Automatizálási Napok – újratöltve

Győztes csapaton ne változtass: változatlan felállásban fut ki a pályára a gyártásautomatizálás specialistáinak válogatottja

A 2021-es évet akár eseménytelennek is lehetne nevezni az idei fejlemények tükrében – ebből a szempontból akár vissza is sírhatjuk a tavalyi csendet. 2021-ben kevés kő csobbant az ipar állóvizébe, még kevesebb olyan, amit sziklaként is érdemes számon tartani. A szeptemberi Automatizálási Napok rendezvény mindenképpen ez utóbbiak közé tartozott. Tartson velünk a 2022-es folytatáson is, amely még a tavalyinál is nagyobb durranásnak ígérkezik!

A 2021-es ötnapos FANUC Automatizálási Napok ideje alatt öt gyártásautomatizálási óriás – a FANUC, a Lenze, a Schunk, a Turck és az Euchner – mutatta be a robotika, a biztonság- és szenzortechnika, a megfogás-, illetve a hajtástechnika legújabb trendjeit és megoldásait. Egy komplett, szimulált élelmiszeripari gyártósort leírva szólították meg a célgépépítőket, mérnökirodákat és végfelhasználókat, illetve nézték meg szegmensekre lebontva, hogy az öt cég milyen megoldásokat tud ajánlani az adott művelethez.

Egyesített automatizálási kompetencia

Ezáltal öt olyan gyártásautomatizálási óriás képviselői ültek egy asztalhoz, akik a saját kompetenciáikat voltak képesek egymásba szőve prezentálni, gondosan ügyelve arra, hogy az előadásokon olyan gépeket és rendszereket mutassanak be, amelyek a gyártás ezen szakaszában iparágtól függetlenül minden alkalmazásban használhatók. A koncepció sikerét jól jelezte, hogy a regisztrációk alakulása messze felülmúlta az előzetes várakozásokat: az egy oktatási és a négy szakmai nap összességében több mint 300 szakmabelit csábított Törökbálintra.

Újra itt van, újra itt van…

2022. szeptember 9–16. között a FANUC tucatnyi bemutatóeszközén, robotján, szerszámgépén és automatizált rendszerén túl a Lenze, az Euchner, a Turck és a Schunk is újra csatarendbe állítja saját megoldásait a robotika, a biztonság- és szenzortechnika, a megfogás-, illetve a hajtástechnika világából. Az első, kizárólag oktatási intézmények részére szervezett napot követő négy szakmai nap gerincét idén is az interaktív panelbeszélgetések képezik majd.

A 2022-es FANUC Automatizálási Napok látogatóit többtucatnyi gyártóeszköz várja

A délelőtti előadások során egy teljes gyártósort bontanak részfolyamatokra, megvitatva a folyamatban rejlő optimalizálási lehetőségeket. Az első beszélgetés egy meglévő gyártósor megújításában rejlő kihívásokat érinti majd biztonsági, energiahatékonysági, fenntarthatósági és rendelkezésre állási szempontok alapján. A második beszélgetés ezzel szemben egy teljesen új sor tervezését és kivitelezését kíséri végig, olyan forró témákat sem kikerülve, mint az irányelvek, piaci trendek a termék életciklusát figyelembe vett elemzése, a modularitás, a felhőalapú Ipar 4.0 szemléletmód (prediktív felügyelet és karbantartás), valamint az energiamenedzsment. A délutánok folyamán a bemutatóteremben interaktív és szemléletes példák demonstrálják majd a gyakorlatban is a panelbeszélgetésben említett témákat.

Az Automatizálási Napok mindenki számára ajánlott program, akit érdekelnek:

a robotikában rejlő lehetőségek;

a biztonság- és szenzortechnika legújabb megoldásai;

a megfogástechnika érdekességei;

a hajtástechnika újdonságai;

…és tiszta képet akar kapni az automatizálás trendjeiről és innovációiról!

Automatizálási Napok

2022. szeptember 9–16.

2045 Törökbálint, Torbágy utca 7., FANUC Székház

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött:

