Lemezalkatrészek tervezése és lemezalakító szerszámok az ajánlatadástól a gyártásig

Szerszámtervezés, amely nem csak szerszámtervezés? A lemezalakító szerszámok esetén is meg van az az életciklus, mint hagyományosan minden terméknél.

Nem csak a hagyományos PLM életciklust érdemes megvizsgálni, hanem értékesítési és gyakorlati szempontból az ajánlatadással induló tervezésen át a szerszám utómunkálatait és karbantartását/javítását támogató eszközöket is, melyeknek nagy szerepe van a gyakorlatiasabb, és hatékonyabb vállalati folyamatok sikerében. A graphIT Kft. csapata ebben nyújt partnereinek több mint 25 éve megoldásokat, immár 500+ ipari ügyfélnél napi használatban.

A graphIT március 23-ai online előadásán részletesebben bemutatásra kerülnek, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre azok számára, akik napi szinten foglalkoznak a lemezalkatrészek tervezésével, előkészítésével és gyártásával.

Lemezalkatrész tervezés

Kategóriájában a legtöbbet nyújtó, mind lemeztechnológiai, mind felhasználói kezelést tekintve, az NX Sheet Metal környezet. Az NX kialakítási koncepciójából fakadóan könnyen válthatunk modellezési, felületmodellezési és lemezalkatrész környezet között. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy bármilyen kiindulási adataink is vannak, a végső lemezalkatrész mindig technológiailag helyes legyen. A technológia helyes kialakítását nem csak a hagyományos lemezalkatrész parancsok (élhajlítás, hajlítás, ugrás, kivágás) megléte biztosítja. Az NX lemezalkatrész környezetben tovább léphetünk a más iparágakban használt lemezalakítási folyamatok felé, mint például a repülőgépiparban használt kivágások, vagy mélyhúzások, deformációk irányába.

Lemezalkatrésszel egy cégnél nem csak tervezőként találkozhatunk, hanem beszerzőként és/vagy technológusként is. Így nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelő, szükséges és egyértelmű adatok elérhetőségére és az adott cégre jellemző technológia munkafolyamatok megfelelőségére. Ezen megfelelőségeknek ellenőrzésére az NX több eszközt is biztosít számunkra: például a Visual Reporting/Vizuális jelentést, ahol már a tervezés során képet kaphatunk például az alkalmazott hajlítási rádiuszokról, valamint a Feature2Cost/Költség elemzés, ahol, mint technológus könnyen és áttekinthetően kaphatunk költség kalkulációt az adott alkatrészről, sőt az egész folyamatról, illetve a Sheet Metal Part Validation/Lemezalkatrész validálás parancs segítségével a sorozatszerszám tervezés bementi a lemezalkatrészének gyárthatóságát is, így megvizsgálhatjuk például azt, hogy a lekerekítések megfelelő mértékűek-e.

Lemezalakító szerszámtervezés

Felgyorsult világunkban a piaci igények azt diktálják az ipar részvevőinek, hogy a termékek előállítása az ötlettől a megvalósulásig egyre rövidebb idő alatt teljesíthető legyen, viszont mindezt költséghatékonyan és az elvárt minőségi követelményeket is szem előtt tartva érjék el. Nagy volumenben a lemezalkatrészeket jellemzően többlépcsős lemezalakító szerszámokkal lehet gazdaságosan előállítani. A lemezalkatrészek gyártási folyamatának legköltségesebb és a legnagyobb humán erőforrást igénylő része a szerszámok tervezése és gyártása, ezért ezen lépések optimalizálása kulcsfontosságú.

Az NX Progressive Die Wizard többlépcsős lemezalakító szerszámtervezés szakmodul integráltan épül be az NX CAD környezetébe, ezáltal egyszerű és asszociatív átjárást biztosít a tervezési folyamat különböző állomásai között. Eszközkészletének logikai felépítése követi a hagyományos manuális technológiai/szerszám tervezés lépéseit. A szakmodul segítségével előállítható a lemezalkatrész terítéke, sávterve, az alakítás technológiai műveletsorrendje. Ezt követi a szerszámház kiválasztása, felépítése és az alakadó aktív elemek részletes kidolgozása. A szerszám gyárthatóságának, összeszerelésének és működésének validálását (statikus és dinamikus ütközésvizsgálat) követően elkészülhet a gyártáshoz szükséges tervdokumentáció is.

Lemezalakítási folyamat ellenőrzése - NX Forming

A lemezalakító szerszámok tervezésénél elengedhetetlen lépés az ellenőrzés. Mind a szerszámot, mind a lemezalakítás folyamatát ellenőriznünk kell annak érdekében, hogy a gyártás során ne forduljanak elő váratlan helyzetek. Az alakítási folyamat ellenőrzése a legegyszerűbben az NX Forming modullal végezhető el. Ez egy nagyon egyszerűen beállítható, fejlett CAE szimulációs eszköz, amivel a mélyhúzás, a vágás, a hajlítás és a visszarugózás folyamatát tudjuk ellenőrizni. Nagy előnye az NX-en belüli integráció, hiszen az NX Forming segítségével a tervezést és az ellenőrzést is egyetlen környezetben tudjuk elvégezni, így az asszociativitást az egész fejlesztési folyamat során fenn tudjuk tartani. A lemezt érő terhelések mellett a használandó présgépet is le tudjuk ellenőrizni, hogy elég-e a teljesítménye a kívánt forma eléréséhez.

Tájékozódjon bővebben a témáról egy webinár formájában

A graphIT Kft. NX csapata webinárt tart a lemezalkatrész tervezés és a szerszámtervezés témakörében március 23- án, szerdán 10 órakor, amin a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A webinár során többek között olyan kérdésekre kaphat választ, mint:

Hogyan segíti az NX az ajánlatadást, és a modell előkészítést és milyen további eszközök állnak rendelkezésre, például a költségbecslésre?

Hogyan lehet prototípus költséget csökkenteni az NX eszközeivel, hogy akár első körben pontos terítéket kapjunk?

Hogyan lehet gyorsan és hatékonyan sávtervet készíteni?

Hogyan tudjuk ellenőrizni a szerszámunk hibátlan működését?

Hogyan tudjuk a változásokat lekövetni?

Hogyan tehetjük a tervezés során a megmunkálás tervezést hatékonyabbá?

