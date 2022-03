Siemens-labor létesül a Debreceni Egyetemen

Címkék: debreceni egyetem felsőoktatás képzés labor műszaki képzés siemens

Tovább erősíti ipari kapcsolatait és Siemens oktatótermet hoz létre a Debreceni Egyetem Műszaki Kara a Mechatronikai Tanszék oktatási-kutatási kínálatának bővítésére. A kezdeményezéshez indulásként jelentős, csaknem 60 millió forint értékű műszer-, szoftver- és eszközadománnyal járult hozzá a cég. Az erről szóló megállapodást tegnap írták alá a Debreceni Egyetemen.

A Debreceni Egyetem (DE) a kormányzattal együttműködve fejleszti műszaki képzéseit, melynek eredményként az intézmény járműipari kutatócentrumot alakít ki a városban, és hamarosan új épületszárnnyal bővül a kar épülete az Ótemető utcai campuson, ahol a Siemens-labor is helyet kap majd.

– A Debreceni Egyetem célja a műszaki képzés infrastrukturális hátterének gyarapítása és fejlesztése, hiszen a városba folyamatosan érkeznek az újabb cégek, amelyek működéséhez elengedhetetlen a megfelelő végzettségű mérnökutánpótlás biztosítása – fogalmazott köszöntőjében Ailer Piroska. A DE műszaki innovációért és képzésfejlesztésért felelős rektorhelyettese hangsúlyozta: ez a munka elkezdődött, de nem ért véget, hiszen az új képzések, specializációk bevezetését a vállalatok igényei, javaslatai alapján alakítja az intézmény. Az oktatómunkába az egyetemmel, ezen belül is a Műszaki Karral együttműködő cégek munkatársai is bekapcsolódhatnak, biztosítva ezzel a következő mérnökgeneráció számára az elméleti tudás mellett a naprakész gyakorlati ismereteket. Ennek része lesz a jövőben a Siemens-szel most kötött megállapodás is – emelte ki Ailer Piroska.

A 175 éve, ebből Magyarországon 135 éve működő Siemens – amely kategóriájában a világ élmezőnyében szerepel – a kar 14. ipari laboratóriumát hozza létre, amelyben a tervek szerint a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával 15 munkaállomáson egyszerre 30 hallgató ismerkedhet az eszközökkel.

– A mérnökutánpótlás biztosítása, az egyetemeken folyó kutató-fejlesztő tevékenység alkalmazása a Siemens egyik motorját jelenti a negyedik ipari forradalom idején – mondta az együttműködési megállapodás aláírását megelőzően Jeránek Tamás. A Siemens Zrt. vezérigazgatója úgy vélte, a korábban megkezdett közös munka most kicsúcsosodhat, és olyan eredményeket hozhat, amelyeknek köszönhetően a DE versenyképesebb oktatást biztosíthat hallgatóinak, akik valós ipari környezetnek megfelelő laborban sajátíthatják el ismereteiket, így a vállalat valós gyakorlati tudással rendelkező fiatal mérnököket alkalmazhat. A vezérigazgató a távlatokat előrevetítve vázolta az együttműködés bővítésének lehetőségeit is, amely kiterjedhet –többek között– az oktatók továbbképzésére, az eszközök folyamatos frissítésére, valamint karbantartására egyaránt.

– Az adomány elsősorban a mechatronikai mérnök alap- és mesterképzésben résztvevői, mintegy 500 hallgató számára teremt új lehetőségeket, jelenleg a csaknem 60 milliós eszközadomány jóvoltából, a későbbiekben a fejlesztésnek köszönhetően kialakított új szárnyban a Siemens-laborban is, ahol a mechatronikai hallgatók a cég digitális technológiáihoz kapcsolódó kompetenciákat sajátíthatják el, és ahol már az egyetem más karain tanuló diákok is ismerkedhetnek majd a technikai újdonságokkal – mondta Husi Géza, az egyetem műszaki karának dékánja.

