Csatlakozzon! Eplan Virtuális Kiállítás - 2022. május 4-5.

Eplan Virtuális Kiállítás: minden az együttműködésen múlik

Címkék: ABB Beckhoff Automation eplan Eplan Data Portal EPLAN Platform kiállítás Phoenix Contact Rittal Rockwell Automation tervezői szoftver

Hogyan tudunk jobban, hatékonyabban együttműködni és versenyképesek maradni az ipari automatizálás ökoszisztémájában? A 2022-es Eplan Virtuális Kiállítás ezekre a kérdésekre ad választ. Az ABB, a Phoenix Contact és a Rittal vendégelőadásai, az Eplan és a Rockwell Automation sikertörténetei, országspecifikus prezentációk és szoftverbemutatók átfogó betekintést nyújtanak a gyakorlati alkalmazásokba egy technológiai oldalról történő mérnöki megközelítésen keresztül.

Mely irányzatok befolyásolják a jövő tervezési munkáját? Hogyan igazította az Eplan a saját megoldásait és szolgáltatásait az ügyfelek előtt álló kihívásokhoz? Ezekkel és sok más kérdéssel foglalkoznak az Eplan szakemberei két teljes napon át, különböző időzónákban. Az Eplan partnerei, köztük az ABB, a Beckhoff, a Phoenix Contact és a Rockwell Automation saját koncepcióikat és tapasztalataikat ismertetik a résztvevőkkel az esemény ideje alatt. „Nagyon örülünk, hogy az idei EplanVirtuális Kiállítás teljes mértékben a mérnökök együttműködésére összpontosíthat – jelentette ki Haluk Menderes, az Eplan ügyvezető igazgatója. – Az ökoszisztémában érdekelt felek közötti együttműködés mindennél fontosabb – nem is beszélve az Eplan és ügyfelei között kooperációról – örülünk, hogy ezt nemzetközi szintre emelhetjük.”

Az Eplan Virtuális Kiállítás immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre – ezúttal 2022. május 4-5. között, a Hannover Messe előtt

A munkafolyamat a tervezés alapja

Timothy J. McCain, a Rockwell Automation digitális partnerprogramjáért felelős vezetője egy globális szereplő szemszögéből nyújt gyakorlati betekintést az ipari automatizálás ökoszisztémájába. Dr. Andreas Schreiber, a Phoenix Contact ipari kapcsolószekrény megoldásokért felelős alelnöke a szabványosított, AML-alapú munkafolyamatokban rejlő lehetőségeket mutatja be az „Intelligens Tervezés és Gyártás” területén. Az ABB partneri vitaindító előadása az Eplan és az ABB e-Configure segítségével történő elektrotechnikára összpontosít; Aleksandar Grbic, az ABB Global Data Center szegmensmenedzsere előadásából az érdeklődők megtudhatják, hogyan indulhat el néhány kattintással a konfigurálás.

Az együttműködésen múlik minden

Az Eplan több ügyfele is megosztja saját tapasztalatait a résztvevőkkel: Brenden Fritz, az Omaha állambeli Automation Drive Systems elnöke a digitális prototípusok készítésébe avatja be az érdeklődőket – a kapcsolószekrény-gyártás során demonstrálja eView Free AR kiterjesztett valóság funkcióiban rejlő lehetőségeket. A BEB Solutions vezérigazgatója, Jens Brinkmann az Eplan Harness proD segítségével mutat majd teljesen új utakat a 3D kábelezésben. Az Eplan Partner Hálózatban részt vevő további cégek saját prezentációs területen jelennek meg a virtuális térben, és a chat felületen keresztül is válaszolnak a kérdésekre.

Az Eplan Ausztria, Portugália, Csehország és Magyarország, valamint Brazília és Kanada szakemberei saját anyanyelvükön tartanak előadásokat és válaszolnak a felmerülő kérdésekre. A korábbi évekhez hasonlóan az autó- és energiaipart, az épülettechnológiát és a feldolgozóipart érintő témák zárják az élő beszélgetések sorát.

Minél jobb a kommunikáció, annál sikeresebb a projekt

Az első napon hét különböző bemutatót tartanak majd szoftveres témakörökben, és a szakértők gyakorlati betekintést engednek az Eplan Platform újításaiba is. A konferenciaprogram az Eplan Cloud által kínált sokrétű lehetőségeket, valamint a kapcsolószekrény-gyártás potenciális hatékonyságnövekedését is érinti. Az élő (videó)chat lehetőséget biztosít a résztvevőknek a virtuális térben való kapcsolatteremtésre, a napirendet vidám pillanatok és és egy nyereményjáték színesíti majd.

Szeretettel várjuk látogatását!