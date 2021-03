Webinárium meghívó! – A világ legnagyobb teljesítményű elektromos vákuumos grippere: VGP20

Az új VGP20 piacra dobásának alkalmából az OnRobot ingyenes webináriumot hirdet, március 12.-én 14 órától, ahol István Balázs, az OnRobot műszaki értékesítési menedzsere fogja bemutatni a piacon jelenleg elérhető legnagyobb teljesítményű elektromos vákuumos grippert.

Miért a VGP20?

A VGP20 a világ legnagyobb teljesítményű elektromos vákuumos grippere, 20 kg-os teherbírással rendelkezik, és nem érvényesek rá a hagyományos pneumatikus gripperekre jellemző költségek, komplexitások és karbantartási munkálatok. A VGP20 ideális a kartondobozok raklapozásához, beleértve a vékonyabb, akár lyukacsos újrahasznosított kartonból készült dobozokat is, valamint a nagyméretű és szabálytalan alakú szállítózsákokat is. Így a szállítmányozók még többet takaríthatnak meg, miközben csökkenthetik a hulladékot is.

A regisztráció határideje: 2021. március 12. 14:00

Az előadás 30 percig tart és angol nyelvű lesz. Ne hagyja ki!