Őszi GOM Metal Forming Knowledge Day 2020 online!

3D optikai méréstechnika a fémlemez-alakításban

Digitális formában érkezik magyarországi állomásához a GOM éves szakmai rendezvénysorozata. A három részes Metal Forming Knowledge Day 2020 online előadásaiból kiderül, miként optimalizálhatók a gyártási folyamatok a legújabb 3D optikai méréstechnikai fejlesztések segítségével.

Zárszerkezetektől háztartási eszközökön és autókon át a repülőgépek hajtóműveibe kerülő turbinalapátokig, a lemezalkatrészek szinte minden iparágban, felhasználási területen jelen vannak. A lemezalakítási folyamatok mára éppúgy nélkülözhetetlenné váltak az autóiparban, mint a háztartási és elektronikai eszközök gyártásánál. A GOM Metal Forming Knowledge Day 2020 nemzetközi rendezvénysorozatának témája a 3D optikai méréstechnika a lemezalakítási folyamatokban. Az ingyenes, három részes online eseménysorozat keretében a német méréstechnikai gyártó, illetve hazai vállalatok specialistái mutatják be, milyen eredményességgel optimalizálhatók az alapanyagok, szerszámok, alkatrészek és folyamatok precíz és gyors optikai technológián alapuló minőségellenőrzéssel. Az esemény szervezője a GOM kizárólagos hazai képviselete, az R-Design Studio Mérnök Iroda Kft.

A 3D mérések a lemezalakítási gyártási lánc minden fázisában hatékonyan támogatják, gyorsítják a folyamatokat. Az alapanyagok tulajdonságainak meghatározásától a szerszámkészítésen és elsőminta-méréseken át a sorozatgyártást kísérő minőségellenőrzésig bizonyított eredmények érhetők el a technológia alkalmazásával. A Metal Forming Knowledge Day-en a GOM és Magyarországon működő, lemezalakítással foglalkozó vállalatok szakértői saját projektjeiken keresztül mutatják be, hogyan biztosítható a gyártott áru minősége, miként segít az optikai 3D méréstechnika az optimalizálási lehetőségek meghatározásában és kihasználásában.

A Metal Forming Knowledge Day 2020 elsősorban gyártási, minőségbiztosítási szakembereknek, illetve tervezőmérnököknek, szerszámkészítőknek szól. A változatos programban tapasztalt felhasználók és a technológiával most ismerkedők egyaránt megtalálhatják az őket érdeklő előadásokat az optikai eljárások alapjaitól a specializált témákig. Klasszikus prezentációk mellett idén is gyakorlatorientált Knowledge Tracks szemináriumok, élő bemutatók várják a résztvevőket, olyan témákkal, mint például az alapanyag-szimulációk vagy a célzott szerszámkorrekciók, illetve gépek mozgásanalízise. Az interaktivitásra, a szakmai tapasztalatcserére minden Knowledge Day nagy hangsúlyt fektet, így a résztvevők a mostani online eseményen is hozzászólhatnak az előadások és szemináriumok során, illetve az Expert Talks szekciók keretein belül egyéni szakmai kérdésekkel, tapasztalatokkal is fordulhatnak a GOM rendszermérnökeihez.

„Évek óta sikeres eseményeink célja, hogy szakmai fórumot adjunk a különböző területeket képviselő méréstechnikai, minőségbiztosítási szakembereknek. A GOM több mint három évtizede a felhasználói igényekkel összhangban, a technológiai fejlődés élvonalában fejleszti a méréstechnika jövőjét formáló megoldásait. A GOM technológia egy olyan standardizált megoldás, amely a teljes gyártási folyamat során alkalmazható. A ciklusok rövidülnek, mindez pedig költségmegtakarítást is eredményez. A világszerte több, mint 30 ország részvételével zajló Metal Forming Knowledge Day 2020 sorozat Magyarországon digitális formában jelentkezik, így az érdeklődők akár otthonról is bekapcsolódhatnak az előadásokba” - mondta el Szász J. Márton, az R-Design Studio Kft. ügyvezetője.

1.rész: 2020. szeptember 24. (csütörtök) 10:00

2.rész: 2020.október 1. (csütörtök) 10:00

3.rész: 2020. október 8. (csütörtök) 10:00

Az előadások ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.

