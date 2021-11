A Seco-események kiemelik az együttműködés erejét a repülésben

Címkék: 3D nyomtatás additív gyártás légiipar repülőgép repülőgépipar Seco Tools

Az Inspiration through Innovation 2021 jól szemlélteti az együttműködést a repülőgépgyártásban: az eseményekre Európában november 23-án és 24-én, az Egyesült Államokban pedig december 1-én kerül sor.

A műszaki partnerekkel közösen bemutatott rendezvények az ipar előtt álló összetett kérdésekre és trendekre összpontosítanak, együttműködési megoldásokat mutatnak be a megmunkált alkatrészek valós bemutatóival, amelyek a modern kor legnagyobb kihívásaira adnak választ. „Az Inspiration through Innovation rendezvényeken házigazdaként ünnepeljük és mutatjuk be azt az előrelépést ügyfeleink számára, amikor együttműködünk partnereinkkel. Újítani bárki tud, de amit közös munkával elérünk, az kiemelkedő értéket jelent a repülőgép-alkatrészek gyártása során” – mondja Andreas Fritz, a Seco marketing és értékesítési alelnöke.

A repülőgépgyártók folyamatosan új, könnyű anyagokat keresnek folyamataik optimalizálása érdekében. Ez gyakran más termelési kihívások leküzdését jelenti. A környezetvédelmi kérdésekre irányuló fokozott figyelem a hatékonyabb tervezés felé tolja az ipart, miközben a 3D-nyomtatott alkatrészek új munkafolyamatokat és folyamatokat követelnek meg.



Az események a Seco szakértőinek globális hálózatára támaszkodnak, amelyek a házon belüli szakértelmet és a külső ismereteket egyesítik a lehetőségek feltárása érdekében. Az Aero ITI 2021-en a résztvevők az ilyen innovatív partnerségek eredményeit láthatják, és megvitathatják, hogy az együttműködés miként segítheti őket olyan megoldások megtalálásában, amelyek előremozdítják vállalkozásukat.



Ez az együttműködésen alapuló megközelítés a repülőgép-alkatrészek gyártása során fellépő gyakori problémák megoldására kerül felhasználásra, így például a különféle anyagok, például a titán, a szuperötvözetek és az alumínium öntvényből, kovácsdarabból készülő, valamint a „készhez közeli” gyártási technológiával gyártott alkatrészek megmunkálása során felmerülő kihívások leküzdésére.



A COVID-19 világjárvány miatt online tartott korábbi Inspiration on Innovation rendezvényeken több mint 5000 fő vett részt, kiemelve és bemutatva a partnerség erejét az iparágban.



Az eseményeknek november 23-án és 24-én az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország ad otthont. Az ibériai és az ázsiai-csendes-óceáni térségben regisztrálók számára helyi otthont adó virtuális ülések is lesznek, ahol a résztvevők megvitathatják a témákat régiójuk Seco szakértőivel.



Ezeket az Egyesült Államokból rendezett esemény követi december 1-én.