A Pepperl+Fuchs első Digitális Expója az automatizálási technológia jövőjét mutatja be

Címkék: automatizálás kiállítás Pepperl+Fuchs robbanásvédelem szenzor szenzortechnika

A Pepperl+Fuchs és leányvállalatai, a VMT és az ecom az első „Digitális Expo” virtuális szakkiállításukkal úttörő szerepet játszanak egy új rendezvényformátumban. A 2021. április 19. és 23. között sorra kerülő ingyenes esemény kompakt, teljesen digitális betekintést nyújt az új és a meglévő ügyfeleknek az ipari érzékelők és a robbanásvédelem jelenlegi termék- és megoldásválasztékába.

A működő és a korábban a „Pepperl+Fuchs Online Summit”-nak is otthont adó www.your-future-automation.com rendezvényplatform virtuális helyszínként szolgál majd. Az új Digitális Expo olyan új formátumot tartalmaz, amely kevésbé egy konferenciára és inkább egy technológiai kiállításra hasonlít majd, ahol a hangsúly az alkalmazás megoldásokkal támogatott felhasználói interakcióra kerül. A német és angol nyelven megrendezett esemény alatt a látogatók egy virtuális bemutatóterembe lépnek majd be, amely részletes, interaktív 3D modelleket tartalmaz.



Minden virtuális kiállítást olyan információk egészítenek ki, mint magyarázó videók, szakértői interjúk, műszaki összefoglalók és egyéb digitális tartalmak. Április 19-től az összes kiállítási elem 24/7-ben érhető el, és a Pepperl+Fuchs nemzetközi szakértői április 23-ig állnak készen az élő csetszobában a kérdések azonnali megválaszolására. A felhasználók ezen időpont után is hozzáférhetnek majd az esemény platformjához.



Négy téma az ipari érzékelők és a robbanásvédelem tematikájában

A platform „Your Future Automation” szlogenjével összhangban a Digitális Expo az automatizálástechnika szempontjából ígéretes témák széles skáláját öleli fel. A Pepperl+Fuchs és leányvállalata, a VMT által kifejlesztett PXL+ technológia lesz az egyik legfontosabb látványosság. Ezzel a technológiával háromdimenziós pontfelhők hozhatók létre annyi érzékelőadattal – pixel plusz információval –, amennyi csak szükséges. Ezek az adatok jelzik a beolvasott objektum színét, hőmérsékletét és felületi tulajdonságait. Az autóiparban például az ezzel a technológiával felszerelt robotokat a legkisebb festékkárosodások felderítésére is be lehet tanítani, amelyek a 3D ábrázoláson nem lennének láthatók. A technológia lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rugalmas, több szenzort tartalmazó rendszert hozzanak létre, amely a meglévő megoldások optimalizálásának vagy teljesen új alkalmazások feltárásának eszközeként adaptálható. A PXL+ technológiához kapcsolódó tartalom egy egyedi virtuális kiállítást tartalmaz, amely lehetővé teszi az esemény látogatóinak, hogy egy versenyen is részt vegyenek. Minden játékos egy sorsoláson vesz részt, amivel megnyerheti a Pepperl+Fuchs által felajánlott öt darab virtuális valóság headset egyikét.



Az első Pepperl+Fuchs Digitális Expo összes témája dióhéjban:

A jövő víziója – a PXL+ által működtetett Vision Technology;

Az automata szállítójárművek esete – bevált alkalmazások és innovatív technológiák;

Csatlakozás az IIoT forradalomhoz – technológiák, alkatrészek és alkalmazások;

Az Ex-evolúció megismerése – digitalizálás, megoldások és ipari kommunikáció a veszélyes területeken.

„A Pepperl+Fuchs Group által kínált megoldások köre a folyamatos technológiai fejlődésről szól, ami a rendezvénykoncepcióink fejlődésének szempontjából is releváns – jelentette ki dr. Michael Kleinkes, a Pepperl+Fuchs leányvállalat VMT ügyvezető igazgatója. – Azt várjuk, hogy a Digitális Expo új és meglévő ügyfeleket szólít majd meg egy úttörő és szórakoztató 3D környezet segítségével, ami elhomályosítja az analóg és a digitális világ határait.”



Online regisztráció

A látogatók a www.pepperl-fuchs.com/expo-2021-pr internetes oldalon ingyenesen regisztrálhatnak az első Pepperl+Fuchs Digitális Expóra. Az esemény német és angol nyelven kerül megrendezésre április 19-től. A Digitális Expóra történő regisztráció egy ingyenes hozzáférést is ad a korábbi Online Summit tartalmához. Bármely látogató, aki korábban a Pepperl+Fuchs Online Summit eseményplatformra regisztrált, meglévő hozzáférési adatait a Digitális Expón való részvételhez is felhasználhatja.