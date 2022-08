WELDONE – híd a hagyomány és a jövő között

A hegesztés gyakorlatának elsajátításában elengedhetetlen a tapasztalati tanulás

Hogyan tarthat lépést a pedagógus a digitális fejlődéssel? Hogyan állíthatja a leghatékonyabban a saját szolgálatába a modern technika vívmányait? Az alábbiakban ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Az állandóan változó, fejlődő világunkban immár rettentő fontossá vált a hagyományos oktatási módszerek és eszközök megújulása is. A digitális forradalom lendülete mellett elengedhetetlen, hogy az oktatók is tartsák a lépést korunk lehetőségeivel, és egyben kihívásaival is. Egy olyan pedagógus ugyanis, aki eddig csak a papíralapú eszközökre, az egyoldalú (azaz közel sem interaktív) előadásra, magnóra és egyéb hanganyagokra, jó esetben diavetítőre hagyatkozott munkája során, érezheti kihívásnak is korunk digitális fejlesztéseinek köszönhetően az oktatásba is integrálható eszközök és módszerek tárházát. A szakmáját hivatásként végző oktatót az évekig, évtizedekig „bevált” saját módszereinek, tanmeneteinek újragondolására, újratervezésére készteti a felgyorsuló, mindig megújuló világ. Többek között ehhez nyújt nagy segítséget a WELDONE nemzetközi projekt a szakoktatás terén, a hegesztésre fókuszálva, leleményes szójátékkal jelezve ezt a projekt elnevezésében is (Well done – WELD – WELDONE).

A WELDONE projekt legfőbb célja az, hogy az Európai Hegesztési Szövetség (röviden: EWF – European Welding Federation) rendszerét és a reál tantárgyak oktatóit (röviden: STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) felkészítsék egy – a mainál – sokkal aktívabb tanulási környezet kialakítására, tapasztalati tanulási és projektmunka módszerekkel.

A STEM olyan oktatási megközelítés, amely a tudomány, a technológia, a mérnöki ismeretek és a matematika egy vagy több területére koncentrál. Korunk egyik fő sajátossága, hogy a megfelelő munkaerő kiválasztásakor egyre fontosabb szerepet tölt be a műszaki és tudományos készségek megléte. Bármely korosztály számára előnyös tehát, ha mihamarabb elmélyülnek a reál tantárgyakban, hiszen ennek a jövő szempontjából egyre nagyobb, sőt, lassan kulcsfontosságú szerepe van.

A hagyományos didaktikai módszerek számára nagy kihívás az a lehetőség, hogy a különféle technológiák új pedagógiai megközelítésekkel párosítva, aktív tanuláson és interakción alapuló, egészen másfajta tanulási módot teremtenek.

Ez különösen a tudás műszaki területein érezhető, ahol nincs elég szakember az új és a meglévő vállalatok fejlődésének elősegítéséhez. Az új tanulási módszerek és technológiák az egyik legfontosabb eszközei annak, hogy ezeket a szakmákat vonzóvá tegyék a tanulók számára. A WELDONE projekt szerepe a mai technológiák lehetőségeinek minél teljesebb kiaknázása és a hagyományos tanulási módszerek közötti stabil híd kiépítése.

A stabil híd

Az aktív tanulási környezet előmozdításával, a tapasztalati tanulás és projektmunka módszereivel – ahol az iskolai környezet nem visszatartja, hanem ösztönzi a kreativitást és a kockázatvállalást, valamint a hibákat mint értékes tanulási lehetőséget kezeli – az európai hegesztési oktatási rendszer és a reál tantárgyak oktatói képesek lesznek a kulcskompetenciák fejlesztését saját tanmenetükbe illeszteni.

A tanár szemszögéből a projektalapú tanulás egy olyan módszer, amely a tananyagot megadott projektek köré szervezi, ezzel elősegítve a korunkban prioritást élvező tudományos tartalmak tanulását. Ezek a projektek magát a tanulási folyamatot emelik ki. Erre példák a „Tervezz meg egy…!”, „Készíts el egy…!”, „Gondold újra…!”, „Kezdj el egy…!”, „Elemezd…!”, „Állíts helyre egy…!”, „Találj megoldást a… világszintű problémára!” – kezdetű projektfeladatok, melyek a tanulót az „iskolapadból” a való életbe „kényszerítik”, legalábbis képzeletben.

A modern kori tudás izzója

Bár nem létezik olyan „csodagyakorlat”, program vagy keretrendszer, amely automatikusan fejlődő és hatékony tanulást eredményezne, a projektalapú tanulást a rugalmassága teszi kivételessé. Mivel mindenekelőtt egy tantervtervező eszközről van szó, sok más olyan elem, ami segítheti a tanulást (játékalapú tanulás, tanulási szimulációk, helyalapú oktatás, önirányított tanulás stb.), integrálható a projektalapú tanulásba.

A REHM Hegesztéstechnika Kft. messzemenően azonosul ezzel a küldetéssel, hiszen mindig is létfontosságúnak tartottuk a fejlődést, a korhoz való idomulást, együtt haladást. A hegesztés gyakorlatának elsajátításában elengedhetetlen a tapasztalati tanulás. Eddig is az volt.

Kereskedelmi szakcégként azonban a gyakorlati oktatás anyagi vonzatait is górcső alá vettük, és megoldást kerestünk egy gazdaságosabb, gyorsabb, egyben hatékonyabb, és ráadásul izgalmasabb oktatási módszerre, melyet a Soldamatic hegesztőszimulátorban találtunk meg.

Világossá vált, hogy a hegesztőszimulátor épp ennek a didaktikai forradalomnak az egyik képviselője, oktatóeszköze, hiszen miért pont a létfontosságú hegesztés szakmája maradna ki a szimulátorok közül, amikor ma már a Forma–1-es fejlesztési munka, a pilótaképzés elképzelhetetlen a valósághű, virtuális vagy kiterjesztett valóság élményét adó szimulátortechnológia nélkül, sőt – egyes helyeken – már a villanyszerelői szakmát is szimulációval oktatják.

Hegesztőtanulók dolgoznak a Soldamatic szimulátorral

A Soldamatic hegesztőszimulátor a világ első kiterjesztett valóság élményét (angolul AR-t) adó ívhegesztő oktatóberendezése. A kiterjesztett valóság élménye éppen azt a célt szolgálja, hogy segítse az aktív tanulási folyamatot, fejlessze a hegesztéshez szükséges készségeket és az izommemóriát, egyben vonzóvá is teszi a szakmát az új generációk számára.

