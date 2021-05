WEBINÁRIUM: Mit nyer, aki mér? 3D méréstechnika 3 gyakorlati előadásban

Mennyire ismeri termékei minőségét?

A minőség kulcskérdéssé nőtte ki magát szinte minden cég működésében. De mennyire ismerjük a minőség romlásához vezető okokat? A minőség-ellenőrzést hagyományosan a mérési folyamatok jelentik; összevetik a már legyártott alkatrészek méreteit az előzetes specifikációval. Az előírások nem teljesülése esetén jöhet az utómunka, vagy a leselejtezés. Ennél azonban jóval többet kihozhat a mérőgépéből az, aki regisztrál a Werth Magyarország Kft. ingyenes webinárjára.

Mit adhat nekünk a koordináta méréstechnika?

A termékgeometriák egyre bonyolultabbak és egyszerű hibakeresést már nem is érdemes végezni. Ha meg is találjuk a hibát, a következő lépésben úgyis a hibaokra kell fényt deríteni. A komplexitás miatt azonban szinte minden esetben több hibaok játszhat szerepet. A mérés – főleg a gyártásközi mérés –eleve kizárhatja a hibaokok többségét. De még ennél is jobb, ha nem a hiba oka után kutatunk, hanem eleve megelőzzük azt az időpillanatot, mikor a hiba be tud következni. A cél a visszacsatolás, vagy a gyártástechnikusok támogatása abban, hogy a gyártási anomáliákat felismerjék és megszüntessék.

Érdekli a gyakorlati megvalósítás, vagy egyszerűen csak megérett a mérőgépe a cserére?

Akkor válasszon a három, egyenként maximum egyórás online prezentáció és demóbemutató körül, melyeken kérdéseket is feltehet a méréstechnika szakértőinek! Minimális elmélet, maximális hasznosság! A gyakorlati alkalmazásokat videóbemutatók és esettanulmányok teszik igazán szemléletessé.

A három előadás három különálló témakört boncolgat:

A mérések és azok pozitív hatásai a termelésre

Nehéz elképzelni egy olyan modern minőségbiztosítási megközelítést, amely nem használ multiszenzoros koordináta-mérőgépeket; pontlézer szenzorokat, üvegszálas tapintókat, vagy éppen CT-méréseket. Ha érdekli a beállítási és alkalmazási lehetőségek tárháza, jó helyen jár, kattintson a regisztrációs gombra!

Időpont: 2021.05.27. 9:00 - 12:00

Creaform szkennerek, például a: HS BLACK Elite hordozható szkenner

A beállítástól és a felhasználói szaktudástól függetlenül pontos, nagy felbontású és megismételhető mérési eredmények! A beolvasás során mind az objektum, mind a szkenner szabadon mozgatható, az eredmények pedig azonnal láthatók. Ha érdekli egy bármilyen környezeti körülmények között használható kék lézeres kéziszkenner, ne habozzon és jelentkezzen a webinárra!

Időpont: 2021.05.27. 9:00 - 12:00

Itt és most kiderül a mérések valódi értéke; összehasonlítjuk (időben, adatminőségben) az érintésmentes méréseket a hagyományos koordináta mérőgéppel! A nagysebességű ZeroTouch mérő- és ellenőrző rendszer minden eddiginél gyorsabban dolgozza fel a bonyolult geometriákat. Az érintés nélkül dolgozó multiszenzoros berendezés valós időben képes 3D mérések elvégzésére. A rendkívül pontos, sűrű 3D pontfelhőt pedig csúcsmodern Metrologic szoftver értékeli ki. Ha érdekli a hosszútávú megbízhatóság, a rekordgyors működés és az ultrapontos mérés, akkor ez a webinár Önnek szól!

Időpont: 2021.05.27. 9:00 - 12:00

Üdvözlettel

A Werth Magyarország Kft. csapata