A FANUC automatizált CNC-marást visz az oktatásba

Az új FANUC oktatási csomag a ROBODRILL megmunkálóközpontot és a kollaboratív CRX-10iA robotot integrálja

Iskolák, főiskolák, egyetemek, független képzési központok és OEM képzési létesítmények mind profitálhatnak a FANUC új oktatási csomagjából, amely kombinálja a ROBODRILL szerszámgépek és a FANUC kollaboratív robotok előnyeit. A számos vezető iparági partnerrel közösen kifejlesztett ROBODRILL Educational Cell (Oktatási cella) az automatizált CNC-marást hozza az oktatási piacra, rendkívül versenyképes áron.

A FANUC szenvedélyesen elkötelezett az ipari automatizálás iránt. Automatizálási megoldásai jelentős mértékben hozzájárulnak a gyártás hatékonyságához, növelik a termelékenységet, javítják a minőséget és minimalizálják a költségeket. Tekintettel az izgalmas jövő előtt álló iparágra, a vállalat az oktatás irányában is elkötelezett. A WorldSkills globális partnere – amely kétévente szervezi meg a szakmák olimpiáját – a verseny lebonyolításában vállalt szerepével igyekszik segíteni a fiatalokat az ipari automatizálási karrierre való felkészülésben. Most pedig a FANUC piacra dobja legújabb oktatási csomagját, amely a ROBODRILL függőleges megmunkálóközpontot egy CRX-10iA kollaboratív robottal kombinálja.

Kézzelfogható tapasztalat

A tanulási folyamatot szem előtt tartva kialakított ROBODRILL Educational Cell lehetővé teszi a hallgatók és a diákok számára, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek CNC-szerszámgépek, valamint robotok programozásában és kezelésében. A csomag tartalma kiválóan alkalmazkodik a modern gyári applikációkhoz, és mindent tartalmaz, amire az oktatóknak szüksége lehet a tudásanyag átadásában.

Világszerte drámaian megnőtt az automatizálás iránti kereslet az elmúlt 10 évben. Már léteznek FANUC oktatási csomagok, amelyek önálló ipari robotokat tartalmaznak. Az új csomagban azonban egy függőleges CNC megmunkálóközponttal kiegészítve a diákok kipróbálhatják az automatizált alkatrészgyártás főbb lépéseit – az előgyártmány behelyezésétől a kész munkadarab kivételéig – mindezt ISO-alapú programozással a FANUC csúcskategóriás 31i-B5 vezérlőjének segítségével. Valójában a csomag egy korszerű ipar 4.0 gyártócella, amely alapfelszereltségként Ethernet csatlakozóportokkal és szoftvertámogatással rendelkezik.

Öttengelyes megmunkálás

A FANUC jól bevált és az ipari felhasználók körében is igen kedvelt ROBODRILL-je szimultán öttengelyes marást kínál 500 x 400 x 330 mm-es mozgástartományban a három lineáris tengelyen (X, Y és Z). Egy Lehmann öttengelyes asztal biztosítja a billentési és forgatási tengelyeket (A és C), míg a 21 szerszámmal felszerelt automata szerszámváltó a BBT30, 10 000 ford./perc orsót szolgálja ki. A fejlett gépi funkciók közé tartozik a Tilted Working Plane (TWP) a 3+2 tengelyes megmunkálásokhoz, a High Speed ​​Smooth (TCP) a sík megmunkálásokhoz a szerszám oldalával és középpontvezérléssel, valamint az AICC-2 200 Blocks Look Ahead a továbbfejlesztett kontúrvezérléshez.

A tanulási élmény teljeskörűsége érdekében a ROBODRILL egy Renishaw OMP40-2 bemérőfejjel és egy Renishaw OTS asztalra szerelhető optikai szerszámbeállítóval is rendelkezik. A gép tartalmazza a Renishaw AxiSet™ Check-Up funkcióját, amely egyszerű és megbízható megoldást kínál a forgótengelyek mozgásának elemzésére, valamint a nem megfelelő gépbeállítás, ütközések vagy kopás által okozott problémák azonosítására.

Hogy minél egyszerűbben induljon a tanulás, az all-inclusive csomag egy meghatározott munkadarabhoz tartozó NC-programmal, az alkatrésznek megfelelő satuval, öt dedikált forgácsolószerszámmal és öt szerszámtartóval érkezik. A FANUC még az alumínium alapanyagot is szállítja a cellához. A csomag tartalmaz továbbá egy GoPro Hero 9 vízálló akciókamerát is, amely segít megfigyelni a tanulóknak azt, hogy a megmunkálás során mi történik a gép belsejében (Wi-Fi kapcsolaton keresztül továbbítva a felvételeket), így ez a plug-and-play megoldás gyakorlatilag közvetlenül a szállítás után használatra kész. A csomag egy fontos további eleme a FANUC CNC Guide Academic Package – intelligens PC-szimulátor szoftvere, amely ideális egyéni és csoportos gyakorláshoz is.

Fontos megjegyezni azt is, hogy az új oktatási csomagot megvásárlók (prémium vagy alap felszereltséggel) vonzó, 60 hónapos ROBODRILL garanciát kapnak.

Kollaboratív munkavégzés

A ROBODRILL megmunkálóközpontot a cellában kiszolgálja egy CRX-10iA kollaboratív robot, amely 1249 mm-es karkinyúlással 10 kg maximális hasznos terhelhetőséget nyújt. Ahogy a neve is sugallja, a kollaboratív robotok biztonságosan dolgozhatnak együtt az emberekkel, és érintkezés esetén azonnal leállnak.

Egyetlen kábel biztosítja a kommunikációs kapcsolatot a CRX robot és a ROBODRILL megmunkálóközpont között. A FANUC által összeállított oktatási csomag számos előnye között szerepel, hogy a vállalat szerszámgépeket, robotokat és CNC-vezérlőket is gyárt, ez jelentősen megkönnyíti a zökkenőmentes rendszerintegrációt.

Jól felszerelt oktatási csomag

A FANUC új ROBODRILL Educational Cell létrehozásakor számos iparági partnerünktől kaptunk támogatást, akik szintén felismerték, hogy támogatni kell a fiatalokat a jövő munkahelyeire és munkaköreire való felkészülésben. A fent említett Lehmann, Renishaw és GoPro mellett ezek a partnerek a Big Daishowa (szerszámtartók), a Schunk (satuk) és a Mitsubishi (DIAEDGE szerszámok). Az alkatrészgyártás világának folyamatosan új és tehetséges szakemberekre van szüksége, ezt pedig a nagy gyártók közül már sokan felismerték. Ez teszi lehetővé azt, hogy az oktatási csomag rendkívül kedvező áron érhető el a képzőhelyek számára.

