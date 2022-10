GF Machining Solutions nyílt nap

7 cég, egy rendezvény – Nyílt nap 2022. október 18–20.

A GF Machining Solutions a tavalyi sikeres nyílt nap után idén is várja szeretettel a legmodernebb technológiák iránt érdeklődő szakembereket. Októberben 3 szerszámgépet és egy automatizálási megoldást mutatunk be, melyek egyben a vállalat legnagyobb darabszámban értékesített megoldásai. Partnereinknek köszönhetően, akik szintén bemutatókat tartanak, még érdekesebbé tesszük a rendezvényt. A SECO TOOLS biztosítja a forgácsolószerszámokat és befogókat, a CIMATRON CAD/CAM rendszerét az Azul Engineering Kft., a KREON karos mérőgépét pedig a HÓD Industrial Kft. prezentálja majd. Kenőanyagokkal a MOTOREX képviselete, a Swisscool Kft. lesz jelen, a Blum-Novotest pedig a munkadarab- és szerszámbemérők mellett a Formcontrol szoftverét is bemutatja. A Heidenhain hazai képviselete a StateMonitor szoftver prezentációjával készül.

Automatizált tömbös szikraforgácsolás – extrém pontosság

A GF Machining Solutions új AgieCharmilles FORM X 400 és FORM X 600 gépeket ügyfeleink rendkívüli sikereinek érdekében fejlesztettük ki, a hőmérséklet-ingadozások minimalizálásával, mely garantálja a nagyon nagy pontosságot a tömbös szikraforgácsolás során. Az eredmény rendkívül precíz, bonyolult alkatrészek megmunkálása, ahol nincs lehetőség hibára.

A kutatás-fejlesztés során figyelembe vették a hőmérséklet-ingadozások pontosságra gyakorolt hatásait, és elsajátították azokat az eltéréseket, amelyek összefüggésbe hozhatók a megmunkálási környezettel vagy magával a géppel. Az új gépek hőszabályzó rendszere páratlan pontosságot garantál még az ideálistól eltérő műhelyi körülmények között is. Rendezvényünkön bemutatjuk Önöknek a FORM X 400 berendezést, mely el van látva az elektródák és palettákra rögzített munkadarabok betöltésért felelős System 3R WPT1+ robottal. Megismerhetik továbbá azokat a szoftveres megoldásainkat, melyekkel lehetőség nyílik az automatizált rendszer vezérlésére is.

Huzalos szikraforgácsolás – minden egy gépben

Fedezze fel a korlátlan lehetőségeket a sebesség, rugalmasság és minőség terén az új AgieCharmilles CUT P Pro huzalos szikraforgácsoló gépeinknek köszönhetően.

Az AgieCharmilles CUT P Pro sorozat a mindössze néhány gramm tömegű sebészeti szerszám gyártásától a hattonnás öntőforma megmunkálásáig az autóipar számára lett kifejlesztve. Minden részletét úgy tervezték, hogy segítse a gyártókat üzleti lehetőségeik bővítésében. A megoldás új, csúcstechnológiás intelligens generátora (IPG) lehetővé teszi a precíziós alkatrész, valamint a szerszám- és formagyártók számára, hogy növeljék vágási teljesítményüket a kiváló pontosság és felületi érdesség megtartása mellett.

A nyílt nap során a sorozat közepes méretű CUT P 550 Pro gépét mutatjuk be, amely gyakorlatilag minden elérhető opcióval fel van szerelve, beleértve a vékony huzalokat, aktív géphűtést, bemérőt és számos egyedülálló szoftveres technológiát.

Mikron MILL E 800 – pontosságra és minőségre törekedve

A megmunkálási teljesítmény és stabilitás tökéletes összhangja az innovációs erőfeszítések és mérnökeink hosszú tapasztalatának gyümölcse. Az eredmény megbízható, precíziós megmunkálóközpont, mely megállja a helyét bármilyen helyzetben.

A Mikron MILL E 3 tengelyes megmunkálóközpontjainak sorozata a GF Machining Solutions legújabb fejlesztése. A három különböző főorsóval és széles opcionális lehetőséggel elérhető gépek az egyszerűbb, 2,5 D-s marástól egészen a formabetétek precíziós megmunkálásáig megfelelnek az elvárásoknak. Többek között a hőmérséklet-kompenzáció, a saját gyártású Step Tec 20 000 1/perc nagy teljesítményű főorsó, a HSC filter, a 40 m/perc gyorsjárat, a főorsóterhelés-felügyelet és a 7 000 kg-os géptömeg jellemzi azt a MILL E 800-as Mikron gépet, melyet a nyílt nap során megismerhetnek. Élő bemutatónk során nagy teljesítményű és nagy sebességű megmunkálást is prezentálunk SECO TOOLS szerszámokkal és szerszámbefogókkal.

SECO NEWS 2022 / CRIBWISE Tool Management System

A rendezvényen bemutatásra kerülnek a SECO ez évi újdonságai.

Működés közben láthatja az új X-Head termékcsaládunkat, a jelentősen kibővült menetfúró-, menetformázó-kínálatunkat. Többek között egy új, gazdaságos high feed marócsalád és az új hidraulikus szerszámbefogó rendszerünk is megtekinthető lesz.

Működés közben kipróbálhatók, tesztelhetők a megújult szerszámkiadó és raktárkészlet-kezelő eszközeink (SECO CRIBWISE AC300, AC200).

TISZTÍTÁS & REGENERÁLÁS – COOLANT LYNX

Ez az új COOLANT Management rendszer egyszerre 6 megmunkálógépben képes önállóan utántölteni, kezelni és felügyelni az emulziót. A COOLANT LYNX használatával a megmunkálógépeiben lévő emulzió élettartamát többszörösére hosszabbítja, gépei rendelkezésre állását megnöveli, valamint a humánerőforrás-költségeit csökkenti.

1982 óta a Cimatron® teljes körű megoldást kínál a szerszámgyártók számára szerszámok tervezésére és gyártására, beleértve a fröccsöntő-, kivágó- és hajlítószerszámokat, elektródákat, valamint bármilyen CNC- és EDM-gép programozását szerszámokhoz, lapokhoz és egyedi alkatrészekhez. A Cimatron akkor a legerősebb, ha teljesen integrált rendszerként használják, azonban önálló megoldásokat is kínál a gyorsabb ajánlatadás, szerszámtervezés, elektródakészítés és NC programozás érdekében.

A cégünk által forgalmazott Kreon mérőkarokhoz többfajta mérőszoftver illeszthető. Az egyik ilyen szoftver, melyet preferálunk, a Polyworks Inspector mérőszoftver. A Polyworks Inspector Gauging modul lehetővé teszi kézi mérőeszközökhöz mérőprogramok készítését akár CAD-modell segítségével, a mérési adatok pedig akár a mérőkarral vagy egyéb mérőgéppel mért adatokkal azonos jegyzőkönyvre kerülnek.

A Blum FormControl mérőszoftver alkalmassá teszi a CNC-gépet kezelők számára, hogy ellenőrizzék az alkatrészméreteket, a speciális jellemzőket, és összehasonlítsák azokat egy 3D modell névleges értékeivel CMM mérőgép pontossággal.

A FormControl mérőszoftver és a Blum munkadarab-bemérő igazi mérőgéppé alakítja a megmunkálóközpontot.

A HEIDENHAIN StateMonitor szoftver átfogó értesítési és kiértékelési funkciói képezik az alapját a gép rendelkezésre állásának és hatékonyságának növelésére irányuló lehetőségek feltárásának. A monitoringszoftver valós idejű képet nyújt a gépek termelési állapotáról. Ön bármikor áttekintheti a gépeket, és gyorsan reagálhat meghibásodás esetén. Ha el tudja kerülni a felesleges leállásokat és a szűk keresztmetszeteket, akkor növeli gépeinek a termelékenységét.

