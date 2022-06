Nyílt nappal várja az érdeklődőket a Walter s.r.o.

A Walter s.r.o. 2022. június 30-án Nyílt Napon várja üzleti partnereit a csehországi Kuřimban. Az érdeklődők a cég gépválasztékában található újdonságokkal ismerkedhetnek meg, üzemlátogatáson vehetnek részt, ezenkívül a kapcsolódó technológiák és anyagok beszállítóival is találkozhatnak.

A cseh, angol és német nyelvre szinkrontolmácsolt előadások a szerszámgyártás köszörülési, erodáló és lézeres technológiáiról, valamint a szerszámok érintésmentes méréséről és 3D szkenneléséről osztanak majd meg érdekes információkat, de szó esik majd a C.O.R.E. kezdeményezésről és a cég digitális megoldásairól is. A Nyílt Nap ideje alatt mutatják majd be a saját fejlesztésű ToolStudio CAD/CAM szoftver újdonságait is. A szakmai programot vonzó kísérőprogram színesíti. A frissítők és a kellemes környezet nemcsak a gyártóüzemben, hanem a Kaskáda golfhotelben is várja a megjelenteket, ahol egy kötetlen találkozón és gálaesten is részt vehet majd minden vendég.

Walter s.r.o. Nyílt Nap, Kuřim, Csehország

2022. június 30.

Mentse el a dátumot még ma! Várjuk látogatását.

Hivatalos magyarországi forgalmazó:

Szerszám Technika Kft.