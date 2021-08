A modernitás és hagyomány útján

A kényszerű szünet után 2021-ben újult erővel térnek vissza az immár hagyományosnak tekinthető Komax Thonauer Technológiai Napok

A különböző technológiák megismerése és a kapcsolatépítés lehetősége évek óta számos kábeltechnológiai szakértőt vonz ősszel Budakeszire. A koronavírus-járvány ebben a hagyományban is törést okozott 2020-ban, de teher alatt nő a pálma: idén szeptember 14–17. között minden eddiginél nagyobb gépkínálat várja a kábeltechnológia magyarországi fellegvárába ellátogató érdeklődőket. Az egyedülálló technológiai tudás elsajátítása mellett az aktuális projektek személyes átbeszélésére is lehetőség nyílik.

Az automata kábelfeldolgozó berendezések terén éllovas svájci Komaxhoz tartozó Komax Thonauer Kft. idén újra megrendezi nagy múltra visszatekintő négynapos technológiai rendezvényét, a Technológiai Napokat, amelyre minden évben nagyszámú érdeklődő látogat el a konkrét kábelfeldolgozási feladatok megoldása és kapcsolatépítés céljából. A kábelfeldolgozó gépek mellett idén is megtalálhatók és kipróbálhatók lesznek a cég kínálatában szereplő méréstechnikai és minőség-ellenőrző rendszerek, karosprések és applikációs megoldások is. Természetesen a vállalat adagolástechnikai megoldásait is be fogják mutatni; így alacsonynyomású öntőberendezést és asztali adagolókat is megtekinthetik majd az érdeklődők.

Megfigyelhető, hogy a látogatók között egyre nagyobb számban fordulnak elő új ügyfelek, valamint egyre többen jönnek el a már meglévő ügyfelek is. A munkaerőhiányt több cég úgy próbálja orvosolni, hogy bizonyos gyártási feladatokat kiszervez akár több száz kilométerre található beszállítókhoz – amelyek erre természetesen beruházásokkal reagálnak, és ennek a folyamatnak köszönhetően egyre több új vevőt ismerhetünk meg.

A Technológiai Napokon elérhető információk a minden gyártó cég életét megkeserítő munkaerőhiányra is gyógyírt jelenthetnek, hiszen a korábbi években több ügyfél arról számolt be, hogy egy modernebb géppark a fiatalabb munkaerő megnyerésében és megtartásában is segít. A munkaerőhiány természetes velejárója az automatizálás, ezért azok a kis- és középvállalkozások is hajlamosak automatizálási rendszerekbe beruházni, amelyek eddig kézi összeszerelésre alapozták a gyártást. A Komax Thonauer Kft. ezt azzal segíti, hogy kisebb, maximum 10 ezer euró értékű gépeket (például asztali csupaszító vagy krimpelő berendezéseket) tett elérhetővé.

A személyes találkozások nem pótolhatók

„A tavalyi év jelentős része úgy telt el, hogy a járványhelyzet miatt nem fogadhattunk látogatókat, és a Technológiai Napok sem kerülhettek megrendezésre. A jelenlegei állapotok szerint ennek idén szeptemberben semmi akadálya nem lesz, és biztos vagyok abban, hogy a vendégeink – hozzánk hasonlóan – nagyon várják már a személyes találkozások lehetőségét – jelentette ki Alcsuti Bálint, a Komax Thonauer Kft. értékesítési vezetője. – Az online tér számtalan esélyt kínál a kapcsolattartásra, de a személyes találkozások jelentőségét, egy gép élő kipróbálásának élményét egyelőre semmilyen digitális eszköz nem képes pótolni. Minden esetben konkrét projektre és konkrét alkalmazásra ajánlunk technológiát, ebből kifolyólag nagyon fontos, hogy minden esetben tisztában legyünk a megoldandó feladattal, lássuk a munkakörnyezetet, ami személyes találkozások nélkül nehezen kivitelezhető. Ezért elmondható, hogy a személyes találkozások az üzletkötések mozgatórugói.

A cég 2020-as bevételein és megrendelésállományán természetesen érződött a koronavírus-járvány hatása, de mindent egybevéve sikerült jó évet zárnunk, ami nem kis részben köszönhető annak, hogy folyamatosan tartottuk az ügyfelekkel a kapcsolatot a digitális eszközökkel. Az autóipar felszálló ágban van, de a várakozások szerint még néhány évre szükség van ahhoz, hogy az ágazat teljesítménye visszaálljon a korábbi magas szintre. Sikerült azonban más szektorokból származó ügyfelekkel kiváltani az autóiparból kiesett megrendeléseket, hiszen kábelkonfekcionálásra számtalan iparágban van szükség.”

Teljes megoldáscsomag az adott feladatra

A Komax Thonauer mindig arra törekedett, hogy teljes megoldáscsomagot kínáljon az ügyfelek feldolgozási problémáira, ennek megfelelően a kábelkonfekcionálás teljes vertikumát és adagolástechnikai megoldásaikat is felvonultatják majd a szeptemberi Technológiai Napokon. Mivel a teljes termékkínálatot bemutatják, így a karosprésektől a keverő-adagoló gépekig szinte mindenre tudnak megoldást javasolni a bemutatóterembe ellátogató érdeklődőknek.

A korábban látottakhoz képest mindenképpen újdonságnak számítanak majd a belga Exmore cég megoldásai. Az elsősorban szenzorkábelek megmunkálására használt gépeket fejlesztő és gyártó Exmore szintén a Komax-csoport tagja, így néhány gépük már a budakeszi bemutatóteremben is megtekinthető lesz, sőt terv szerint az Exmore értékesítési vezetője is jelen lesz a Technológiai Napokon.

„A rendezvényen nem lesz kötött program, mindenki akkor érkezik, amikor szeretne, és az értékesítő munkatársak mutatják be mindenkinek azt az alkalmazást, ami számára fontos lehet. Minden berendezésünk működés közben is megtekinthető lesz. A bemutatók a Komax Thonauer alapanyagaival történnek, de egyedi időpontban, előzetes egyeztetés alapján természetesen van lehetőség arra is, hogy berendezéseinket vevői alapanyaggal is kipróbáljuk – tette hozzá Alcsuti Bálint. – Biztos vagyok abban, hogy ez az átfogó kínálat és a rugalmas program nemcsak a meglévő ügyfeleink, hanem minden gyártó cég számára vonzó lesz, ahol valaha szóba került a kábelkonfekcionálás. Aki azonban nem tud szeptemberben ellátogatni a Technológiai Napokra, az előzetes bejelentkezéssel bármikor ellátogathat a bemutatótermünkbe. A kiállított gépek egy, a honlapunkról elérhető virtuális, interaktív séta révén is megtekinthetők lesznek.”

A Technológiai Napokon kiállított gépek listája (pirossal az újdonságok):

