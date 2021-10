Ismerje meg a hibrid automatizálást

A Pepperl+Fuchs saját „Digital Expo+ rendezvényét kombinálja az SPS 2021 szakkiállítással.

Ahol elmosódnak a határok a fizikai és a digitális világ között, ott születnek az új ötletek és hibrid koncepciók: a Pepperl+Fuchs automatizálási szakemberei ezzel a vízióval egyesítik első alkalommal a nürnbergi SPS szakvásárral (2021. november 23-25, 7A csarnok, 330. stand) saját ingyenes „Digital Expo” bemutatójukkal (2021. november 15-26.). A projekt célja az analóg és digitális kommunikáció előnyei közötti kölcsönhatás a „Your Future Automation” mottó alatti megteremtése és mindkét eseményt holisztikus hibrid élménnyé alakítása a látogatók számára.

Személyes párbeszéd a kiállításon, kiegészítő tartalom 3D környezetben Céljai eléréséhez a vállalat a virtuális, böngészőalapú 3D környezetét, a termékek, gyár- és folyamatautomatizálási megoldások részletes bemutatásához készült Digital Expo-t használja. Ezeket a háromdimenziós modelleket néhány kiválasztott klasszikus kiállítási látványossággal kiegészítve ugyanabban az időben adaptált formában mutatják be a nürnbergi SPS szakvásár digitális „érintőasztalain”.

A látogatók közvetlenül a Pepperl+Fuchs szakértőivel együtt barangolhatják be a digitális kiállítást. Az SPS meglátogatása után igény szerint újra visszatérhetnek azokhoz a termékekhez, amiket a virtuális Digital Expo-n láttak. A Digital Expo további digitális tartalmakat is kínál majd, például prospektusokat vagy 3D animációkat. Ezenkívül az SPS élő prezentációi is kizárólag streamen keresztül lesznek láthatók a Digital Expo keretein belül.

Fókuszban az automatizálási technológia jövője

A Pepperl+Fuchs mindkét rendezvényen az automatizálási technológia három fókuszpontjával foglalkozik.

Minden tartalom német és angol nyelven is elérhető lesz:

E-Mobility – új megoldások új gyártási folyamatokhoz;

Funkcionális biztonság – a nem megszokott termékektől a személyre szabott biztonsági koncepciókig;

Ipari kommunikáció – veszélyes területek digitalizált folyamatai

Az érdeklődők a www.pepperl-fuchs.com/expo-2021-pr oldalon ingyenesen regisztrálhatnak a Pepperl+Fuchs Digital Expóra. az egyszeri regisztráció a két korábbi Pepperl+Fuchs digitális kiállítás összes tartalmához is hozzáférést biztosít. Az SPS 2021 kiállításra ingyenes jegyek az alábbi linken érhetők el: www.pepperl-fuchs.com/sps-ticket