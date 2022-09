Az element14 ingyenes webinárokkal mutatja be a Raspberry Pi legújabb ajánlatait

A résztvevők az RP2040 mikrokontroller chip valós felhasználási lehetőségeit ismerhetik meg.

Az element14 közösség webinársorozattal mutatja be a Raspberry Pi legújabb kínálatát. A következő webinár szeptember 29-én lesz, és az új RP2040 részletesebb alkalmazásaival foglalkozik a Raspberry Pi saját fő szoftvermérnökének tolmácsolásával. A sorozat első részét augusztusban mutatták be, ami az RP2040 mikrokontroller chippel és annak alkalmazásaival foglalkozott. Az érdeklődők az első webinárt felvételről is megtekinthetik.

„A Raspberry Pi termékek messze a legnépszerűbb ajánlataink közé tartoznak – mondta Dianne Kibbey, az element14 közösségi médiájának globális vezetője. – Nagyon örülünk, hogy a Raspberry Pi-vel együttműködve a legfrissebb betekintést nyújtjuk az új termékekről közösségünknek és mindenkinek, aki érdeklődik a téma iránt.”

A közelgő, „Az RP2040 és további mélyreható felhasználások szoftvermérnökök szemével” című webinárra szeptember 29-én, csütörtökön 16 órakor kerül sor.

A webinár felépítése:

A Raspberry Pi RP2040 mikrokontroller bemutatása;

A jellemzők és funkciók műszaki feltárása;

Az RP2040 mikrokontroller alkalmazás-specifikus tervezése;

Az alkalmazás cseréjének/frissítésének/új kialakításának következő lépései;

Szoftveropciók.

A webinár tervezőmérnököknek és azoknak szól, akik érdeklődnek a Raspberry Pi RP2040 a tervezésben történő használata és kifejezetten a szoftverhez tartozó kérdések iránt. Az előadást követően a résztvevők kérdéseket tehetnek fel a Raspberry Pi fő szoftvermérnökének, James Hudgesnak.

Azok számára, akik nem tudnak részt venni a webináron, igény szerint a felvételt is megtekinthetik. Az előadást követően egy rövid vetélkedő teszteli a résztvevők tudását. Töltse ki a kvízt, és nézze meg a prezentációt élőben vagy igény szerint! További információért és a közelgő webinárra történő regisztrációért kérjük, látogasson el a https://community.element14.com/learn/events/c/e/1626 oldalra.

A legújabb Raspberry Pi webinárium felvételének megtekintéséhez látogasson el a https://community.element14.com/learn/events/c/e/1622 oldalra.

