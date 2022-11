Seco rendezvény mutatja be az autóipari szektornak szánt újításokat

Címkék: autóipar autóipari beszállító forgácsolás forgácsoló_szerszám Seco Tools

2022. november 9-én a Seco Tools és egyes partnerei a helyszínen és online látogatható rendezvényt rendeznek Automative & General Engineering ITI néven. A felületmegmunkálási bemutatók, valamint a szakértői elődadások áttekintik a legújabb megoldásokat az autóipari és az általános gyártás számára. A németországi Düsseldorf közelében fekvő Erkrathban található új Innovation Hubban megrendezett német autó ITI programot az interneten keresztül is közvetítik. Ezenkívül az élő német rendezvényről a legfontosabb részeket és interjúkat angol nyelven közvetítik az interneten keresztül.

Az első, autóipai és általános gyártással foglalkozó ITI rendezvény

A 2014-ben az Egyesült Királyságban indított, sikeres Inspiration Through Innovation (ITI) rendezvénysorozat során ez az első, autóipari alkatrészek gyártásával foglalkozó ITI rendezvény. A korábbi rendezvények bemutatták az innovációs együttműködés értékét az egészségügyi és repüléstechnikai ágazat számára. Az ITI rendezvénysorozat új állomását a Seco Tools erkrathi Innovation Hub nevű létesítményében tartják. Az új fejlesztési és innovációs központban nem szabványos megoldásokhoz tesztelnek megmunkálási eljárásokat. Ezt az ügyfelekkel és a gyártási partnerekkel szorosan együttműködve végzik.

Együttműködés innovatív megoldások fejlesztésében

Az Automative & General Engineering ITI rendezvényt a Seco Tools rendezi különböző partnereivel, például szerszámgépgyártókkal, a hűtőfolyadék-technológia, CAD/CAM programozás, méréstechnológia, adalékgyártás területén dolgozó beszállítókkal és vállalatokkal, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatókkal. Együtt fogják bemutatni a nemzetközi, együttműködési partnerség kiemelkedő előnyeit az innovatív megmunkálási megoldások fejlesztése terén.

Egyedülálló betekintés a megmunkálásba

A Seco Tools és partnerei fél órás előadásokban mutatják be az alkatrészek, pl. turbófeltöltők megmunkálását, valamint a különböző megmunkálási stratégiákat, többek között a gépi forgácsolást és a fogazást. Az inspiráló szemináriumok értékes ismereteket nyújtanak a hűtőfolyadék-technológiákról és a villamosításról is. Ezenfelül a helyszínen jelenlévő résztvevőknek számos lehetőségük lesz kapcsolatépítésre is. A rendezvényt Stefan Steenstrup a Seco Tools AB elnök-vezérigazgatója nyitja meg.

A helyszínen és online látogatható rendezvény

Az Automative & General Engineering ITI rendezvény dátuma 2022. november 9. Az angol nyelvű közvetítés délelőtt 10:00-től 11:30-ig lesz elérhető GMT szerint. A német nyelven beszélő látogatók délelőtt 9:00-től délután 4:30-ig vehetnek részt a rendezvényen a helyszínen, az Innovation Hubban, és tekinthetnek meg élő megmunkálási bemutatókat. Lehetőségük van az interneten keresztül is nézni a közvetítést délelőtt 9:00-től délután 12:45-ig CET szerint. Ezután minden regisztrált résztvevő igény szerint hozzáférhet az előadások felvételéhez.