Ingyenes felületmérési szemináriumokat indít az ACCRETECH

Címkék: Accretech felület felületkialakítás felülettechnika mérés méréstechnika webinárium

Az ACCRETECH különböző témájú online szemináriumokat kínál az ipari méréstechnika területén. Az ingyenes online szemináriumok egyaránt szólnak kezdőknek és szakértőknek.

A részvétel rendkívül egyszerű:

Miután Ön regisztrált egy online szemináriumra, kap egy visszaigazoló e-mailt a hozzáférési adataival. Jelentkezzen be nem sokkal az adott időpont előtt az egyéni hozzáférési linkjével. A részvétel a számítógépéről vagy okostelefonjáról lehetséges.

Felületmérési technika online szeminárium

1. rész: Alapok és szűrési módszerek

2021. április 29 | 11 óra

Az új technológiák révén egyre nagyobb követelmények mutatkoznak a felületminőséggel szemben. Ezáltal a minőségbiztosítás iránti igények is nőnek. Ugyanakkor egyre gyakrabban találkozunk mérési feladatokkal a gyártásban is, ezért a gyártásban dolgozóknak is egyre többet kell foglalkozniuk a felületmérés témájával. Kétrészes online szemináriumunk megismerteti Önnel az érdességmérés technikáját.

Az online szeminárium első részében megismerheti a felületmérés alapelveit és az ezzel kapcsolatos szűrési módszereket.

2. rész: Felületparaméterek

2021. május 6 | 11 óra

A felületi érdesség nem definiálható olyan egyértelműen, mint például a hosszúság. Ezért a felület minőségének definiálása és meghatározása különböző mérési módszerekkel történik, amint az műszaki rajzokon is megtalálható. Az online szeminárium második részében részletesebben kitérünk a különböző felületi paraméterekre és elmagyarázzuk a 3D és 2D érdességmérés közötti különbséget.