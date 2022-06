Nyílt Napokat tartott a CHIRON Csoport

Kombinált szakértelem a jövőért

A CHIRON Csoport Nyílt Napjai az egész iparág számára jelentenek innovációs és kommunikációs platformot. Idén pedig – végre – a rendezvény ismét személyesen fogadhatta a világ minden tájáról érkező szakértő látogatókat. Ennek köszönhetően május 11–13. között mintegy 1 200 látogató láthatta élőben az innovatív megoldásokat Tuttlingen városában, bekapcsolódhatott a műszaki megbeszélésekbe, és rengeteg új ötletet és inspirációt meríthetett a saját gyártási gyakorlatához – „A teljesítmény találkozik a pontossággal” szellemisége jegyében.

Automatizálási szakértelem a négyzeten

A CHIRON Csoporthoz 2022 januárja óta tartozó GREIDENWEIS sokéves tapasztalatot és átfogó szakértelmet hozott a különféle műszaki megoldások automatizált összeszerelő- és gyártósorokba történő integrálásához. A Nyílt Napok lehetőséget adtak annak bemutatására, hogy az „Automatizálási szakértelem a négyzeten” miként támogatja a gyakorlatban a még hatékonyabb megmunkálási, összeszerelési és gyártási folyamatokat. Az élő megmunkálást végző új 715-ös sorozat igazi látogatómágnesnek bizonyult. Az MT technológia jól ismert előnyei mellett az integrált automatizálással is ellátott maró-esztergáló központ rendkívül gyorsan és egyszerűen vált a rúdalkatrészek vagy a tányér jellegű, megközelítőleg 1 l/d viszonyszámmal rendelkező alkatrészek között.

Végre újra személyesen: a CHIRON Csoport Nyílt Napjai bevált impulzusgenerátorként és egyben kommunikációs platformként is szolgáltak idén az egész iparág számára

Termékinnovációk és új technológia

A rendezvény másik fénypontjának a CHIRON Csoport új megmunkálóközpontjai bizonyultak, amelyek – legalábbis az alkatrészek méretét tekintve – nem is különbözhetnének jobban egymástól. A „kicsiknek” a FACTORY5 márkájú Micro5 gépet, míg a „nagyok” számára a 22-es, 25-ös és 28-as szériákat ajánlják. A CHIRON Csoport az óraszámlapoktól és a sebészeti műszerektől kezdve a szerkezeti elemeken át az e-motorházakig minden munkadarabhoz kínál tökéletes megoldást.

A CHIRON Csoport egy új megoldást is bemutatott, amely egy megmunkálóközpontban egyesíti a kavaró dörzshegesztést és a marási technológiát. A kavaró dörzshegesztés technológiai csomagja tökéletesen kiegészíti a jövőbiztos megmunkálóközpontokat, így azok optimalizált és változatosabb kulcsrakész megoldásokat jelenthetnek az ügyfelek számára.

Forgácsolás élőben: a 2022-es Nyílt Napokon több szerszámgép mutatott be élő megmunkálást

Jó úton a fenntarthatóság felé

Az AM Cube 3D fémnyomtató a CHIRON Group egyetlen olyan terméke, amely nem leválasztja, hanem lézeres felrakóhegesztéssel (LMD), porból, huzalból vagy mindkettőből építi az anyagot. A technológia viszonylag új a cégnél, ennek ellenére sok tapasztalat halmozódott már fel ezen a téren, és az alkalmazások köre is kibővült; például a kovácsolt vágógyűrűk javításával. A »reFORM« workshopon mintegy 30 résztvevő ismerhette meg jobban a folyamatban rejlő lehetőségeket és adottságokat, amik a jelenlegi javítási folyamatokhoz képest megháromszorozzák az élettartamot.

Kimagaslóan kompakt és dinamikus: a Micro5 megmunkálóközpont maximális hatékonyságot biztosít a mikromegmunkálásban

Azok, akik teljes vagy részleges felújítással, illetve átszerszámozással akartak új életet lehelni megmunkálóközpontjukba, a Szolgáltatások és Felújítás zónában találták meg a számításukat. Az ott dolgozó kollégák a CHIRON vagy STAMA megmunkálóközpontok hatékonyságának növeléséhez és élettartamának meghosszabbításához kínált számos lehetőséget mutatták be.

A fenntarthatóság témája folyamatosan fókuszban van a CHIRON Csoport összes márkájának működésében és fejlesztésében, így természetesen a 2022-es Nyílt Napok is a középpontba helyezte a témakört. Nemcsak a vállalat gyártási és összeszerelési folyamatai válnak klímasemlegessé 2022 végére, hanem a vásárlói visszajelzések is megerősítik, hogy a CHIRON Csoport jó úton halad a klímastratégiája megvalósításához.

A 600, 800 vagy 1 200 mm orsótávolságokkal elérhető új CHIRON 22, 25 és 28 sorozatokat az autó- és repülőgépipar nagy méretű alkatrészeinek hatékony megmunkálására tervezték

Technológiai partnerek – együttműködés a minőség és a termelékenység növeléséhez

A CHIRON Csoport több mint 30 partnere élt a Nyílt Napok lehetőségével, hogy standjaikon fogadva a látogatókat új termékeket és megoldásokat mutassanak be a teljes értékláncban. A „Better together – better digital” mottóhoz híven például a CHIRON Csoport közös projektekkel két digitális megoldáson kezdett dolgozni a gyártás hatékonyságának növeléséhez. A CHIRON Csoport és a ZOLLER egy rendszert fejleszt az automatizált szerszámkezeléshez és -cseréhez. A szerszámmodelladatok ProtectLine-ba való teljes integrálásával a csapat egy rendkívül hatékony eljárást hozott létre az ütközések megelőzésére – növelve a termelékenységet.

A hűtő-kenő anyag további garanciát jelent az optimális megmunkálási eredményekre. A CHIRON Csoport a MOTOREX-szel működik együtt annak érdekében, hogy az emulzió megfelelő módon, folyamatosan kerüljön a vágási zónára. A svájci kenőanyag-specialista által létrehozott intelligens hűtőfolyadék-kezelő rendszer biztosítja a folyamatos ellenőrzést, adagolást és karbantartást. Mivel a rendszert a ConditionLine automatikus állapotfigyelőbe integrálták, minden lényeges érték valós időben látható.

A „Better together – better digital” mottó alatt két innovatív együttműködési projektet mutattak be a ZOLLER-rel és a MOTOREX-szel a gyártás hatékonyabbá tételéhez

Vélemények

„A megbeszélések magas színvonala és a kétéves kényszerszünet utáni örömteli légkör ismét igazolta, hogy mennyire fontos és elengedhetetlen a személyes kapcsolattartás, és mennyire értékesek a Nyílt Napok – mondta Bernd Hilgarth, a CHIRON Csoport értékesítési vezetője. – Már nagyon várjuk, hogy 2022 szeptemberében újra találkozhassunk az idei év másik csúcspontján, az AMB szakkiállításon.”

„Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk ügyfeleinktől, partnereinktől és beszállítóinktól a Nyílt Napok számos innovációjával és élményével kapcsolatban – foglalta össze gondolatait a Nyílt Napokról Carsten Liske, a CHIRON Csoport vezérigazgatója. – Ez is azt bizonyítja, hogy a CHIRON Csoport és a termékportfólió megfelelő válaszokat ad a jelenlegi és jövőbeli kérdésekre és igényekre.”

