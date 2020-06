Robotikai válogatóversenyt szervez a FANUC Magyarországon

Címkék: automatizálás EuroSkills Fanuc ipari robot robot robotika verseny

A FANUC Olimpia – Robotikai Verseny a hivatalos válogatója az Euroskills és Worldskills szakmák versenyének, melyeken először fog szerepelni a robotika, mint külön szakma. És mostantól magyar versenyzőnek is szurkolhatunk!

A mintegy 70 éves múltra visszatekintő Euroskills és Worldskills versenysorozaton mintegy 56 szakmában mérik össze tudásukat a legfiatalabb generáció versenyzői a legkülönfélébb területeken, legyen szó kőfaragásról, autószerelésről, fodrászatról, vagy kertépítésről. A 2019-es kazani Worldskills óta pedig már a Robot Systems Integration szakmában is indultak versenyzők.

A FANUC szívügyeként tekint a jövő generációjára és az ő rájuk váró technológiai kihívásokra. Ennek szellemiségében kezdett el világszinten nagyobb hangsúlyt fektetni az oktatási intézmények segítésére és a diákság, valamint az oktatók képzésére. 2018-tól az Euroskills és Worldskills szakmai versenysorozatok egyik főtámogatójává vált, és a robotika belépett a versenyszámok közé.

“A FANUC számára mindig is fontos volt a szakemberek képzése, azonban az utóbbi időszak robbanásszerű fejlődése a robotikában még jobban ráirányította a figyelmünket a fiatal generációra is. A Szakmák Olimpia versenysorozatához való csatlakozás lehetővé tette, hogy világszinten tudjuk segíteni az oktatóintézményeket a robotikai kihívásokra való felkészülésben, miközben olyan generációkat segítünk kinevelni, akik még tovább fogják vinni az ipari fejlődést.„ jegyezte meg Bagdi Attila a FANUC Marketing & Üzletfejlesztési Specialistája.

A júliusi FANUC Olimpia – Robotikai Versenyen két fős csapatok indulnak majd, akik előzetesen közel féléven keresztül készültek a megmérettetésre a FANUC, illetve az oktatóintézményük együttes támogatásával. Feladatuk lesz majd egy robot gyártócella fizikai megépítése különböző alkotóelemekből, valamint ugyanennek a cellának a digitális ikerpárjának elkészítése a FANUC offline szimulátor programjában.

„Az első magyarországi FANUC Olimpia fontos mérföldkő nem csak a diákok számára, de számunkra is, hiszen hosszú évek munkája érett be azzal, hogy hivatalos válogatóversenyt rendezhetünk egy olyan komoly versenysorozatra, mint az Euroskills és a Worldskills, és ezeken a versenyeken fog eldőlni, ki az, aki képviseli majd Magyarországot a soron következő világversenyeken, és ez rendkívüli felelősséggel jár. Nem titkolt célunk az, hogy minél több intézményt vonjunk be a hazai megmérettetésre, és egy stabil, robotikában jártas generációt neveljünk ki itthon.” – folytatta Attila.

Július 8-10-e között tehát izzani fognak Törökbálinton a robotok szervomotorjai, ami július 9-én megtekinthető előzetes regisztrációt követően.