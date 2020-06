Vezérléstechnikai képzéseket indít a Smartus Zrt.

A kiscsoportos tanfolyamokon megszerzett elméleti és gyakorlati tudás azonnali termelékenységnövekedésben gyümölcsözhet

Ahogy az ipari dekonjunktúra hatásainak enyhítésében, úgy a válságot követő felpattanásban is meghatározó szerep juthat a felkészült munkaerőnek. A tréningek iránti növekvő kereslet idén is folytatódni látszott, de áprilisban gyakorlatilag lenullázódott az ágazat bevétele. A magyar tréningpiac ugyanis 99 százalékban tantermi oktatásokat jelentett, amit csak kis részben tudtak átvenni az online tréningek. Májusban azonban az élet kezdett visszatérni a rendes kerékvágásba, a fémipari vállalkozások pedig a képzések terén is elkezdhették utolérni magukat. A modern vezérléstechnikai ismeretek elsajátításának lehetőségeiről Sipos Ádám, a Smartus Zrt. alkalmazástechnológusa beszélt a TechMonitornak.

Milyen megfontolásból indulnak a vezérléstechnikai tréningek?

Sipos Ádám: Az oktatás gondolata már korábban megfogalmazódott bennünk, így egy oktatótermet is kialakítottunk számítógépekkel, valamint azokkal az OKUMA szoftverekkel, amiket a hatékonyság növeléséhez kínálunk (OSP vezérlő, IGF, 3D Virtual Monitor). Itt tartottuk az oktatásokat a szerszámgépeket vásárló ügyfeleknek, akik nem saját telephelyükön akarták a képzést lebonyolítani, hanem nálunk, adott esetben még a gép leszállítása előtt. A dolog remekül működött, pozitívak voltak a visszajelzések. A tréningeken részt vevők számára a megszokottól eltérő, csendes és tiszta környezet segítette a koncentrációt, személyesebb kapcsolat alakult ki az oktatóval, akitől így bátrabban kérdeztek az oktatás ideje alatt, és később is hatékonyabban tudtak együttműködni. A korábbi vevőink közül is egyre többen kerestek meg minket oktatási igényekkel, például mert bővült, esetleg cserélődött a szakemberállományuk, vagy az Okuma OSP vezérlő eddig nem használt, de nagyon hasznos funkcióit is használni szerették volna.

A dekonjunktúra növelte vagy csökkentette a képzések iránti igényt?

Áprilisban egyértelműen csökkent a képzések iránti igény, hiszen a hatósági előírások miatt a lehetőségek is korlátozottak voltak. Mára viszont szerencsére visszatért a nyitottság, és a fémipari cégek szeretnék felkészülten várni a várható fellendülést. A kényszerhelyzet lehetőséget adott néhány részletes oktatási tematika kidolgozására. Az oktatótermet a csoportok folyamatos fogadására készítettük fel, a bemutatóteremben pedig megmunkálógépeket helyeztünk el, amiken a résztvevők valós tapasztalatot szerezhetnek.

Ez az időszak a partnereink számára a felkészülésé lehet. A gazdaság lassulása átmeneti, amit reményeink és meglátásaink szerint egy újabb intenzív időszak követ majd. Nem csak prémium kategóriás szerszámgépekkel szeretnénk hozzájárulni ügyfeleink sikeréhez, hanem az azok maximális kihasználásához szükséges tudással is támogatnánk őket. Az oktatások célja, hogy a technikai tudás erősítése mellett olyan szakmai kapcsolat alakuljon ki a vevőink és köztünk, ami segíti a későbbi közös munkát. Az oktatások anyagát részletesen dokumentáltuk, amit a résztvevők rendelkezésére bocsátunk.

Milyen előnyökkel jár a tréningeken való részvétel?

A 2/3-os gyakorlati rész a bemutatóteremben található szerszámgépeken zajlik, többek között valós forgácsolással. Jelenleg egy háromtengelyes, néhány hét múlva pedig már egy multitasking gép is részt vehet a programban. Olyan helyes rutinokat akarunk kialakítani a gépkezelőkben, amivel minimalizálni tudják a selejt gyártásának, a gyártás leállásának vagy akár a gép károsodásának veszélyét. Az autóvezetéshez tudnám hasonlítani: elméletben mindenki tudja, hogy kell viselkedni egy váratlan helyzetben, de a reagálás képessége csak a vezetéstechnikai tréningeken megszerzett gyakorlaton érhető el. Ennek érdekében olyan helyzeteket termetünk a tréningen, ami az életben is előfordulhat; egy gomb váratlan megnyomása vagy a program megváltoztatása zavart okoz a gyártásban, és a lényeg az, hogy tudja a gépkezelő ezeket a helyzeteket lereagálni.

Kik jelentkeznek a tanfolyamokra?

A tanfolyamokra jellemzően a már meglévő ügyfelek vagy Okuma gép vásárlása előtt álló cégek jelentkeznek, magánszemélyekre még nem volt példa, de nem zárkózunk el semmilyen érdeklődés elől. A gépbeszerzési pályázatok lezárása alapvetően a tanfolyamok iránti érdeklődést is megdobja, hiszen a cégvezetés minden esetben azt szeretné, hogy a megérkező gép azonnal elkezdje visszatermelni a vételárát, az pedig képzett gépkezelők nélkül nem lehetséges. A háromnapos tréning ideje alatt a gépkezelők képesek is elsajátítani az Okuma vezérlések használatát, nem utolsósorban azért, mert az új generációs vezérlések már rendkívül felhasználóbarát felépítésűek. Elengedhetetlen azonban, hogy a tanfolyamon részt vevőkben meg is legyen a kellő motiváció.

Milyen típusú tréningek érhetők el jelenleg?

Négy különböző, egymásra épülő tréninget dolgoztunk ki. Az első az alaptréningnek elnevezett, háromnapos gyakorlatorientált képzés, amelyen a gépbeállítók munkájához szükséges tudás és tapasztalat szerezhető meg (tengelymozgások, szerszámkezelés, nullpontkezelés, mérések, korrekciózás, szimuláció beállítása, biztonságos program futtatás, programozási alapok, és néhány, csak az OSP vezérlőben elérhető egyedi funkció használata).

A következő lépés a haladó tréning, ahol a paraméteres makróprogramozás rejtelmeibe engedünk betekintést a globális és lokális változókkal való műveletek elvégzésén keresztül, illetve rendszerváltozók és I/O jelek programban való felhasználásával. A négynapos oktatás végén a felhasználó képes lesz egyedi makrót, ha úgy tetszik ciklust írni, és ezt egyedi kódhoz rendelni, amit aztán a munkája hatékonyságának növeléséhez használhat fel.

A harmadik szint az IGF oktatás, ami nem más, mint az Okuma saját párbeszédes/grafikus programozási funkciója. Az egyedi gyártásban ez radikálisan csökkenti a programozás idejét, minimalizálja a hibalehetőségeket, de lehetőséget biztosít az IGF és ISO programozás keverésére is, hogy mindkét módszer előnyeit élvezhesse a felhasználó.

A negyedik tréning a 3D virtual monitor szoftver használatát ismerteti. Ebben a virtuális gyártókörnyezetben a megmunkálás minden részlete (szerszámtartó, szerszám, munkadarab, munkadarab-megfogás) a valóságnak megfelelően építhető fel. A szoftverben lefuttatott program képes pontosan kiszámítani a ciklusidőt, részletesen mutatja az egyes szerszámok fogásban töltött idejét, így az élettartam is tervezhető. Alkalmas ütközésvizsgálat elvégzésére, illetve az elkészült virtuális munkadarab modellje további felhasználásra is kimenthető.

Melyik tréning után milyen érdeklődés mutatkozik?

A négy szint közül egyértelműen az alap és a haladó tréning iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés. Az IGF és a 3D virtual monitor témaköre ebből a szempontból kissé lemaradt – ez nagyjából le is követi ezen opciók elterjedtségét, hiszen a gyártási szimulációs eszközök használata idehaza még elmarad a kívánt mértéktől. A 3D virtual monitor szoftver használatára képző tanfolyamot kizárólag a multinacionális cégek, azon belül is az autóipar veszi igénybe.

Mi a feltétele az egyes tréningeken való részvételnek?

A tréningeken való részvétel feltétele a weboldalunkon való regisztráció. Bár a tréningek anyaga egymásra épül, az egyes képzéseken való részvételnek nincs előfeltétele.

A részletes tematikát a https://smartus.hu/oktatas/ oldalon lehet megtekinteni.

Molnár László