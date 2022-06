Friss diploma mellé jól jön a prémium Solid Edge

Címkék: cad CAD-modell CAD/CAM/PLM Enterprise Group képzés műszaki képzés Solid Edge

Az elmúlt években több felmérés, cikk is megjelent azzal kapcsolatban, hogy a pályakezdő mérnökök milyen kihívásokkal néznek szembe a tanulmányaik befejezését követően. Sokféleképpen megfogalmazhatóak az eredmények, de tapasztalatunk szerint is az elméleti tudás gyakorlattá transzformálása az egyik legnagyobb erőpróba.

2021. nyarán startolt el a Solid Edge Friss Diplomásoknak program, amely a Siemens Digital Industries Software és az Enterprise Group – PLM üzletágának kooperációjából jött létre. A gondolat újszerűségét örömmel fogadták a felsőfokú oktatási intézmények és elkezdték hirdetni végzős hallgatóik között.

Mit ad a Solid Edge friss diplomásoknak program?

A Friss Diplomásoknak program szerves része a Solid Edge Életpályának, amely az általános iskolások oktatásával kezdődik és a nyugdíjas évekre is kiterjed. A frissen végzett egyetemistáknak – könnyen és ingyenesen megszerezhető Solid Edge vizsga és a diploma mellé – egy éves Premium csomag használati jog jár. Az ipari licensznek köszönhetően teljes a kompatibilitás az ipari vállalatokkal, így azok számára akár bérmunka is végezhető vagy alkalmazottként is legálisan használható a szoftver. Ezalatt az időszak alatt az Enterprise Group Solid Edge csapata teljeskörű ügyféltámogatást biztosít a programban részt vevőknek. Fontos megjegyezni, hogy az egy év lejárta után nincs szoftvervásárlási vagy bérlési kötelezettség!

A Premium csomag főbb funkcionalitása:

Felületmodellezés (subD és hagyományos)

Testmodellezés (alkatrész és lemezalkatrész)

Importált modellek kezelése

Szereléstervezés

Műhelyrajz készítés

Mérnöki számítások

Végeselemes analízis

Kinematikai- és dinamikai szimuláció

Beépített adatkezelés

Szabványos alkatrészkatalógus

Fotórealisztikus renderelés

3D nyomtatás támogatás

…

Vélemény a Friss Diplomásoknak Programról

“Régebben is hallottam már a SE-ről, de csak a mesterképzésen ismerkedtem meg a tervezőszoftverrel részletesebben. A diplomám megszerzése után nem sokkal szereztem tudomást a “Solid Edge Friss Diplomásoknak” programról, amely igényléséhez két követelményt kellett teljesíteni. Az egyik a fél évnél nem régebbi diploma, a másik egy SE vizsga. Utóbbi pontos neve: “Solid Edge Mechanical Associate Level Certification”. A sikeres vizsga után meg is kaptam az egy éves Premium ipari licenszt, természetesen teljesen ingyen.

A munkahelyemen ezzel dolgozom, jó szívvel ajánlom minden mérnöknek, valamint fiatal vállalkozóknak. Különösen szeretném kiemelni a szoftver modellezési képességét, illetve szimulálására való alkalmasságát. További előnyei például a PLM csapat kiemelkedő segítőkészsége és a gyakori online kurzusok, melyek regisztráció útján elérhetőek. Véleményem szerint a program segítségével az egyetemen tanult tudás bővíthető és kiválóan alkalmazható.”

Hogyan csatlakozhatok a programhoz?

A válasz egyszerű és kézenfekvő, el kell látogatni a Solid Edge Friss Diplomásoknak weboldalra és ott minden szükséges információ megtalálható.

Szűcs Imre - ügyféltámogatási vezető