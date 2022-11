OKUMA LUNCH & LEARN 2022

Érezze az Okuma varázsát!

Okuma CNC szerszámgépek és automatizálási megoldások a Parndorfban megrendezett, ebéddel egybekötött ügyféltalálkozón és gépbemutatón.

Az automatizálási megoldások, a merev gépek és az Okuma saját szoftverének kombinációja a legújabb megmunkálási stratégiákkal ötvözve megnyitja a lehetőséget további optimalizálás és nagyobb termelékenység felé. Tudjon meg többet a gyártóüzemében rejlő lehetőségekről, és látogasson el az ausztriai technológiai központunkba.

2022. November 23.

Tervezett program:

12:00 – 13:00 – Ebéd

13:00 – 13:30 – Köszöntő

13:30 – 15:00 – Gépbemutatók 5 különböző helyszínen, kis csoportokban

Okuma Technológiai Központ, Parndorf, Ausztria

PREMIER 2022: A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FORGÁCSLEVÁLASZTÁS MESTERE

MA-600HIII megmunkálóközpont

Az első bemutatóra készülünk az újonnan kifejlesztett MA-600HIII vízszintes megmunkáló központtal! Az optimalizált funkcióknak köszönhetően a bevált MA-H sorozat tagja az automatizációt és robottal összehangolt gyártási folyamatokat is maximálisan támogatja. Az MA-600HIII lenyűgöző tulajdonsága továbbá a még gyorsabb megmunkálási sebesség, köszönhetően a nagyobb teljesítménynek és pontosságnak. AZ MA-600HIII többek között egy újonnan kifejlesztett univerzális orsót kapott, ezenkívül a speciális „ECO Suite” energiatakarékos rendszerével hozzájárul az energiafogyasztás csökkentéséhez és a környezeti hatások csökkentéséhez. Ez lehetővé teszi, hogy a gép megfeleljen a folyamat megbízhatóságára és a méretpontosságra vonatkozó valamennyi követelménynek, különösen az autóiparban, a mezőgazdaságban vagy az építőipari gépek és vasúti alkatrészek gyártásában.

GÉP A GÉPBEN: MULTIFUNKCIONÁLIS ROBOTKAR A SZERSZÁMGÉP SZOLGÁLATÁBAN

LB3000 EXII ARMROID

Egy CNC esztergába integrált robot, ami képes az alkatrész remegésének csökkentésére és a munkatér mosására, a robotizálás általi hatékonyságnövelés csúcsa. Éppen az, amiről az Okuma által fejlesztett ARMROID szól.

A precíziós fémmegmunkálás trendjeinek két legmeghatározóbbja az automatizálás és az egy operációban vagy egy gépen történő teljes megmunkálás. Mindkettőnek a forrása a képzett munkaerő hiánya. Adja tehát magát, hogy minden korábban elképzelhetőnél nagyobb előrelépést jelenthet egy olyan CNC szerszámgép, mely kevesebb emberi beavatkozással, következetesen magas minőség előállítására képes, ráadásul a mulitasking szerszámgépek minden előnyét is sorolja. Ezt kínálja az Okuma, ráadásul nem is csak multifunkciós, hanem ferdeágyas CNC esztergájához is.

STANDROID

GENOS M560-V-e MEGMUNKÁLÓKÖZPONTHOZ

A STANDROID fejlesztését valós piaci igények és lehetőségek felmérése szülte. Az eredmény egy kompakt, MB vagy Genos szerszámgépekhez épített megoldás. Az automatizálás ezen módja nem, vagy nem elsősorban a nagysorozatok és tömeggyártók igényeire szabott. A képzett munkaerő leterheltségét csökkenteni hivatott módszerrel a monoton, döntési képességet vagy kimagasló szakértelmet nem igénylő feladatok válthatók ki, kisszériás vagy egyedi gyártásban is.

OKUMA MU-6300V

Üdvözöljük a multitasking gépek világában

Az MU széria méltó tagja, kiugró képességek birtokosa. Az intenzív megmunkálásokhoz szükséges erő, a nagy sebesség, a kiemelkedő pontosság kombinációi mind része az A-C tengelyekkel szerelt gép verhetetlen eszköztárának. Akár 3+2 tengelyes, akár szimultán öttengelyes megmunkálásról van szó, tökéletes választás adott mérettartományban.

OKUMA V920EX

FEJTETŐRE ÁLLT A VILÁG, ÉS ÍGY HATÉKONYABB

A V920 vertikális CNC eszterga nagyobb hatékonysággal biztosítja a termelékenységet vékony falú, vagy speciális alakú munkadarabok megmunkálása esetén. A maximális elforduló átmérő és hossz lehetővé teszi nagy méretű alkatrészek forgácsolását, a gép teljesítménye pedig biztosítja a maximális produktivitást.

A marási funkció pedig rugalmassá és sokoldalúvá teszi a szerszámgépet. A csúszó vezeték rendszernek köszönhetően a gép merev, a megmunkálás remegéseire jól reagál, mégis gyors és dinamikus tengelymozgásokat tesz lehetővé. A kialakításnak köszönhetően a keletkezett nagy mennyiségű forgács munkatérből való eltávolítása jól megoldott. Ergonomikus kialakításának köszönhetően a gépkezelő a méretek ellenére kényelmesen, és hatékonyan végezheti munkáját.

OKUMA MULTUS U3000

Termelékenység, sokoldalúság, helytakarékosság, egyszerű használat, precizitás, költséghatékonyság

A nagy és bővíthető szerszámtárral szerelt, számos pozíciót felvenni képes multifejjel ellátott ellenorsós, a vevő kérése szerint akár alsó revolver fejes multifunkciós szerszámgép gyökeresen változtatta meg a forgácsolásról alkotott képet.

Merevségének köszönhetően megdöntötte azt a tévhitet, hogy a multitasking jellegű gépekkel elérhető fogácsolási technológia maximuma szerszámgép oldalról limitált.

A kétcsatornás vezérlő adta lehetőségek eredménye, hogy fő- és ellenorsó, vagy akár azonos oldalon a multi és alsó revfejek egymástól függetlenül, vagy összhangban is képesek dolgozni, ezzel párhuzamosítva a megmunkálás műveleteit.