támogatása.

Munkacsoportokban és keresztfunkcionális csapatokban való részvétel a gyári és technológiai szabványok optimalizálása érdekében.

Karbantartási és egyéb részlegek támogatása a hosszú távú hibaelemzésben és javításban.

Mi szükséges ehhez?

Villamosmérnöki, automatizálástechnikai, irányítástechnikai vagy hasonló területen szerzett mérnöki végzettség.

3 év gyártási rendszerek automatizálásában szerzett tapasztalat.

Robotika, hajtás-, vezérlés-, és automatizálási technológia alapos ismerete. Programozási ismeret előny.

Projektmenedzsment, módszertani és analitikai tapasztalat.

Nyitottság és hajlandóság 1 év németországi képesítésre, több képzési blokkra osztva.

Simatic S7 /Siemens S7 / TIA vizualizációs rendszerek ismerete előny.

Angol és magyar magabiztos társalgási szintű szóbeli és írásbeli nyelvtudás szükséges. A német nyelvtudás előny.

Foglalkoztatás típusa: Teljes munkaidős foglalkoztatás.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak angol nyelvű pályázatokat tudunk figyelembe venni.