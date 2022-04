X. Országos Solid Edge és EdgeCAM verseny

Címkék: CAD/CAM/PLM Enterprise Group műszaki képzés NCT Solid Edge tervezői szoftver verseny

Idén rekordmennyiségű jelentkező vett részt az eseményen, akik értékes jutalomban részesültek.

Az Enterprise Group – PLM üzletága és az NCT Akadémia idén is megrendezte a hagyománnyá vált SOLID EDGE és EDGECAM országos versenyét, immár 10. alkalommal, ami jubileumi eseménynek számított. Az elmúlt két évben a COVID okozta pandémiás helyzet miatt online keretek között bonyolították le a megmérettetést, idén viszont újra személyes jelenlét mellett bizonyíthattak a versenyen részt vevő diákok. A jelentkezés rekordszámú volt a selejtezőre, ezúttal a szakmai zsűri 15 iskolából 32 jelentkezőt hívott meg az országos döntőbe. A verseny támogatóinak köszönhetően az értékes tárgynyeremények mellett két darab 3D nyomtató is kiosztásra került, amelyet a legjobban teljesítő iskolák kaptak.

„Nagyon örülünk, hogy 10. alkalommal is meg tudtuk rendezni a versenyt. Fontos, hogy helyben az NCT Akadémián került erre sor, hiszen a korábbi vírushelyzet ezt nem tette lehetővé. Nagy köszönet jár a verseny támogatóinak is. Az idei CAM-es feladatokat a korábbi évek nehézségeihez mérten állítottuk össze és most a testmodell alapján történő marás és esztergálás mellett drótvázelemeken alapuló szerszámpálya létrehozás is volt a feladatok között. Idén rekordszámú volt a jelentkezés, SOLID EDGE és EDGECAM területen is sok versenyzőt tudtunk behívni, reméljük ez a tendencia jövőben is folytatódni fog.” – összegezte a 2022-es versenyt Kiss Tibor, az Enterprise Group CAM ügyféltámogatási vezetője.

A személyes jelenlét a diákok mellett a felkészítő tanároknak is kedvezett, akik egy különleges kiállításon vehettek részt, így az ott megszerzett információkkal tovább segíthették a versenyzőket. Az immár jubiláló verseny ugyanakkor egy hosszabb projekt egyik fontos mérföldköve. Az Enterprise Group által indított Oktatási Mentor Program célja ugyanis, hogy a műszaki tanulmányokat folytató hallgatók és oktatók megismerkedhessenek a legújabb CAD/CAM technológiákkal, valamint az azzal kapcsolatos tanfolyamokon szerzett információkat egy szakmai verseny keretein belül mérettethessék meg.

„Mi abban hiszünk, hogy nem csak oktatni kell, hanem versenyeztetni is. Nagyon fontos, hogy a tanulók tudását fel tudjuk mérni, ők pedig lássák, hogy felelősségről van szó. Ha belépnek majd az iparba, akkor az itt tapasztalt megközelítéssel hatékonyabban fognak tudni dolgozni, alkalmazkodni a kihívásokhoz. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a diákok műszaki pályára álljanak, ami biztos egzisztenciát, megélhetést jelent majd számukra.” – Szűcs Imre, az Enterprise Group CAD ügyféltámogatási vezetője.

A megmérettetésre április 8-án került sor a NCT Akadémia Fogaras úti központjában, a valós, ipari példákra épülő CAD és CAM feladatsorokat az Enterprise Group – PLM üzletágának csapata értékelte és pontozta szakmai szempontok alapján. A verseny díjazottjai alább találhatók:

SOLID EDGE (CAD) kategória

1. helyezett: Balog Kornél – Beszédes József MMIK (felkészítő tanár: Tóth Béla)

2. helyezett: Lóki Dániel – ESZI Energetikai Technikum és Kollégium (felkészítő tanár: Barkovics Lajos)

3. helyezett: Teiter Martin – TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (felkészítő tanár: Molnár István)

Különdíjas: Pilisi Renáta – Szegedi SzC Déri Miksa Műszaki Technikum (felkészítő tanár: Dékány Péter és Ábrahám Károly)

Legeredményesebb iskola: Beszédes József MMIK – Magyarkanizsa

EDGECAM (CAM) kategória

1. helyezett: Kertész Dániel – GYSZC Jedlik Ányos Gépipari Technikum (felkészítő tanár: Tihanyi György)

2. helyezett: Pesti Ádám István – ESZI Energetikai Technikum és Kollégium (felkészítő tanár: Barkovics Lajos)

3. helyezett: Kovács Zoltán Gábor – GYSZC Jedlik Ányos Gépipari Technikum Kollégium (felkészítő tanár: Tihanyi György)

Vigaszdíjas: Felnagy László – ESZI Energetikai Technikum és Kollégium (felkészítő tanár: Barkovics Lajos)

Legeredményesebb iskola: GYSZC Jedlik Ányos Gépipari Technikum – Győr

Az esemény résztvevői egy újabb, kellemes élménnyel térhettek haza, hisz megtették első lépéseiket a hazai gépipar irányába. A szervezők is kitettek magukért, a támogatókkal közösen más nem is lehet a cél, mint hogy: Találkozzunk jövőre is ezen a rangos versenyen!

Vincze Anna