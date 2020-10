5 állomásos CNC webinárium sorozattal készül ősszel a FANUC

Címkék: automatizálás Fanuc hajtásrendszer hajtástechnika vezérlés vezérlő webinárium

Folytatja webinárium sorozatait a japán gyártásautomatizálási óriás magyarországi leányvállalata, amely ezúttal a CNC termékcsaládját veszi górcső alá. A vállalat egyik zászlóshajója, melyet több, mint 60 éven keresztül fejlesztettek, ma a világ egyik legelterjedtebb vezérlés és hajtásrendszer megoldása, amely annyira sikeres, hogy a FANUC saját gyártású szerszámgépein túl számos más gyártó is hasznosítja célgépeiben, esztergáiban és egyéb berendezéseiben, a legsokoldalúbb CNC rendszerré téve azt.

Az október 14- én induló sorozaton bemutatásra kerülnek a legújabb vezérlőcsalád tagjai, így az 0iF Plus és 31iB Plus adta újdonságok, opciók és lehetőségek, továbbá a hajtásrendszerek és szervomotorok sajátosságai. Ezeken felül a FANUC CNC-k kommunikációs megoldásait is széles körben megismerhetik a hallgatók, legyen szó Ipar 4.0 és felügyeleti rendszerekről, mint például az MT-Linki, FIELD, FOCAS2, OPC, MTCONNECT. A Webináriumon szó lesz még a FANUC fejlesztő és szimulációs szoftverekről (Ladder III, NCGuide) és egyéb hasznos kiegészítő programokról, végül az utolsó előadáson a robot és a szerszámgép közötti kommunikáció és összeköttetés lehetőségei kerülnek fókuszba.

Az online szemináriumot a FANUC HUNGARY szakképzett kollégái tartják, 5 időpont és 5 téma köré szervezve, melyekre a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A rövid, 1 órás informatív tréningek remek választás lehet a reggeli kávé mellé mindazoknak, akik rendelkeznek már ismerettel a FANUC CNC megoldásairól, azoknak, akik most ismernék vagy, illetve azoknak is, akik az iskolapadból kóstolnának bele az ipari automatizálás világába!