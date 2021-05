A szimulátortechnológia a 21. századi hegesztőképzésben

A Soldamatic hegesztőszimulátor a világ első kiterjesztett valóság élményét adó ívhegesztő oktatóberendezése

Címkék: hegesztés hegesztéstechnika hegesztőképzés hegesztőmérnök képzés műszaki képzés rehm Rehm Hegesztéstechnika Kft. szimulátorok

A 20. század végére a technológiai fejlődés lehetővé tette a magas színvonalú szimulátorok megjelenését. Ma már a pilótaképzés és a Forma–1-es fejlesztési munka elképzelhetetlen a valósághű, virtuális valóság élményét adó szimulátortechnológia nélkül. Miért lenne kivétel ez alól a hegesztőképzés?

A spanyol Soldamatic hegesztőszimulátor a világ első kiterjesztett valóság élményét (angolul AR-t) adó ívhegesztő oktatóberendezése. Olyan új technológiát alkalmaz, mint az AR, hogy segítse a tanulási folyamatot és fejlessze a készségeket és az izommemóriát. Az AR élménnyé teszi a tanulást, egy biztonságos oktatóbázist kínál, ahol a tananyag személyre szabható, és az AR látványossá és vonzóvá teszi a tanulást az új generáció számára.

Az AR lehetőséget kínál egy újfajta tanulási folyamathoz, ahol a tanuló biztonságos körülmények között elsajátítja az alapokat, mielőtt továbblép a valódi műhelybe. Természetesen arra is lehetőség van, hogy a szimulátoros és valós oktatás egymással párhuzamosan történjen.

Soldamatic hegesztőszimulátor a munkadarabokkal és a TIG pisztollyal

A Learning Management segíti az oktatókat a képzési program irányításában, a tanulók teljesítményének figyelemmel kísérésében és értékelésében, valamint statisztikák és jelentések készítésében.

A munkadarabok felülete, a hegesztőpisztoly gázterelője, illetve gázfúvókája QR-kódokkal vannak ellátva. A fejpajzson elhelyezett kamerák ezek segítségével állítják elő az AR-élményt.

A hegesztési gyakorlat előtt be kell állítani a nehézségi szintet, ez határozza meg, hogy mennyi segítséget kap a tanuló a helyes pisztolyvezetéshez és ívelés gyakorlásához. Kezdő tanulónak a Soldamatic által megajánlott hegesztési paramétereket kell használnia (I, U, Qgáz, vhuzal). Haladó szinten a paraméterek egyénileg beállíthatók. A program helytelenül beállított paraméterek esetén a valóságnak megfelelően fröcsköléssel, esetleg porózus varrattal reagál.

Bevontelektródás ívhegesztés PD pozícióban

A hegesztési tanterveket nemzetközi szakértők dolgozták ki, beleértve az EWF, az IIW és az AWS szakembereit. A hegesztőszimulátor-szett része az alapgép, a fejpajzs a beépített kamerákkal és világítással, egy bevontelektróda-fogó, egy huzalelektródás hegesztőpisztoly, egy TIG pisztoly és kettő darab pálca, amelyek bevontelektródaként vagy TIG pálcaként is használhatóak. A Soldamatic egy pár hegesztőkesztyűt is mellékel a szimulátorhoz, hiszen nagyon fontos, hogy a tanuló megszokja, hogy a munkavédelmi előírásoknak is megfelelően, a minőségi előírásoknak megfelelő, esztétikus varratok elkészítéséhez kesztyűben végzendő finom kézmozdulatokra van szükség.

Huzalelektródás ívhegesztés PC pozícióban

Hasonlítsuk össze a Soldamatic hegesztőszimulátoros képzést a hagyományos hegesztőképzéssel!

34% -kal több minősített hegesztőt képezhet, mint a hagyományos módszertan alkalmazásával;

-kal több minősített hegesztőt képezhet, mint a hagyományos módszertan alkalmazásával; 56% -kal csökken a tananyag elsajátítására fordítandó idő;

-kal csökken a tananyag elsajátítására fordítandó idő; 68% -kal csökkennek a tanműhely fenntartási és anyagköltségei, a környezeti hatásokról nem is beszélve;

-kal csökkennek a tanműhely fenntartási és anyagköltségei, a környezeti hatásokról nem is beszélve; 84%-kal kevesebb üzemi baleset.

Ki kell választani, melyik munkadarabon, milyen hegesztési pozícióban, milyen anyagon kell a tanulónak elvégeznie a gyakorlatot. A munkadarab anyaga lehet szénacél, rozsdamentes acél, illetve alumínium. A sztenderd anyagvastagság 3, 6 és 10 mm lehet. Természetesen az összes Soldamatic munkadarab kérhető egyedi anyagvastagsággal, sőt arra is van lehetőség, hogy tanulói az Ön cégénél gyártott termékről mintázott modellen gyakoroljanak és vizsgázzanak. Kiválasztandó a bevontelektróda típusa (rutilos, bázikus, cellulóz) és átmérője, a huzalelektróda vagy TIG pálca átmérője, a védőgáz típusa, varratsorok és -rétegek száma, és hogy a pisztolyvezetés toló vagy húzó legyen.

TIG hegesztés PB pozícióban

A Soldamatic AR-tréning több mint 50 országban elérhető. A Rehm Kft., a Soldamatic hegesztőszimulátor forgalmazója készséggel áll a rendelkezésükre Soldamatic-bemutatóval, valós és szimulátoros ismeretmegújító képzésekkel kapcsolatban. A szimulátort javasoljuk oktatóbázisoknak, iskoláknak, valamint cégek oktatóműhelyeibe. A szerveres rendszer egész osztálytermek felszerelését, és akár 10-15 fő (vagy még több) párhuzamos képzését és vizsgáztatását teszi lehetővé.

Petényi Imre hegesztőmérnök

