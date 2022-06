Hetvenmillió forintos fejlesztéssel épül a jövő hálózata a BME Ipar 4.0 Technológiai Központban

Autonóm villamossági hálózatot építenek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ipar 4.0 Technológiai Központjában a Schneider Electric műszaki támogatásával. Az úgynevezett micro-grid rendszer fejlett energiamenedzsment szoftvereket is tartalmaz, és az oktatás segítése mellett lehetőséget kínál az új technológiák iránt érdeklődő hazai vállalkozások számára is, hogy megismerjék, milyen előnyöket kínálnak ezek a megoldások. A Schneider Electric az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat, több mint kétezer munkavállalóval Magyarországon.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Schneider Electric közötti együttműködési megállapodás értelmében tovább erősítik az intézmény és a vállalat közötti kapcsolatot az oktatás területén, emellett pedig Magyarországon elsőként egy több mint 70 millió forint értékű micro-grid rendszert is kiépítenek a BME-n található Ipar 4.0 Technológiai Központban. A Schneider Electric legújabb energiamenedzsment technológiáira épülő micro-grid rendszer megoldást jelent mind az újonnan megnövekedett igények, a hálózati stabilitás biztosítására, valamint a megújuló energiaforrások hatékony felhasználására. A BME-n épülő, egyedülálló bemutató rendszerhez a Schneider Electric biztosítja a szükséges hardvereket és szoftvereket, a berendezések tervezését, szerelését, beüzemelését és karbantartását.

Ebbe az innovatív micro-grid rendszerbe integrálják az Ipar 4.0 Technológiai Központnak helyet adó épületen kialakított napelemes rendszert és ehhez elhelyeznek egy nagy kapacitású akkumulátoros tárolórendszert is a létesítmény mellett. A micro-grid elektromos közlekedésben nyújtott szerepét demonstrálandó, az épület előtt két darab elektromosautó-töltőt is beüzemelnek majd. Az új hálózathoz a Schneider Electric többek között szenzorokkal ellátott elosztószekrényt, különböző vezérlőket, valamint energiamenedzsment, illetve elektromosautó-töltő vezérlő szoftvereket biztosít.

„A megállapodás eredményeként létrejövő micro-grid rendszer kiváló lehetőséget teremt arra, hogy bemutassuk, hogyan lehet optimalizálni az energiafelhasználást, mekkora megtakarítást lehet elérni a fejlett megoldások alkalmazásával. A napelemes rendszer integrálásával, kiegészítve az akkumulátoros tárolóval pedig azt is be tudjuk mutatni, hogyan tudja biztosítani egy vállalat a folyamatos áramellátást egy esetleges áramkimaradás esetén. A hálózat kialakításához szükséges terveket már elkészítettük és a berendezések jelentős része is itt van már a központban. Reményeink szerint idén ősszel működhet majd a rendszer, ami a demonstrációs célokon túl az oktatást is szolgálja” – mondta el Charaf Hassan, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja.

Az együttműködési megállapodás tovább mélyíti a kapcsolatot az oktatás területén a BME és a társaság között, a Schneider Electric ugyanis vállalja, hogy az intézménnyel közösen előadásokat szervez, amelyhez a cég szakembereket biztosít. Emellett a vállalat férőhelyet biztosít az egyetemi hallgatóknak szervezett szakmai rendezvényein, illetve tematikus labor- és diplomamunkák keretén belül lehetőséget kínál az egyetem diákjai számára, hogy a Schneider Electric szakemberei által vezetett projektekben, illetve a labormunkák nyomán megrendezett szemináriumokon vehessenek részt.

Ezen felül a társaság az együttműködés részeként a „Go Schneider” gyakornoki programjának keretein belül és a program követelményeinek figyelembevételével a BME hallgatóinak szakmai gyakorlati lehetőséget is kínál.

„Forradalmi változásoknak lehetünk tanúi az energiaelosztás és energiamenedzsment területén is, az egyre inkább a megújuló energiaforrásokra támaszkodó, intelligens villamossági hálózatokra történő átállás, az Energia 4.0 korát éljük. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy a jövő szakemberei megismerkedhessenek a legújabb megoldásokkal, legyen szó akár berendezésekről, akár szoftverekről. Büszke vagyok arra, hogy sikerült tovább erősítenünk az együttműködésünket a BME-vel és bízom abban, hogy a micro-grid rendszer sok hallgató fejlődését szolgálja majd, illetve számos, az Ipar 4.0 Technológiai Központot felkereső vállalkozást késztet arra, hogy éljen az új technológiai lehetőségekkel” – közölte Veres Zsolt, a Schneider Electric országigazgatója.

