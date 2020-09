Tovább az ipari digitalizáció útján – EPLM Trends Digital 2020

Egésznapos szakmai webkonferenciát rendez az Enterprise Group

Címkék: cad CAD/CAM/PLM digitalizálás Enterprise Communications Magyarország Enterprise Group Solid Edge tervezői szoftver

Október 8-án érdemes lesz a képernyőre tapadni. Idén ősszel ugyanis egésznapos szakmai programmal várja az érdeklődőket az Enterprise Group által szervezett EPLM Trends Digital. A webkonferencián számos iparági szakértő és kutató tart előadást, illetve izgalmas gyakorlati bemutatókat tematikus szekciókban. Ne maradjon le az ipari digitalizációval kapcsolatos legfrissebb hírekről és fejlesztésekről – regisztráljon és kövesse az előadásokat online!

Minden, ami digitális gyártás

A hét párhuzamos szekcióban az általános gépipari megoldások mellett speciális területekre is elkalauzolnak a szervezők: a lemezalkatrészekről és bútortervezési megoldásokról éppúgy szó esik majd, mint a robotprogramozásról, a szimulációkról vagy épp a szerszámgyártásról. Az előadók között az Enterprise Group szakmai partnerei is megtalálhatók, így az EPIC InnoLabs, a C3D Műszaki Tanácsadó Kft., a Robot-X Kft. és az ENERGRADE Kft. kollégái. Előadásaik fókuszában a legújabb technológiák és praktikus, gyakorlati tanácsok állnak majd.

A szervezők célja, hogy olyan kézzelfogható és implementálható megoldásokat mutassanak be az érdeklődőknek, amelyekkel a hatékonyságfokozás és a teljesítménynövekedés már rövid távon is érzékelhető. Az Enterprise Group PLM üzletága által forgalmazott szoftverek pedig gyorsan a rendszerbe illeszthető lehetőséget nyújtanak a folyamatok digitalizálására. A dinamikusan fejlődő CAD/CAM technológiák mellett fokozott figyelmet kapnak az arra épülő megoldások is, mint a szimulációs programok, a robotprogramozást segítő szoftveres megoldások, továbbá a vállalati dokumentumkezelő rendszerek is.

A szakértők olyan kérdéseket igyekeznek majd megválaszolni előadásaikban, amelyek a gyártásban és a gyártáselőkészítésben dolgozók mindennapjaiban igen gyakran felmerülhetnek. Hiszen a termelés digitalizációja csak akkor lehet valóban hatékony és eredményes, ha a megfelelő előkészületek mellett az alkalmazott rendszerek fenntartására is gondot fordítunk. Választ kaphatunk tehát majd arra, hogyan tehetjük átláthatóbbá a tervezési dokumentumokat, hogyan használhatjuk fel hatékonyan a termelésben gyűjtött adatokat, illetve miképpen használhatók ki a termeléstervezés digitális eszközei a leghatékonyabban.

Szó lesz emellett az automatizációról, illetve annak szükséges mértékéről, kapacitásbővítésről, egyedi szoftvermegoldásokról, valamint a CNC megmunkálások termelékenységének fokozását segítő egyéb megoldásokról is.

Nem csak gyártás

A programból érdemes kiemelni az oktatási szekciót, amelynek programja bemutatja az Enterprise Group által magyarországi közép- és felsőoktatási intézményeknek, diákoknak és hallgatóknak kínált megoldásait. Ez azonban nemcsak ingyenes szoftvercsomagból, hanem tehetséggondozást és a tanárok, oktatók képzését is tartalmazza. A kerekasztal remek lehetőséget nyújt a közös gondolkodásra, az érdeklődők tapasztalatot cserélhetnek vagy ötleteket gyűjthetnek egymástól ahhoz, hogy hatékonyabbá tegyék a képzési folyamatot és a gyakorlati oktatást.

Az esemény alkalmat biztosít továbbá az EDGE Vándorkupa nyerteseinek kihirdetésére is, valamint olyan szakmai fórumként szolgál, amelynek középpontjában az Ipar 4.0 és a digitalizáció kihívásai és folyamatosan fejlődő technológiái állnak majd.

Olvasson bele a webkonferencia részletes programjába, válasszon a hét szekció nyújtotta változatos programkínálatból és szenteljen egy napot a digitális termelés legfrissebb fejlesztéseinek megismerésére – mindezt akár saját otthona vagy irodája kényelméből.