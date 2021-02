Komponensek mérése valós időben

Címkék: mérés méréstechnika minőség-ellenőrzés minőségbiztosítás minőségellenőrzés optikai mérés webinárium

Miben nyújt többet az optikai 3D mérési eljárás más minőségellenőrzési módszereknél? Hogyan csökkenthető jelentősen a beállítással töltött idő és a hibás darabok mennyisége? Kiderül az R-Design Studio februári GOM méréstechnikai webinar-ján!

Az élő követéssel valós időben határozható meg a munkadarab pozíciója. A GOM rendszerek élő követési funkciója hatékony segítség a legkülönbözőbb iparágakban, bevált módszer minden megmunkálással járó folyamatban, hiszen drasztikusan csökkenthető vele a készülékbeállításra fordított idő, gyorsabb a folyamat, miközben a selejt mennyisége csökken.

A GOM optikai 3D technológiájával egyszerűen, egy lépésben állíthatjuk be a készülékeket. Az eljárás lényege, hogy nem csak külön RPS-pontok követhetők a vizsgálat során, hanem a darab teljes felülete. Látszik, hogy az éppen létrehozott beállításban hogyan fog elhelyezkedni a termék az ideálishoz képest, a hibás befogásból fakadó eltérések is azonnal kiszűrhetők. Nincs szükség időigényes és nehezen ismételhető újramérésekre, az eredmény élőben, szemléletesen látszik a színtérképes megjelenítéssel. A mérést akár a gyártás helyszínén is végre lehet hajtani; a mérőszoba „mehet” a darabhoz.

A GOM GmbH. magyar képviselete, az R-Design Studio Kft. minden érdeklődőt vár február 18-án ingyenes webinar-jára, ahol az nézők élő bemutatók keretében tudhatnak meg többet az eljárásról, illetve kérdezhetnek is a szakértőktől.

Élő követés (Live Tracking) GOM rendszerekkel – webinar

Dátum: 2021. február 18. (csütörtök)

Időpont: 10:00-12:00 - ONLINE előadás