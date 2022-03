Célegyenesben az InnoElectro 2022

Innováció a tervezésben, innováció a gyártásban

Gazdag szakmai konferencia és program várja az InnoElectro látogatóit 2022. március 29–31-én, Budapesten, a MOM Sportközpontban! Az előadók nem csupán a tervezés és a gyártástechnológia legújabb, innovatív megoldásait mutatják majd be, de az IoT, a repülés és űripar, valamint a nagyteljesítményű számítógépek és a kvantuminformatikai is kiemelt helyet foglal el a konferencia programjában.

A szakmai kérdések mellett az iparágat érintő kihívások és lehetőségek is terítékre kerülnek: a chipgyártás és -ellátás nehézségei, valamint a jövő innovációs ökoszisztémája…

A Magyarországi Elektronikai Társaság (MELT) rendezvénye a szakmai széles részvételével és összefogásával valósul meg, melyen több több mint 50 kiállító vesz részt és 50 előadás hangzik majd el a három nap alatt, két előadóban. Vendégország: Franciaország.

Március 29., kedd

10.30–13.00 Innováció a gyártásban (1) szekció – földszinti színpad

10.30–13.00 Konstrukció (1) szekció – emeleti előadó

14.00–17.00 Innováció a gyártásban (2) szekció – földszinti színpad

13.30–17.00 Konstrukció (2) szekció – emeleti előadó

Március 30., szerda

10.00–12.30 Iparági, gazdaság trendek szekció – földszinti színpad

(Birkner Zoltán az NKFIH elnöke az InnoElectro fővédnöke köszöntője, a XXV. Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny díjátadója)

13.30–17.00 Innováció a gyártásban (3) szekció – földszinti színpad

14.00–17.00 Nagy teljesítményű számítástechnika, kvantuminformatika szekció

Március 31., csütörtök

10.00–13.00 Repülő és űripar – földszinti színpad

10.00–13.00 Internet of Things – emeleti előadó

A konferencia programja részletesen a rendezvény honlapján érhető el:

Ki a legjobb a legjobbak között?

Az IPC idén is a profiknak szervez forrasztási versenyt, melyen a győztes 300 eurót vihet haza, de érdemes egy ugyanazon cégtől csapatban is indulni! Nem csak szakembereket, hanem lelkes diákokat is várunk, hiszen a MELT középiskolai diákok számára rendez forrasztási versenyt. A legügyesebb diák jutalma egy Ersa i-Con Pico forrasztóállomás. Részletes információk és nevezés honlapunkon!

Találkozzon leendő ügyfeleivel!

A gazdag konferencia program mellett személyes találkozóra is lehetőség nyílik nem csupán a rendezvény helyszínén, hanem az Enterprise Europe Networknek, valamint a HEPÁ-nak köszönhetően hibrid formában is. A találkozón a részvétel ingyenes, regisztrálni itt tud: https://innoelectro-expo-with-hybrid-b2b.b2match.io/

A MELT minden érdeklődőt vár a kiállításon és a konferencián március 29–31-ig a MOM Sportközpontban, 9–17 óráig (csütörtökön 15 óráig). A belépés az előzetesen regisztrált látogatóknak ingyenes.

