Október közepén Luxemburgban mérik össze tudásukat a fiatal robotprogramozók

Címkék: automatizálás Fanuc ipari robot programozóverseny robot robotika

A Worldskillst idén 15 különböző helyszínen rendezik meg világszerte, a Robot System Integration versenyét Luxemburgban tartják meg. A helyi FANUC leányvállalat és a japán gyártó európai központja is támogatja az eseményt, a magyarországi FANUC csapat pedig a hazai fiatalok felkészülését koordinálja.

A koronavírus-járvány miatt a Shanghai-ba tervezett 2022-es Worldskills döntőt egyedi megoldással, idén 15 helyszínen rendezik meg. Az egyes szakmákban versenyző fiatalok, összesen több mint 1100-an, a világ minden részéről ezekben a városokban gyűlnek össze, hogy a kétévente megrendezett versenyen 61 számban összemérjék tudásukat.

A 2018-ban alapított Robot System Integration (Ipari robotika) szakág döntőjét idén a luxemburgi Esch-sur-Alzette-ben rendezik meg, ahol 11 ország fiatal robotporgramozói versenyeznek majd egymással. Németország, Ausztria, Franciaország, Luxemburg, Lengyelország, Nagy-Britannia, India, Japán, Szingapúr és Tajvan képviselői mellett magyar versenyzőpáros is érdekelt a számban, őket a FANUC Hungary Kft. applikációs mérnökei valamint oktatójuk Dr. Széll Károly készítették fel a versenyen várható feladatokra.

Október közepén Magyarországot az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki karának két tehetséges diákja, Farkas Bálint és Kovács Erik képviseli, akik 2021 novemberében nyerték meg a hazai válogató versenyt a FANUC Hungary törökbálinti székházában. A fiatalok felkészüléséről, a versenyen várható eredményekről Biró István, a cég robot applikációs mérnöke, a felkészítésért felelős szakember mesélt.

Erős alapokra építkeztek

A közös munka alapjait már az egyetemi képzés megadta, de Biró István szerint ezt még bőven volt mivel kiegészíteni a felkészülés során. A Wordskills ugyanis, és egyébként az Euroskills is, olyan feladatokat ad a versenyzőknek, amelyek megoldásához igazi mérnöki szemléletre és munkamódszerekre van szükség. „Fel kell használniuk nemcsak a tanultakat, hanem érteniük kell ahhoz is, hogy a munkájukat dokumentálják. Átláthatóan, tisztán kell dolgozniuk, szabályokat betartva, nem elég csupán felületesen összeírni egy programot, ami így vagy úgy ellátja az adott feladatot” – mondja.

Az egyetemen többnyire a kezelői vagy alap programozói szintig jutnak a hallgatók a szakértő szerint, ennél viszont sokkal több kell a versenyen és persze az ipari gyakorlatban is. Bár sokszor találkozni olyan robotprogramokkal, amiket a programozón kívül senki nem ért meg, Biró István szerint a versenyre való felkészülés lehetőséget ad arra, hogy egy olyan új generáció nevelődjön ki, amelyik átláthatóbban és igényesebben dolgozik. Ezzel a saját és mások munkáját is megkönnyíthetik a szakemberek.

A verseny előtti hónapokban havonta több hetet foglalkoztak gyakorlással és az utolsó pár napot teljes mértékig a felkészülésnek szentelik, hogy az iRVision és Roboguide tudásuk is tovább mélyüljön. Az utazás előtt még egyszer áttekintik a követelményeket és rögzítik a kritikus kérdésekre a válaszokat. A komplex gondolkodást mostanra készségszinten begyakorolták a versenyzők, Biró István szerint sikerült alaposan felkészülniük a versenyre, ami a szorgalmuknak is köszönhető. A Worldskillsen számonkért tudás ugyanis nem része az egyetemi tananyagnak, a teljes felkészülés plusz feladatot jelentett a hallgatóknak.

Eredményes szereplésre számítanak

Van miben reménykedni a verseny eredményével kapcsolatban. „Eddig is nagyon jó eredményeket értek el a FANUC által felkészített hallgatók a versenyeken, kevesebb készüléssel is meglepetés dobogós eredmény született Grazban a tavalyi Euroskillsen. Ezért egy Kiválósági Érdemrendre mindenképp számítok, ehhez minimum hétszáz pontot kell elérniük a feladattal. De azt sem tartom kizártnak, hogy 2022-ben is dobogós helyen végeznek majd az erősebb, ázsiai résztvevőkkel tarkított mezőnyben.” – foglalja össze várakozásait Biró István.

A grazi szereplés után valóban bravúros lenne a sikeres Wordskills szereplés is, de az európai verseny után most a világ élvonalával kell összemérnie a tudását a magyar csapatnak, Farkas Bálintnak és Kovács Eriknek. Számukra már a felkészülés is rengeteg extra tudást adhatott, most pedig megmutathatják, hogyan teljesítenek az éles helyzetben.

A jövő generációjával mindig megéri foglalkozni

„Fontosnak tartom a pályakezdők és a hallgatók támogatását, már csak azért is, mert amikor én voltam egyetemista, nekem nem volt ilyen lehetőségem. De nemcsak a kollégáimmal ez a személyes véleményünk, a FANUC globális szinten is áldoz az utánpótlásképzésre” – mondja Biró István a saját motivációjáról. A FANUC valóban elkötelezett a verseny és az oktatás támogatása mellett is, Magyarországon több oktatási intézményt támogat eszközökkel és a tanárok mentorálásával.

A globális vállalat pedig 2018-ban fektette le az Ipari robotika szakág alapjait, amelynek azóta is szponzora. A Worldskillsszel és az Euroskillsszel együttműködve a cél az, hogy minél több fiatal váljon kompetens robotprogramozóvá, aki az iparban is helyt tud majd állni a növekvő kereslet mellett.

Magyarországon a FANUC Hungary Kft. célja, hogy további egyetemekkel és szakképző intézményekkel alakítson ki jó kapcsolatot. „Szeretnénk bővíteni az együttműködéseket, minél több hallgatót és diákot vonzani a versenyekhez és biztosítani számukra a tanulás lehetőségét oktatócellákkal vagy a versenyfelkészítéssel” – foglalja össze Bíró István.

A FANUC 1956 óta tölt be úttörő szerepet a numerikus vezérlésű gépek fejlesztésében az automatizálási ágazatban. Jelenleg világszerte több mint 840 000 FANUC robot működik. 2018-ban a FANUC büszkén csatlakozott a WorldSkills programhoz globális partnerként. Ezzel a partnerséggel szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy fiatalokat készítsen fel a robotikai iparra a világ minden tájáról. A világszerte üzembe helyezett robotok száma az elmúlt 10 évben drámai növekedésen ment keresztül.

A FANUC elkötelezett a fiatalabb generáció oktatásának támogatása mellett, célja hogy felkészítsék őket az új robotikai munkakörök ellátására. Úgy gondoljuk, hogy az oktatás támogatása fontos részét képezi a globális gyártás fejlődéséhez való hozzájárulásunknak is.