Indulnak az első államilag engedélyezett robotprogramozó tanfolyamok

Címkék: automatizálás ipari robot robot Robot-X robotika robotprogramozás tanfolyam

Minősített képzési program keretében, az állami felnőttképzési programkövetelmény alapján szervezett robotkezelő és -programozó képzést indít a Robot-X a Manhattan Akadémiával együttműködve, válaszul a hazai automatizálási szektor szakemberhiányára.

A tanfolyamok 2020 márciusában kezdődnek, és jelenleg – a magyarországon leggyakrabban használt – KUKA, FANUC illetve Universal Robots robottípusokra lesznek elérhetők. A Robot-X oktatásai mindezidáig elsősorban cégek számára voltak elérhetőek, de az új, Manhattan Akadémiával közösen szervezett tanfolyamokon már magánszemélyek is szerezhetnek - immáron államilag engedélyezett - tanúsítványt.

A kurzusok tematikája egymásra épül, és a „kezdő” robotkezelői szinttől a haladó robotprogramozóig biztosít piacképes, a gyakorlatban is használható tudást az ipari automatizálásban dolgozó szakemberek számára. A képzés során a résztvevők megismerkedhetnek a hattengelyes robotkarok beüzemelésének folyamataival, az offline programozáshoz használt fejlesztőkörnyezettel, és az adott robottípus programozási nyelvével. A kezelői és alap programozói oktatások elsősorban robottal szerelt gépeket kezelő és beállító munkakörben dolgozóknak, a haladó programozói oktatások elsősorban a robotos gépeket beüzemelő szakembereknek ajánlottak. A tréningek összesen 48 órában biztosítanak elméleti és gyakorlati tudást a leendő szakembereknek.

Magyarországon mostanáig nem létezett egységes, a felnőttképzési követelményrendszernek megfelelő, államilag engedélyezett robottechnikai oktatás, és büszkék vagyunk rá, hogy ez a helyzet most a Robot-X kezdeményezésére változik meg. A Robot-X az elmúlt közel másfél évtizedben már számtalan területen bizonyította innovatív szemléletét, nemcsak robotintegrátori és gépépítő projektjeinél, hanem egyéb kutatófejlesztő, az ipar 4.0 irányába mutató tevékenységei során is. Oktatóközpontja évek óta sikeresen működik, és igyekszik a szakma érdekeit képviselni olyan társadalmilag fontos ügyekben is, mint amilyen például fiatalok pályaorientációja, valamint a piacképes, gyakorlati tudást kínáló felnőttképzés.

További információ a képzésekről:

https://manhattanakademia.hu/robot-x-treningek/

www.robot-x.hu/oktatasainkrol-altalaban