„CAD(v)hozó” – Mi a következő lépés?

Szeptember 14-én, 10 órától tartjuk következő ingyenes, online webinárunkat, melyben bemutatjuk hogyan válhatnak hatékonyabbá a munkafolyamatok a tervezésben-gyártásban. Megmutatjuk miért érdemes használni 3D CAD szoftvert, mely program a legmegfelelőbb egy cég munkafolyamataihoz, és milyen előnyökre tehetnek szert azok, akik 3D modellezési eljárást vezetnek be, vagy használnak.

A graphIT Kft. 1992. óta van jelen a hazai CAD/CAM/PLM piacon, és meghatározó szereplőjévé vált a hazai autó- és járműiparnak, a fogyasztási cikkek iparának, a gépgyártásnak, a logisztikának, a szerszámtervezés- és gyártásnak, továbbá az olaj- és gáziparnak egyaránt. Mi a graphIT-nál több, mint 460 évnyi mérnöki tapasztalattal a kezünkben működünk együtt ügyfeleinkkel nap mint nap.

2022-ben, ahol napról-napra változik a gazdasági helyzet, az első számú célkitűzésünk, hogy partnereinkkel együtt küzdjük le az elénk gördülő akadályokat. Úgy gondoljuk, hogy azok a cégek tudják könnyedén legyűrni a megpróbáltatásokat, akik a digitalizáció, a fejlődés és a tanulás útjára léptek.

Ezért kötelességünknek tartjuk, hogy minél szélesebb körben ismertek legyenek azok az előnyök, melyek a 3D CAD rendszerekkel elérhetők. Nem is beszélve azon vállalatokról, ahol már bevezetésre került valamely CAD rendszer, de szükség van további fejlődésre, hogy maximálisan kihasználják a CAD nyújtotta erőforrásokat.

Webinárunkon meg fogjuk vizsgálni a gépészeti tervezést, ahol szemléltetni fogjuk a 3D CAD tervezés magas szinten elérhető hatékonyságát, olyan eszközökkel, mint a konvergens-, vagy a szinkronmodellezés. 2022-ben már nem a modelltörténet alapú, illetve az alaksajátosság alapú modellezés a leghatékonyabb módszer a tervezéshez. Szükség van egy szemléletváltásra, mely nagyban hozzájárul a hazai tervezés korszerűsítéséhez.

Átlagosan egy mérnök munkaidejének 40%-a az értékteremtő idő. Hogyan lehet hatékonyabb a mindennapos tervezési folyamat?

Megfelelő CAD rendszer használatával exponenciálisan javítható a tervek előállításának hatékonysága. Nincs szükség hosszadalmas órákat tölteni a méretezéssel, számítással, hiszen a szoftver elvégzi helyettünk azokat.

2D görbékből pár kattintással készíthetünk parametrikus, asszociatív modellt. Megnézzük mi a különbség, ha a modellben a geometria nem „csak egy szám”, hanem képes változókat kezelni. Megvizsgáljuk a szinkron- és konvergens modellezés nyújtotta lehetőségeket.

Hogyan módosíthatja egyszerűbben terveit?

Egy ERP rendszerben, 2D-s CAD rendszerben, vagy netalántán papír alapon nyilvántartott tervek esetén nem egyszerű folyamat a dokumentáció módosítása. Ezzel szemben megfelelő CAD rendszerrel pofonegyszerűvé válik a folyamat. Ám nagyobb kihívás, hogy sok esetben a dokumentációk nem tartalmaznak elegendő információt, így újra és újra szükséges a módosításuk.

Megvizsgáljuk, hogyan módosíthatja modelljeit hatékonyabban, hogyan optimalizálhatja topológiailag alkatrészeit átlagosan 75%-kal gyorsabban, mint a hagyományos eljárásokkal.

A termékdokumentációk 85%-a nem tartalmaz termékstruktúrát

A papír alapon továbbított 2D-s dokumentációk előállítása már önmagában időigényes feladat a tervezés számára, arról nem is beszélve, hogy a gyártásnak rengeteg idejét emészti fel a megfelelő információ kinyerése ezen dokumentumokból. Webinárunkon be fogjuk mutatni, hogy hogyan kommunikálhat 3D modelleken keresztül a tervezés a gyártással a leghatékonyabban. Akár papírok nélkül!

Könnyebb együttműködés a beszállítókkal

A megfelelő CAD rendszer hatékony eszköz más CAD rendszerből származó modellek szerkesztésére. Mivel az egyéb környezetből származó modellek sok esetben nem rendelkeznek modelltörténettel, rengeteg idő- és energiabefektetés árán lehetséges csak a modellek módosítása.

Megvizsgáljuk, hogy hogyan használhatók ugyanúgy a modell szerkesztésére szolgáló funkciók, hogyan módosíthatók, és a közöttük lévő kényszerek hogyan kezelhetők automatikusan a más CAD rendszerből származó fájlok importálása esetén.

Különböző CAD rendszerek házon belül – hogyan kerülhető el a káosz?

A megfelelő CAD rendszer képes egy közös platformot biztosítani, a legtöbb bejövő adatot fogja tudni kezelni, így az összeállítási modellek sem jelentenek kihívást. Szerelések esetében a felületek akár több alkatrészt érintően is közvetlenül szerkeszthetők, és a rendszer automatikusan újraszámolja azokat. Az alkatrészrajzok között külön-külön is kapcsolatok vannak. Ezért két alkatrész közös felülete például egyszerre módosítható. A módosítás után mindkét alkatrész geometriája megváltozik, de természetesen az egybevágóság is megmarad.

Megfelelő CAD rendszer használatával tehát rengeteg időt spórolhatnak meg a tervezéstől a gyártásig számos folyamatban. Rövidebbé válnak a termékfejlesztési ciklusok, amik által minőségibb termékek kerülhetnek a piacra. Sőt, egy olyan CAD rendszerrel, amivel cége 20%-kal kevesebb lépésben tud egy adott modellt megtervezni, jelentős költségmegtakarításokat érhet el. *

Ismerje meg a CAD rendszerek megfelelő alkalmazásának előnyeit, illetve, hogy hogyan alkalmazzuk a mindennapok során! A megtakarított időt pedig átcsoportosíthatják a valóban fontos dolgokra! Regisztráljon webinárunkra, ahol mindez kiderül!

A webinár időpontja: 2022.09.14. Szerda, 10:00 – 11:00

*Források: Siemens AG 2017 – NX CAD Design Details presentation.

Szerző: az NX csapat– graphIT Kft.

