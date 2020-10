Élő DMG MORI Digital Event világpremierrel

Virtuális élő közvetítéssel és kivételes digitális bemutatóteremmel ünnepli az ipari trendeket, új fejlesztéseket, illetve az innovatív termékeket és megoldásokat a DMG MORI.

Négy nap alatt több mint 20 élő esemény, 4 nyelven, a világ minden táján – 2020. október 6. és 9. között digitális színpadra lép a DMG MORI. A DMG MORI DIGITAL EVENT premierével a szerszámgépgyártó interaktív platformot kínál a látogatóknak, hogy élőben és virtuálisan értesülhessenek a legújabb fejleményekről. A vállalat ezzel digitális orientációját kívánja hangsúlyozni. Az esemény október 6-án a trendek és innovációk, termékek és megoldások igazi kavalkádjának bemutatásával fog kezdődni, német nyelven. Ezután Christian Thönes, a DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT igazgatótanácsának elnöke fog nyitóbeszédet tartani. Október 7-én angol nyelvű előadásokat hallgathatnak az érdeklődők, az azt követő napokon pedig Japán és az USA bemutatói kerülnek napirendre. A kiemelt témák magukban foglalják a testreszabott automatizálási megoldásokat, a digitalizációt, a forgácsolást, az additív megmunkálási folyamatokat (ideértve az orvostechnikai szektort is), valamint az ügyfélorientált finanszírozási lehetőségekkel támogatott forradalmi termék és szerviz megoldásokat. A látogatók egy kivételes digitális bemutatóterembe is benézhetnek, ahol összesen 17 csúcstechnológiás szerszámgépet és automatizálási megoldást tudnak részletesen is megtekinteni. Kiemelendő ezek közül két automatizációs innováció; a DMF 200|8 és a Robo2Go Milling premierje.

Virtuális élő előadások vitafórummal

“Élő, digitális és interaktív – ugyanakkor ízig-vérig DMG MORI. Tapasztalatainkra és az új virtuális platform előnyeire támaszkodva belépünk a digitális világba” – hangsúlyozta Irene Bader, a DMG MORI globális marketing igazgatója. Integrált megoldások 360°-os szolgáltatójaként, a DMG MORI következetesen a szerszámgépgyártás digitális trendjeinek továbbfejlesztésére fókuszál. A jövőben ez magába foglalja majd az új termékek és megoldások bemutatását, ahogy azt a DMG MORI DIGITAL EVENT digitális színtere is demonstrálja. Az innovatív virtuális platformon rendezett esemény központjában a DMG MORI legfontosabb innovációi és víziói lesznek, melyet a vállalat napi 20 élő előadás keretei közt fog bemutatni. Termék- és felhasználóbarát munkadarabkezelő, palettázó, valamint kulcsrakész megoldásai demonstrációjával a DMG MORI izgalmas bepillantást enged az automatizáció jövőjébe. Szintén nagy hangsúly kerül majd a digitalizáció jelenére és jövőjére, a Digitális Gyártócsomag, a TULIP és a Tervezés és Vezérlés termékek formájában. Az élő előadások során a résztvevők chaten keresztül meg is vitathatják kérdéseiket a szakértőkkel..

Kezdés: Christian Thönes, a DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT igazgatótanács elnökének beszéde

Christian Thönes, a DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT igazgatótanács elnökének beszéde Digitalizálás: Rugalmas belépés a digitalizációba

Rugalmas belépés a digitalizációba Automatizáció: Megfelelő automatizálás minden géphez

Megfelelő automatizálás minden géphez ADDITÍV GYÁRTÁS: Végpontok közti kompetencia tervezéstől a kész alkatrészig

Végpontok közti kompetencia tervezéstől a kész alkatrészig DMG MORI Orvosi Kiválóság: Orvostechnológiai know-how testreszabott gyártómegoldásokhoz

Orvostechnológiai know-how testreszabott gyártómegoldásokhoz Szerviz: Magas rendelkezésre állás valósan és digitálisan

Magas rendelkezésre állás valósan és digitálisan DMG MORI Finanszírozás: Erős partner vonzó finanszírozási modellekkel

Összesen 17 csúcstechnológiás gépet és automatizálási megoldást lehet részletesen megtekinteni a virtuális bemutatóteremben – kiemelendő ezek közül a DMF 200|8 és Robo2Go Milling premiere

Szerszámgép bemutató a virtuális világban

Hogy a látogatók élőben tapasztalhassák meg a különböző gyártótechnológiákat, a DMG MORI egy olyan virtuális világot hozott létre, amelyben a termékek és megoldások digitálisan tekinthetők meg. A DIGITAL EVENT során a látogatók ráadásul egyetlen kattintással a japán Iga-ban lévő bemutatóteremhez is hozzáférhetnek. A vállalat arra kéri ügyfeleit, egyeztessenek kapcsolattartóikkal és a szakértőkkel az esemény előtt és alatt is, hogy közösen fedezhessék fel az új virtuális világot. A bemutatóteremben kezdetben 17, automatizációs megoldásokkal felszerelt szerszámgép élethű 3D modellje lesz megtekinthető. Emellett egy Robo2Go megoldás is bemutatásra kerül, ami most először egy marógéphez – a 3. generációs DMU 50-hez – lesz csatlakoztatva. Szintén megtekinthető lesz a DMF 200|8 utazó oszlopos megmunkálóközpont, a DMG MORI pedig a jövőben folyamatosan bővíteni fogja a bemutatótermet.

17 csúcstechnológiás szerszámgép automatizációs megoldásokkal Világpremier: DMF 200|8 – Innovatív koncepció az utazó oszlopos szériában Innováció: Robo2Go Milling – Rendkívüli marási automatizáció a maximális alkalmazási rugalmassághoz, a lehető legegyszerűbb programozással



Világpremier 2020: A hosszú munkadarabok 5-tengelyes megmunkálásának terén a DMF 200|8 folytatja az utazó oszlopos gépek sikertörténetét

Világpremier: DMF 200|8 – Innovatív koncepció az utazó oszlopos szériában

A DMF 200|8-cal a DMG MORI az 5-tengelyes, utazó oszlopos gépek sikereire épít, amelyből több mint 2.700 darabot telepítettek az elmúlt 18 évben. A DMF 200|8 innovatív, stabil gépkoncepciója maximális rugalmasságot és termelékenységet biztosít olyan kulcsfontosságú iparágak számára, mint a szerszám- és formagyártás, a repülőipar, a Job Shop szektor, vagy az orvostechnológia. Merev, 2.300 x 850 mm-es asztala elegendő teret kínál a felhasználóknak hosszú szerkezeti elemek vagy szerszámbetétek gazdaságos megmunkálásához. Az asztal maximális terhelhetősége 2.000 kg. Az innovatív szerszámcserélővel ellátott gépkoncepciónak köszönhetően a munkatér jelentős optimalizáción esett át, így több, mint 50%-kal több helyet kínál a korábbi modellekhez képest. Az átfogó moduláris rendszer lehetővé teszi az alkalmazás-orientált konfigurációkat, ezáltal optimális gyártási megoldásokat kínál minden alkalmazáshoz.

DMG MORI DIGITAL EVENT: Virtuális világ valódi interakciókkal

Egy olyan időszakban, amikor a személyes kapcsolattartást szolgáló fizikai események csak korlátozottan látogathatók, a DMG MORI DIGITAL EVENT rendkívüli lehetőséget jelent. A virtuális világban tartott, piaci igényekre szabott élő prezentációknak köszönhetően a szerszámgépgyártók világszerte elérhetik ügyfeleiket – digitálisan és interaktívan. A DMG MORI DIGITAL EVENT tehát új alternatívát jelenthet az aktuális helyzetben.

