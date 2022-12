A készséghiányok leküzdése a tehetségek támogatásával

Hogyan működik norelem ACADEMY proaktív szponzorációja?

A feldolgozóipar jelenleg kihívást jelentő munkaerőhiánnyal néz szembe. Mivel kevesebb fiatal kerül be az iparba, és látszólag előttük is számos akadály tornyosul, rendkívül fontos, hogy az iparág vezető vállalatai támogassák az új tehetségek kibontakozását. Marcus Schneck, a norelem vezérigazgatója éppen ilyen pozícióban van, ezért bepillantást enged abba, hogy a norelem ACADEMY a pályakezdő szakemberek és mérnökök gyártási és tervezési projektjeinek támogatásával miként segíti elő a szakképzettség hiányának áthidalását.

A norelem ACADEMY a szabványos alkatrészekre specializálódott német norelem készségfejlesztő részlege. A norelem 2016 óta tesz aktív lépéseket a tehetséggondozó szolgáltatásainak fejlesztésére, aminek az ACADEMY is a részét képezi. A norelem ACADEMY minden szinten kínál oktatási szolgáltatásokat az általános oktatástól a szakiskolán át a műszaki képzésig és célja, hogy támogatást és fejlődési lehetőséget kínáljon a mérnököknek szakmai pályafutásuk minden szakaszában. Emellett a norelem ACADEMY szakelőadásokat is szervez és a felhasználók számára a norelem honlapján elérhető ingyenes CAD-adatokat is elérhetővé teszi.

Az elmúlt néhány évben a norelem ACADEMY a hallgatók és az oktatási szolgáltatások támogatását vállalta fel, hogy tovább erősítse a leendő technikusok és mérnökök készségeit a gyártás és a tervezés számos területén. Ennek egyik példája a norelem a VDI versenytáborában vállalt főszponzori szerepe, ahol a diákok versenykörülmények között épített járműveik tesztelésével kapnak lehetőséget arra, hogy felkészüljenek a Formula Student versenyekre.

Globális éllovas a tehetségfejlesztésben

A norelem ACADEMY folyamatosan törekszik új projektek támogatására, hogy finanszírozást és képzést biztosítson a pályakezdő szakembereknek és a feldolgozóipar hallgatóinak. Friss példa erre a HTL Rennweg támogatása Ausztriában. A projekt egy ambiciózus repüléstechnikai projekt volt, amelynek célja egy repülőgépeket mozgató kocsi kifejlesztése volt, amelyet az érintett diákok «vonós»-nak neveztek el. A kocsi lehetővé teszi az egyhajtóműves repülőgépek egyetlen kezelő általi biztonságos manőverezését, ami azt jelenti, hogy a felhasználó teljes mértékben a biztonságra és az ütközések elkerülésére koncentrálhat a repülőgép a megfelelő parkolóhelyre mozgatásának stresszes feladata helyet. A biztonság tehát maximalizálható a repülőgép leszállásától egészen addig, amíg a gép el nem éri a végső parkolási pozíciót.

A projekt során a norelem számos szabványos alkatrészét, például a láncfeszítő kerekeket használták fel a mozgatókocsi megfelelő láncfeszességének beállítására, ami optimalizálja a hajtás működését, csökkenti a lánckopást, és ezáltal növeli a lánc élettartamát.

A diákprojektek támogatása nemzetközi szinten

A norelem ACADEMY tevékenysége azonban ennél jóval távolabbra, nemzetközi szintre nyúlik. Az ACADEMY például a közelmúltban a szabványos kezelőelemeket egy spanyolországi diák számára is biztosította egy ortopédiai, baleseti sebészeti és sportorvosi projekt esetében.

Az ortopédia a veleszületett fejlődési rendellenességek kezelésével, a krónikus betegségek, valamint a mozgásszervi sérülések megelőzésével és kezelésével foglalkozó orvostudományi terület. Tehát bármi, amit el lehet követni e problémák ellensúlyozására, vagy legalábbis azok súlyosbodásának megakadályozására, nagy eredménynek számít az orvostudományban.

A spanyolországi Valladolid Egyetem egyik előrelátó hallgatója a bokaízület mozgási mechanizmusának megtervezésén, kiszámításán és a prototípus kialakításán dolgozik. A prototípus kiszámítja a páciens bokáinak és lábfejeinek hibás helyzetét az olyan problémák kezeléséhez, mint például a lúdtalp.

A projekt célja az ízület beszkennelése, előkészítve a későbbi egyedi ortézis létrehozását a láb rendellenes működésének korrigálása érdekében. Mivel rendelkezésre állnak a norelem CAD-adatok, a mechanika felépítéséhez egy FDM (műanyag szálolvasztásos) 3D nyomtató is használható. A prototípus elkészítése és megépítése CAD szoftverrel, a különböző prototípus alkatrészek kinyomtatása és összeállítása pedig a norelem szabványos és kezelő komponensek felhasználásával történik.

A norelem ezt a hallgatói projektet csigahajtóművek és homlokfogaskerekek biztosításával támogatja, amelyek a bokaízület mozgásának erőátvitelében és az erő kiszámításában játszanak szerepet. Ez azt jelenti, hogy az erők pontosan mérhetők és rögzíthetők, ami fényt deríthet a páciens lábtartásával kapcsolatos esetleges problémákra. Ezek a mérések ezután minden egyes páciens esetében felhasználhatók egyedi ortézis létrehozására.

Innovatív megoldások támogatása szponzorációval

Az olyan projektek szponzorálása mellett, mint a HTL Rennweg és a Valladolidi Egyetem, a norelem ACADEMY nagy büszkeséggel és örömmel támogatja a hallgatók részvételét olyan eseményeken és versenyeken, mint például a Robocop Rescue League verseny. A diákversenyen különböző krízishelyzeteket tesztelnek akár autonóm, akár távirányítású robotok segítségével. A verseny célja, hogy új mérföldköveket állítson fel a katasztrófavédelem területén, és biztosítsa, hogy az akadémiai kutatásból származó projektek a mindennapi életben is felhasználásra kerüljenek.

Az FH Campus Wien diákjaiból álló «Res.Q Bots» csapat a norelem fogasszíjait használta, amelyeket egy robotba szereltek, hogy a motor nyomatékát a tengelyekre továbbítsák. A kerekek csapágyazására és a jó gördülési tulajdonságok biztosítására pedig a norelem axiális golyóscsapágyait alkalmazták. A csapat ezenkívül norelem biztosítókengyeleket is használt a tengelyekhez, amelyek megakadályozták a tengelyirányú elmozdulást, és a csapágyat a fő szerkezethez rögzítették.

A határok feszegetése

A norelem ACADEMY azokat a gyártási és mérnöki projekteket is szponzorálja, amelyek az elérhető határokat feszegetik. Az egyik ilyen projekt, amelyen jelenleg a Müncheni Műszaki Egyetemen dolgoznak, innovációk és jövőbeli technológiák felhasználásával kívánja megalkotni a világ leggyorsabb alagútfúró gépét és a norelem sokoldalú, szabványos alkatrészeink használatával hatalmas léptekkel közelednek a céljuk eléréséhez.

A projektet egy nonprofit egyesület koordinálja, amelynek célja, hogy egy zöldebb jövőt hozzon létre azáltal, hogy az emberek kevesebb időt vesztegetnek a közlekedésben. A csapat úgy tekint az alagutak építésére, mint a jövő technológiájára, amelyet az innováció alakíthat és mozgathat. E cél elérése érdekében a csapat célja a világ leggyorsabb alagútfúró gépének megépítése.

A gép a norelem siklócsapágyait használja a csap és a persely közötti csúszósúrlódás ellensúlyozására. A norelem hézagoló alátéteit pedig a magas vegyszerállóság elérése és a részleges rezgések csökkentése érdekében használják. A hézagoló alátétek lehetővé teszik a csavarok a markolattal történő rögzítését és beállítását, valamint az emelőrendszer csatlakozásának beigazítását.

A norelem ACADEMY rendkívül büszke arra, hogy tervezési és gyártási projekteket támogat az oktatás minden szintjén és a projekt fejlődésének minden szakaszában. A norelem ACADEMY érdeke, hogy segítsen áthidalni a képzettségbeli hiányosságokat, de magának a norelemnek is az a célja, hogy elősegítse az új projektek és fejlesztések gyártói és tervezési igényeit.

