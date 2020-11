Építsd a karrieredet

Online tanfolyamot indított a Haas CNC-gépkezelők számára, melynek sikeres elvégzéséről tanúsítványt is kapnak a résztvevők

Az USA-ban és Kanadában elindított Haas CNC-gépkezelői tanúsítvány még idén több országban, hamarosan pedig Magyarországon is elérhetővé válik. A programot elvégző szakemberek a világ egyik vezető szerszámgépgyártó cégétől kapnak igazolást arról, hogy tájékozott, képzett CNC-gépkezelőként lehet rájuk számítani a fémiparban.

A Haas-tanúsítvánnyal a gépkezelők a szakmai hitelességüket és tudásukat igazolhatják, gyártó cégként pedig annak tanúbizonyságaként szolgálhat, hogy a műhely rendelkezik a CNC-gépek megfelelő és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges készségekkel. Az online CNC-tanúsítási program során a műhely és minden egyes gépkezelő a CNC-gépek alapvető működtetéséhez szükséges ismereteket sajátíthatja el.

A tanúsítás négy egyszerű lépésben szerezhető meg. A MyHaas-fiók létrehozása után egyszerre léphetünk be a Learn.HaasCNC.com oldalon elérhető Haas CNC-tanúsítási programba, valamint a MyHaas, HaasConnect és a Parts.HaasCNC.com honlapokra. A 12 fejezetből álló program megállítható és visszatekerhető videóformátumban mutatja be a tudnivalókat. Minden videót egy online kvíz követ, és a következő videó csak a kvíz 100%-os megválaszolása után válik elérhetővé. Az online program teljesítése után személyes gyakorlati vizsga ütemezhető be a helyi Haas Gyári Képviseletnél. A gyakorlati vizsga során a videókban látott műveleteket kell elvégezni, aminek fejében a résztvevők tanúsítványt kapnak a Haas CNC-tanúsítási program elvégzéséről.

Átfogó program 12 fejezetben

A Haas CNC-tanúsítási program 12 fejezetben foglalja össze a modern forgácsolástechnika tudnivalóit:

Bevezetés a CNC világába – A szerszámgépek, az alapvető gépkonstrukciók és a vágószerszámok története. A megmunkálási eljárás az alapanyagoktól a késztermékig tartó bemutatása, a gépkezelő, a gép és a program szerepének részletezésével. A G és M kódok, az X/Y/Z irányú mozgások, valamint az orsó alapvető ismereteit is tartalmazza. Alapvető gépbiztonság – A Haas gépek biztonsági funkcióinak, a személyi védőfelszerelés, valamint a nem megfelelően befogott munkadarabok jelentette veszély teljes áttekintése. A gépindítás alapjai – A gép bekapcsolása előtt ellenőrizendő tételek listája, beleértve a hűtőközegszintet, illetve a gép, a szerszám és a munkadarab-befogó működés előtti előírt tisztaságát. Az alkatrész behelyezése és kivétele – A különféle típusú munkadarab-befogók, a megfelelő rögzítőerő és a helyes befogás bemutatása. Programfuttatás – A program összes alapvető elemének leírása, beleértve a biztonságos indítást, a blokkonkénti üzemmódot és az előtolás mértékét. Kiemeli a forgácsfelhalmozódás veszélyét is. Haas vezérlési funkciók – A billentyűzet és a képernyő áttekintése, a speciális billentyűk – például ciklusindítás, előtolás tartása, alaphelyzetbe állítás, vészleállítás, hűtőközeg be/ki kapcsolás és a súgó képernyő – kiemelésével. A rajzolvasás alapjai – Bemutatja egy műszaki rajz különféle aspektusait, beleértve a cím- és revízióblokkokat, a tűrések és az általános megjegyzések helyét. Elmagyarázza a rajzokon, a magyarázatokon és a metszeti nézeteken lévő méretezést. Mérőeszközök – A különféle mérőeszközök és azok használatának bemutatása a skálázás, a mérőkörzők és a mikrométerek használatának ismertetésével. Alapvető műhelyszámítások – A legfontosabb számítások, például az összeadásnak/kivonásnak, a tizedes ekvivalenciáknak, a törtek tizedesjegyekké konvertálásának, illetve a metrikus méretek hüvelykre történő átszámításának ismertetése. Bevezetés a forgácsolószerszámok és a munkadarabok anyagaiba – A CNC-gépekben használt forgácsolószerszámok és anyagok áttekintése. Alapvető gépkarbantartás – A CNC-gépek alapvető karbantartásának áttekintése, ideértve a forgács eltávolítását, a hűtőközegtartály és a hűtőközegrendszer karbantartását, a kenési rendszer ellenőrzését, valamint a szűrők tisztítását. Gyakorlati vizsga – Az online tanfolyam elvégzése után személyes vizsgán kell bemutatni a videókban látott műveleteket.

