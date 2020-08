Minden élőben történik: Eplan Virtuális Kiállítás

A szoftvermegoldásokat fejlesztő Eplan tavaly 73 országból mintegy 1400 résztvevőt fogadott a nemzetközi Virtuális Kiállításán. Lenyűgöző számok - és mindezt azelőtt, hogy a virtuális formátumok mindenhol elterjedtek volna. Idén valószínűleg tovább fokozódik az érdeklődés az új, innovatív Cégvezetői Megbeszélések, a gyakorlatorientált webes közvetítések és a világ különböző pontjai között létrejövő online chat lehetőség iránt.

Az Eplan Virtuális Kiállítása idén tizenhat órányi programmal készül. A globális «kiállítás a neten» esemény ötödik alkalommal kerül megrendezésre és a világ minden tájáról folyamatosan növekszik a látogatók száma. A kiállításról élő közvetítés, prezentáció és cégvezetői megbeszélés lesz követhető 6:00-22.00 (CEST) között. Az Eplan Virtuális Kiállítás koncepcióját tovább finomították: számos nemzeti pavilont állítottak fel, ahol a helyi EPLAN-os kollégáktól lehet kérdezni - például Spanyolországból, Franciaországból, Kínából és az Egyesült Államokból.

2020. szeptember 15-én kerül megrendezésre a nemzetközi Eplan Virtuális Kiállítás, mely minden időzónában online elérhető lesz. Az online platformon számos nemzeti pavilon is felállításra kerül, ahol a regionális kollégák is tartanak majd prezentációkat - ahogy itt az Egyesült Államok példáján is látható.

Az élő előadások részletekbe menő betekintést nyújtanak a szoftver működésébe a felhasználók számára, az Eplan szakértői pedig naprakész tippeket és tanácsokat adnak a mindennapi mérnöki munkához - például a mérnöki feladatok digitalizálásához az Eplan Preplanning segítségével, vagy a gépek és berendezések vezetékezéséhez a digitális ikerpár révén. Az Eplan szakértők webes konzultációk során osztják meg a tudásukat a látogatókkal. A kiállításon kiemelt ügyfelek prezentációi is láthatóak lesznek, mint például a japán Magtronics, a dán Systems Engineering, valamint az amerikai A&E Engineering. Sikertörténeteiken keresztül az érdeklődők betekintést nyernek a gyakorlati megvalósításokba.

Cégvezetői Megbeszélések

A rendezvény a menedzsment érdeklődésére is fókuszál: a most debütáló Cégvezetői Megbeszélések (Leadership Talks) során az ügyvezető igazgatók és igazgatósági tagok között az alábbi stratégiai témakörök kerülnek napirendre:

Adatfolytonosság és -minőség, mint kritikus sikertényezők.

A termelékenység növelése a szolgáltatások által.

Integrált értéklánc a kapcsolószekrények tervezésében.

Továbbá integrált konfigurációk az automatizált tervezéshez, felhőalapú megoldások az ipari automatizálás ökoszisztémájában, illetve teljeskörű digitalizálás megvalósítása képezi majd számos élő előadás témáját a menedzsment számára.

Az élő prezentácók részletes betekintést nyújtanak a szoftver működésébe a felhasználók számára. Az Eplan szakértői naprakész tippeket és tanácsokat adnak a mindennapi mérnöki munkához.

A virtuális kiállításra minden érdeklődő ingyenesen regisztrálhat a www.eplan.de/virtualfair oldalon.