Kétnapos online esemény az orvostechnológiai precíziós gyártásról

Címkék: forgácsolás forgácsoló_szerszám orvosi műszer orvosi technológia orvostechnológia Seco Tools

A Seco Tools és partnerei szervezésében megrendezésre kerülő Inspiration through Innovation 2021, a legjobb gyártási gyakorlatokat bemutató virtuális esemény, a precíziós orvosi eszközök gyártásra összpontosít

Az április 21-én, szerdán, és április 22-én, csütörtökön, a Seco Tools és iparági partnerei által megrendezett éves Inspiration through Innovation (Inspiráció újítás révén) esemény most első alkalommal foglalkozik behatóan az orvostechnológiai precíziós gyártással.







„A precíziós orvostechnológiai gyártás világszerte elterjedt a különböző régiókban, ezért az a célunk, hogy az ötórás program két nap alatt három alkalommal történő leadásával kiváló ügyfélélményt nyújtsunk három különböző időzóna, az európai, az amerikai és az ázsiai-csendes-óceáni térség számára” – nyilatkozta Lahoucine Akechtabou, a Seco Tools értékesítési és nemzetközi orvostechnológiai gyártási vezetője. „A jobb elérhetőség érdekében a tartalmat angol, francia, kínai (mandarin) és német nyelven is biztosítjuk.”



Az ITI az együttműködés értékét szemlélteti a gyártási innováció terén azáltal, hogy kollaboratív megoldásokat mutat be az alkatrészgyártás kihívásaira.



„Partnereinkkel közösen a bemutatók és szemináriumok színes programját hoztuk létre a résztvevők ösztönzésére” – mondta David Magnall, a Seco Tools UK innovációs partnerkapcsolati igazgatója. „Önállóan dolgozva mindegyik vállalat képes a folyamatok fokozatos fejlesztésére, de a Seco Tools a szerszámgépgyártókkal, a CAD-CAM programozókkal, a szimulációs szakértőkkel, a hűtőfolyadék-beszállítókkal és a metrológusokkal együttműködve a gyártás javítását vagy a költségek legalább 50%-os csökkentését tűzte ki célul ügyfelei számára. Az ITI nagyszerű példákat mutat arra, hogyan működik ez.”



Az orvostechnológiai ITI eseményen a résztvevők az együttműködésen alapuló megközelítésmódot ismerhetik meg a gyakori precíziós gyártási kihívások leküzdésére az ortopédiai összetevőkkel, például a tibiális tálcával, a combcsonti térddel, a csontlemezzel, a csípőcsészével, a csípőszárakkal és a raspákkal kapcsolatban.



Ezeket a megmunkálási bemutatókat az orvostechnológiai gyártók előtt álló jelentős problémákra összpontosító szemináriumi előadások egészítik ki a következőkre vonatkozóan: additív gyártási és kapcsolódó ellenőrzési technológiák, hogyan segítheti az orvostechnológiai gyártó szegmens áthidalni a műszaki mérnöki készségek terén mutatkozó szakadékot, a gyártási folyamatok zavarainak leküzdése stb.



A most nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő, éves Inspiration through Innovation (röviden ITI) eddig az általános gépgyártásra vagy a repülőgépipari gyártásra összpontosított. 2020 októberében a Seco Tools és partnerei megtartották az első teljes egészében internet alapú, virtuális ITI-t, így az esemény a világ minden táján élő résztvevők számára elérhetővé vált.



Már megkezdődött a regisztráció a 2021-es orvostechnológiai Inspiration through Innovation online eseményre. További információkért és a regisztrációhoz látogasson el az esemény weboldalára: event.secotools.com/MedicalITI2021