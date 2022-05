Open House Pfronten 2022 – az automatizáció és digitalizáció útján a jövőbe

A kéthetes pfronteni nyílt napok alatt a DMG MORI első alkalommal mutatja be szerszámgépeinek új fejlesztéseit és trendjeit

Címkék: automatizálás digitalizálás DMG MORI fémmegmunkálás forgácsolás nyílt nap Open House Pfronten

A DMG MORI élőben várja látogatóit hagyományos pfronteni házi kiállításán, 2022. május 9. és 21. között. A DMG MORI az egészség megóvása érdekében meghosszabbította a kiállítási időszakot, hogy csökkentse a napi látogatószámot, és ezáltal több időt hagyjon a személyes találkozókra. Az új, nagyobb bemutatóteremben a jövőorientált és rugalmas automatizálási megoldásoké lesz a főszerep, amelyből 14 darab lesz látható. Az olyan bevált termékek mellett, mint a vezető nélküli szállítórendszerek (AGV), a DMG MORI nem kevesebb, mint négy újítást mutat be: a Robo2Go MAX-ot, a MATRIS lightot, a PH Cell 2000-et és a PH 50-et. Az ehhez hasonló automatizálási megoldások a házi kiállítás után is megtekinthetőek lesznek az állandóan felszerelt bemutatóteremben és más helyszíneken is. A digitalizálás területén a Cell Controller LPS4-en, a digitális ikreken és a TOOLING CAM & Store-on lesz a hangsúly. Két világpremier, az NTX 500 és a DMU/DMC 85 H monoBLOCK bemutatása teszi teljessé az összesen 26 gépet felsorakoztató házon belüli kiállítást. A program állandó eleme a nagyszámú prezentáció, amelyeket élőben és online közvetítenek a DMG MORI Broadcast Studióból.

„A 2021. szeptemberi PRE-EMO Show ismét megerősítette számunkra, hogy mennyire értékesek az ügyfelekkel való személyes találkozások – mondja Cornelius Nöß, a DECKEL MAHO Pfronten ügyvezető igazgatója a közelgő kiállításra tekintve. A tavalyi szünet után most ismét személyes jelenlét keretein belül kerül sor a hagyományos éves rendezvényre. Elmondta, hogy a PRE-EMO show alatti látogatottság csökkentése biztosította a színvonalas beszélgetéseket. – Emiatt a 2022-es házi kiállítást két hétre terjesztjük ki, ezzel is védjük minden érintett egészségét.”

A 2022-es nyílt napok ismét egyet jelentenek az élvonalbeli CNC-technológiával és a szerszámgépgyártás úttörő trendjeivel – mindenekelőtt az innovatív és holisztikus automatizálási megoldásokkal. Ezek továbbra is nélkülözhetetlen eszközök maradnak a jövőorientált felhasználók számára a produktív és versenyképes munkavégzéshez. Ezen a területen, úttörőként, a DMG MORI 57 automatizálási megoldást kínál, egyetlen forrásból. A pfronteni rendezvényen ebből 14 darab lesz látható, köztük a legújabb fejlesztésekkel.

A hagyományos házi kiállítás 2022-ben már két hétig fog tartani

Automatizáció: Robo2Go MAX – rugalmas munkadarab-kezelés 115 kg-ig

A DMG MORI úgy fejlesztette ki az új Robo2Go MAX-ot, hogy még a nehéz munkadarabok megmunkálása is maximális könnyedséggel automatizálható legyen. A legerősebb változatban a robotot legfeljebb 115 kg-os és Ø 40 – Ø 400 mm átmérőjű alkatrészek kezelésére tervezték. Ez teszi a Robo2Go MAX-ot a termékcsalád ideális kiegészítőjévé és megfelelő automatizálási megoldássá a nagy eszterga- és eszterga-maró központokhoz – kezdve a CLX 750-től és a CTX beta 2000-től a CTX beta 1250/2000 TC-n át a teljes CTX gamma TC sorozatig, illetve bizonyos NLX és NTX modellekig.

Az egy forrásból származó 57 holisztikus automatizálási megoldással a DMG MORI bármely üzem termelékenységét képes növelni

Automatizáció: MATRIS light – rendkívül rugalmas és együttműködő automatizálás akár 5 kg-os munkadarabokhoz 1,4 m²-en

A változó összetételű és volumenű gyártás rendkívül rugalmas automatizálási megoldásokat igényel. A MATRIS light segítségével a DMG MORI pedig egy rendkívül helytakarékos és kollaboratív automatizálási rendszert mutat be, akár 5 kg tömegű munkadarabokhoz, ráadásul öt percen belül csatlakoztatható különféle szerszámgépekhez. A megoldásban a robot támogatja a kezelőt közvetlen munkájában, és akár 108 munkadarab autonóm be- és kirakodását teszi lehetővé. A kompatibilis modellek közé tartoznak az NTX és NZX sorozatú eszterga-maró központok, az NLX és ALX sorozatú esztergaközpontok, a CMX V sorozatú függőleges megmunkálóközpontok, valamint az i 30 V és az NHX 4000 vízszintes megmunkálóközpontok. Az 5 tengelyes tartományban pedig a CMX 50 U, a DMU 50 és a DMU 40 eVo található.

A DMG MORI 14 holisztikus automatizálási megoldást mutat be élőben a kiállításon, köztük a következő négy újítással: Robo2Go MAX, MATRIS light, PH Cell 2000 és PH-AGV 50

Automatizáció: PH Cell 2000 – rugalmas palettakezelés akár 2 000 kg szállítási súlyig

A sikeres PH Cell 300-hoz hasonlóan az új PH Cell 2000 is egyedülálló rugalmasságot kínál a palettakezelésben. A DMU/DMC H monoBLOCK és DMU/DMC duoBLOCK sorozatú megmunkálóközpontokhoz lett tervezve, de integrált automatizálási interfésszel kompakt és utólag beépíthető automatizálási megoldást is jelenthetnek. A gyártás során párhuzamosan felállítható, akár 21 paletta befogadására alkalmas PH Cell 2000 bármely gyártási művelet termelékenységét növeli. A rendszerben összesen 12–21 paletta kezelésére nyílik lehetőség, mindössze 16,5 m²-es területen. A PH Cell 2000-be akár 800 × 800 mm-es palettaméretek is beépíthetők, így akár Ø 1 100 mm-es munkadarab-átmérőt is lehetővé tesznek. A transzfer súlya legfeljebb 2 000 kg.

Automatizáció: PH 50 – palettakezelés mindössze 2,7 m² területen

Az új PH 50 a legkompaktabb és legköltséghatékonyabb palettakezelő rendszer a DMG MORI portfóliójában. Kompatibilis a LASERTEC 50 PrecisionTool eszközzel, de például a DMP sorozattal is, ennek megfelelően a DMU 50-nel vagy éppen az ULTRASONIC 50-nel. További kombinációs lehetőségek műszaki próbát követően lehetségesek. Az új DMG MORI PH 50 ideális megoldás, mindössze 2,7 m² alapterülettel. A paletták maximális száma 22, a munkadarab súlya palettával együtt, kiviteltől függően akár 70 kg is lehet. Az új PALLET MASTER lehetővé teszi az automatizálás kényelmes és egyértelmű kezelését, közvetlenül a gép vezérlésén keresztül.

A gearSKIVING, a gearMILL és a gearBROACHING segítségével a DMG MORI olyan innovatív technológiai ciklusokat kínál, amelyek lehetővé teszik a nagy pontosságú fogaskerekek hatékony megmunkálását – speciális fogaskerékmaró gépek nélkül

Fogaskerékmarás – fogaskerék-megmunkálás szabványos gépeken: 60 százalékkal gyorsabb programozás a DMG MORI fogaskerékmaró megoldásokkal

A fogaskerekek a hajtástechnika alapvető elemei. A gyakran biztonsági szempontból fontos és nagyon összetett alkatrészekkel szemben támasztott követelmények ennek megfelelően magasak és sokrétűek. Régebben ezért speciális gépeket kellett használni. A DMG MORI technológiai ciklusainak köszönhetően azonban ez a drága, egyedi megoldás már a múlté. A lényeg: az összetett NC-programok akár a helyszínen, közvetlenül a vezérlőnél is kiszámíthatóak, a felhasználókat a párbeszéd során a tökéletes megmunkálási paraméterekhez vezetik. A hagyományos programozáshoz képest akár 60%-kal csökkenthető a folyamat időköltsége. Mivel tisztán szoftveres megoldásról van szó, a fogaskerékmarás új és meglévő gépekbe is integrálható. A gearSKIVING, gearMILL és gearBROACHING segítségével a DMG MORI olyan innovatív technológiai ciklusokat kínál, amelyek támogatják a nagy pontosságú fogaskerekek hatékony megmunkálását, digitális hozzáadott értékkel.

Digitalizáció: DMG MORI Cell Controller – (Master computer) mesterszámítógép automatizált gyártórendszerekhez

A DMG MORI új CELL CONTROLLER LPS 4 készüléke képes integrálni az egyes üzemek összes egyedi gépét, celláját és gyártási rendszerét, egyetlen rugalmas gyártási hálózatba. Ezen túlmenően az automatizált irányítású járműveken (AGV) keresztül történő automatikus anyag-, szerszám- és üzemeltetési kellékellátást is vezérli. Végül az új DMG MORI API zökkenőmentesen összekapcsolja az üzemhálózatot olyan magasabb szintű rendszerekkel, mint az APS, a MES és az ERP. Mindez ablakot nyit a felhasználóknak az önállóan működő üzemek digitális jövőjébe, hiszen a hagyományos gyártási rendszerek egyedüli vezérlőközpontjaként való alkalmazás mellett az új DMG MORI mesterszámítógép a teljes gyártási folyamat kétirányú kezelésére, tervezésére, vezérlésére és felügyeletére is használható.

A DMG MORI Cell Controller LPS 4 egy olyan mesterszámítógép, amely „mindent egyben” kínál, a paletta- és munkadarab-kezeléstől a vezető nélküli szállítórendszerek (AGV) vezérléséig

Digitalizáció: DMG MORI Digitális Iker – gyorsabb gyártási felfutás és alacsonyabb költségek

Manapság a DMG MORI minden valódi szerszámgépével párhuzamosan, annak egy virtuális mását, azaz egy DMG MORI Digitális Ikert is létrehoz. Amellett, hogy ez messzemenő előnyökkel jár a telepítést megelőzően, beleértve a rugalmasan automatizálható gyártási rendszerek tervezését, a Digitális Iker hozzáadott értéke most még közelebb kerül az ügyfél alapfolyamataihoz. A DMG MORI Digitális Iker az NC és PLC összes alkatrészének, funkciójának és tengelyének, valamint minden vezérlési funkciójának dinamikus képe – beleértve a releváns ciklusokat is. Az eredmények lenyűgözőek, ugyanis a gyártási felfutás 40 százalékos sebességnövekedést is jelenthet, a költségek akár 30 százalékkal is csökkenhetnek, az ütközések pedig teljesen elkerülhetőek.

Digitalizáció: DMG MORI Tooling – vonalkóddal a hatékony szerszámkezelés érdekében

A helyes törzsadatok alapvető szerepet játszanak a hatékony szerszámkezelésben. Az újoncok számára már önmagában a felvétel nagy kezdeti erőfeszítést jelent, ami gyakran megakadályozza a modernizációt. Ez azonban most megváltozik, hiszen a DMG MORI Tooling segítségével a teljes szerszámadatkészlet csupán egy beolvasásra kerül a felhasználótól. Ez azt jelenti, hogy a beérkező áruk osztályán található összes geometriai információ vonalkódon keresztül egyszerűen feltölthető a cég saját adatbázisába. Szkennelésenként a DMG MORI Tooling így maximális kényelmet biztosít a professzionális szerszámkezelés felé vezető úton. A kényelem ígérete pedig a beszerzési folyamatra is kiterjed.

Kevesebb mint 7 m²-es alapterületével, az NTX 500 ideális összetett munkadarabok nagy sebességű megmunkálására és szuperfiniselésére, például az orvostechnológia számára

Világpremier: NTX 500 – 42 000 percenkénti fordulatszámú compactMASTER eszterga- és maróorsó nagy sebességhez és szuperfiniseléshez

Az egyre összetettebb munkadarabok irányába mutató tendencia rendkívül sokoldalú gyártási megoldásokat igényel. Az NTX sorozattal a DMG MORI olyan eszterga- és maróközpontokat kínál termékpalettáján, amelyek lehetővé teszik a csontlemezek vagy implantátumok termelékeny gyártását az azt igénylő iparágakban, különösen az orvostechnikában. Itt az NTX 500, az új belépő szintű méret. A sorozat legkompaktabb modellje Ø 120 × 558 mm-es munkadarabokhoz kínál optimális megoldást. A nagyobb testvérmodellekhez hasonlóan, az NTX 500 szíve egy nagy sebességű compactMASTER maró-eszterga orsó, amely ±120°-ban dönthető az 5 tengelyes megmunkálás abszolút rugalmassága érdekében. Az Y tengely 150 mm-rel mozdul el. Ezenkívül az eszterga-maró központ lehetővé teszi az igényes munkadarabok nagy termelékenységű, hatoldalas teljes megmunkálását.

Az új DMU/DMC 85 H monoBLOCK különösen a gépipar, a szerszám- és formagyártás, a repülőgépipar és a félvezetőszektor felhasználóit célozza meg

Világpremier: DMU/C 85 H monoBLOCK – folyamatbiztos 5 tengelyes univerzális megmunkálás 1 000 kg-ig

A DMU/DMC H monoBLOCK sorozattal a DMG MORI sikeresen teljesítette ügyfelei rugalmasságra, folyamatbiztonságra és automatizálási képességre vonatkozó igényeit. A szerszámgépgyártó most kibővíti a sorozatot az új DMU 85 H monoBLOCK és DMC 85 H monoBLOCK palettaváltós modellekkel. Az új méret különösen a gépgyártás, a szerszám- és formagyártás, a repülőgépipar és a félvezetőszektor felhasználóit célozza meg. Az ideális forgácseltávolításnak köszönhetően a vízszintes, szimultán 5 tengelyes megmunkálás lehetővé teszi az összetett munkadarabok abszolút folyamatbiztos előállítását. A DMU/DMC 85 H monoBLOCK esetében a 850 × 1 150 × 900 mm-es gyorsbeállási pályák az alkatrészek széles skáláját képesek kiszolgálni. A precíz megmunkálás szilárd alapját az eredendően merev gépágy, a vízszintes portál koncepció, a termoszimmetrikus kialakítás és a holisztikus hűtési koncepció biztosítja.

www.dmgmori.hu